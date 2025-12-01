मोरे कहां है? फैमिली मैन-3 में जेके के डायलॉग में छिपा है 2.5 लाख भारतीयों का दर्द

फैमिली मैन सीजन-3 में एक सीन है. रेस्त्रां में बैठे जेके पूछते हैं कि मोरे में इतने सारे तमिलियंस कैसे हैं यार? बगल में श्रीकांत तिवारी यानी मनोज बाजपेयी भी खाना खा रहे होते हैं. कहां है मोरे? आपने शायद वो सीन यूं ही देख लिया होगा क्योंकि हम स्क्रीन पर ज्यादातर चीजों को फिल्मी ही मानते हैं. लेकिन मोरे की अपनी कहानी है. मोरे से ही जुड़ा है ढाई लाख लोगों का दर्द. जिन्हें अपना वतन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया. तमिलियंस सुनकर आपको शायद लग रहा होगा कि यह तमिलनाडु में कहीं होगा. जी नहीं, तमिलनाडु से मोरे की दूरी करीब 3000 किमी है.

मोरे मणिपुर में म्यांमार से लगा हुआ एक इलाका है. इसे मिनी चेन्नई कहा जाता है. सैकड़ों की संख्या में यहां तमिलियंस रहते हैं. वे अब मोरे को ही अपना घर कहते हैं. यहां हर गली में आपको गर्म डोसा, इडली और सांभर वड़ा खाने को मिल जाएगा. हर साल ये लोग अपना त्योहार पूरे उत्साह से मनाते हैं. यहां आपको लुंगी और गजरा दिखेगा. सुबह मंदिर की घंटी सुनाई देगी. आज पूर्वोत्तर भारत में दूसरा सबसे बड़ा मंदिर परिसर (श्री अंगल परमेश्वरी मंदिर) तमिलों ने ही बनवाया है. ऐसे में सवाल उठता है कि जहां के बारे में हम पढ़ते और सुनते हैं कि कुकी और मैतेई समुदाय रहता है. वहां तमिल कैसे पहुंचे?

तब म्यांमार भारत का हिस्सा था

यह दास्तां खौफनाक है. 140 साल पीछे चलते हैं. तब म्यांमार यानी बर्मा ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था. लाखों भारतीय रंगून में रहते थे. इसमें तमिलों की संख्या काफी थी. पोर्ट सिटी में कारोबार अच्छा होता था. वेब सीरीज में भी बताया जाता है कि एक समय बर्मा में बहुत सारा बिजनस और चाय के बागान सब तमिलियंस के थे. बर्मा के लोगों को यह अच्छा नहीं लगता था.

2.5 लाख भारतीय निकाले गए

फिर साल आया 1964 का और सब कुछ बदल गया. जुंटा सरकार (मिलिट्री रूल) आई और हर चीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया. 2.5 लाख भारतीयों को बाहर निकाल दिया गया. इसमें 90 प्रतिशित तमिल थे. सेना के जनरल ने बर्मा की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी. सारी इंडस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और विदेशी मूल के लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिए. ऐसे में भारतीयों को बर्मा छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा.

10-15 रुपये और छाता आदि लेकर ये भारतीय पैदल भागे या जहाज से. हालांकि इतने लंबे समय तक बर्मा में रहने वालों को तमिलनाडु घर जैसा नहीं लगा. कई लोग वापस पैदल चलने लगे और बॉर्डर पर पकड़े गए. उन्हें वापस भेज दिया गया तो वे मोरे में बस गए.

मोरे में बस गए तमिल

मोरे वैसे भारत और म्यांमार सीमा के पास कुकी और मैतेई का गांव है. यहां रहने वाले तमिलों का मानना है कि एक दिन वे अपने घर लौटेंगे. घर यानी म्यांमार. हालांकि वो दिन अब तक नहीं आया. ऐसे में इन लोगों ने मोरे में ही घर बना लिया. आज तमिलियंस यहां कारोबार करते हैं, इनकी अपनी संस्कृति है. यहां तक कि ये मोरे चैंबर ऑफ कॉमर्स को भी लीड करते हैं.

ऐसे में अगर आप घूमने जाएं तो मोरे जरूर जाइएगा. और हां, वेब सीरीज देख रहे हों तो जरूर सोचिएगा कि जेके के उस डायलॉग के पीछे की कहानी क्या है.

