Sidhu Moosewala Murder: सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा क्यों हटी? भाजपा ने AAP पर लगाया हत्या की साजिश का आरोप

Sidhu Moosewala Murder: पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर भाजपा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार गंभीर आरोप लगाए हैं. भाजपा ने सीधा सवाल किया है कि पंजाब सरकार ने किस आधार पर सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटाई? सुरक्षा वापस लेने के बाद इसे सार्वजनिक करने की क्या जरूरत थी? भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या अरविंद केजरीवाल की वजह से हुई है. पात्रा ने कहा पंजाब सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है. दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार चला रहे हैं.

भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर लगाया गंभीर आरोप

भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की घटिया राजनीति की वजह से आज सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं हैं. मूसेवाला की हत्या पर बोलते हुए मनजिंदर सिरसा भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि पंजाब में रिमोट कंट्रोल सरकार चल रही है. उन्होंने कहा कि मूसेवाला की हत्या साजिश के तहत हुई है. इसके साथ ही उन्होंने आप नेता राघव चड्ढा को मिली सुरक्षा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा को 45 बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड मिले हुए हैं. भगवंत मान की पत्नी को भी ऐसी ही सुरक्षा मिली हुई है.

राहुल गांधी ने किया ट्वीट

Deeply shocked and saddened by the murder of promising Congress leader and talented artist, Sidhu Moosewala. My heartfelt condolences to his loved ones and fans from across the world. https://t.co/j1uXBfPLlS — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 29, 2022

सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'होनहार कांग्रेस नेता और प्रतिभाशाली कलाकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या से गहरा स्तब्ध और दुखी हूं. उनके चाहने वालों और दुनिया भर के प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना.' वहीं कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब से कांग्रेस उम्मीदवार और प्रतिभाशाली संगीतकार सिद्धू मूस वाला की हत्या से कांग्रेस पार्टी और पूरे देश को गहरा धक्का लगा है. उनके परिवार, प्रशंसकों और दोस्तों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.

मनजिंदर सिरसा ने AAP पर लगाए आरोप

Sidhu Moose Wala was prominent singer.Due to dirty politics of Arvind Kejriwal & Bhagwant Mann, he was fatally attacked in which he lost his life. Firstly, they withdraw security of people & then publish their names, I warned this can be dangerous:BJP leader Manjinder Singh Sirsa pic.twitter.com/R5umpAMMVu — ANI (@ANI) May 29, 2022

भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मूसेवाला प्रमुख गायक थे. अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की गंदी राजनीति के कारण उन पर जानलेवा हमला हुआ जिसमें उनकी जान चली गई. सबसे पहले, वे लोगों की सुरक्षा वापस लेते हैं और फिर उनके नाम प्रकाशित करते हैं, मैंने चेतावनी दी थी कि यह खतरनाक हो सकता है.

'सीएम को इस्तीफा देना चाहिए'

Murder of Siddhu Moose Wala has shocked the country. This should be considered a state-sponsored murder. Firstly, the security of 400 people was withdrawn & then their names were published on social media. It's criminal negligence. CM must resign: SAD leader Daljit Singh Cheema pic.twitter.com/1FjINLVtGH — ANI (@ANI) May 29, 2022

शिअद नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने देश को झकझोर कर रख दिया है. इसे राज्य प्रायोजित हत्या माना जाना चाहिए. पहले 400 लोगों की सुरक्षा हटाई गई और फिर उनके नाम सोशल मीडिया पर प्रकाशित किए गए. यह आपराधिक लापरवाही है. सीएम को इस्तीफा देना चाहिए.

सीएम भगवंत मान ने क्या कहा?

"I am Shocked and Deeply saddened by the gruesome murder of Siddhu Moosewala. Nobody involved will be spared. My thoughts and prayers are with his family and his fans across the world. I appeal everyone to stay calm," tweets Punjab CM Bhagwant Mann (File Pic) pic.twitter.com/ULuOpi0dDl — ANI (@ANI) May 29, 2022

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि मैं सिद्धू मूसेवाला की जघन्य हत्या से स्तब्ध और गहरा दुखी हूं. इसमें शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. मेरे विचार और प्रार्थनाएं उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के साथ हैं. मैं सभी से शांत रहने की अपील करता हूं.

'अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी'

"The murder of Sidhu Moose Wala is unfortunate, I just spoke to Punjab CM Bhagwant Mann. Perpetrators will be given strict punishment. I urge everyone to maintain calm and peace", tweets Delhi CM & AAP national convenor Arvind Kejriwal pic.twitter.com/4WYH5RqwqI — ANI (@ANI) May 29, 2022

दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने अभी पंजाब के सीएम भगवंत मान से बात की है. अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी. मैं सभी से शांति और शांति बनाए रखने का आग्रह करता हूं.

