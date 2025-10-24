US-India Trade Deal: 'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल

US-India Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर को लेकर बातचीच जारी है. इस बीच कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शुक्रवार को पूछा कि क्यों रूस से तेल खरीदने को लेकर पश्चिमी देश भारत को अलग-थलग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि तेल पर तो खुद यूरोपीय देश भी अमेरिकी टैरिफ से छूट मांग रहे हैं.

'अलग-थलग क्यों किया गया'?

गोयल ने बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में एक चर्चा के दौरान यह बात कही, जहां वह ब्रिटेन के व्यापार मंत्री केमी बेडेनोच के साथ बोल रहे थे. उन्होंने कहा, 'मैं आज का अखबार पढ़ रहा था. जर्मनी तेल पर अमेरिकी शुल्क के खिलाफ छूट मांग रहा है. ब्रिटेन ने इस मामले को सुलझा लिया है और उसको भी छूट मिल जाएगी. तो भारत को अलग-थलग क्यों किया गया है?'

जब बेडेनॉच ने बताया कि यह छूट एक खास रोसनेफ्ट सहायक कंपनी से जुड़ी है, तो गोयल ने पलटकर कहा, 'भारत में भी रोसनेफ्ट की एक सहायक कंपनी है.'

भारत पर दबाव डाल रहा US

गोयल का बयान ऐसे समय पर आया है, जब अमेरिका और उसके सहयोगी भारत पर रूस से तेल नहीं खरीदने को लेकर लगातार दबाव डाल रहे हैं. पिछले महीने ट्रंप प्रशासन ने रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिससे भारत पर अमेरिका का टैरिफ 50 फीसदी हो गया है. भारत ने इसे अनुचित और बेतुका बताया था.

ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल नहीं खरीदने का दवाब इस उम्मीद के साथ बनाया है कि पुतिन के एक खास दोस्त को परेशान करके वह यूक्रेन में जंग बंद करवा देंगे. यूरोपीय संघ ने भी तीन भारतीय कंपनियों पर रूस की मिलिट्री के साथ कथित रिश्तों को लेकर प्रतिबंध लगाया है.

इसके अलावा, अमेरिका ने पिछले हफ्ते यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के दो सबसे बड़े तेल उत्पादकों, रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया था. गोयल ने कहा, ट्रेड डील केवल टैरिफ को लेकर नहीं होती, न ही यह केवल सामान या सर्विस तक पहुंच को लेकर होती है. उन्होंने कहा कि ट्रेड डील रिश्तों और भरोसे को लेकर होती है.

'इंडियन इकॉनमी को पहचानना चाहिए'

गोयल ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमें भारत की इकॉनमी को भी पहचानना चाहिए, भले ही यह केवल 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी लगती हो, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत की इकोनॉमी पहले से ही 15 ट्रिलियन डॉलर है.'

उन्होंने कहा कि बढ़ती सैलरी, बेहतर रहने की स्थिति, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे एंबिशन लोगों के सपनों और लोगों की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम पिछले चार वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी रहे हैं और मुझे लगता है कि यह भविष्य में कम से कम 20-25 वर्षों तक जारी रहेगा.

उन्होंने कहा, 'हालांकि सवाल यह है कि क्या आप अपने नागरिकों को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं. कोई भी देश जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को छोड़ देता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता. यह कुछ ऐसा है जिस पर हमें बहुत गर्व है. हमारे लिए, यह डेवलपमेंट उतना ही जरूरी है जितना कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, और हमारे पारंपरिक वैल्यू सिस्टम हमारे लिए जरूरी हैं.'