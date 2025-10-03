होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया गांधी? रोचक किस्सा

इटली में जन्मी सोनिया गांधी पढ़ाई के लिए, खासतौर से अंग्रेजी सीखने के लिए इंग्लैंड गई थीं. वहां उनकी मुलाकात राजीव गांधी से होती है लेकिन राजीव ने उन्हें अपना यह परिचय नहीं दिया था कि वह भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे हैं. एक दिन सोनिया अखबार पढ़ रही थीं और इंदिरा गांधी की एक खबर पर उनकी नजर गई. तत्कालीन भारतीय पीएम इंग्लैंड के दौरे पर थीं. खबर में एक तस्वीर थी, उससे सोनिया को पता चला कि राजीव इंदिरा के बेटे हैं. सोनिया गांधी पर किताब लिखने वाले पत्रकार-लेखक राशिद किदवई ने एक इंटरव्यू में दिलचस्प जानकारी साझा की. उन्होंने वो किस्सा भी बताया जब सोनिया शादी के लिए दिल्ली पहुंची थीं लेकिन एक कश्मकश पैदा हो गई थी कि वहां रहेंगी.

उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी कहती रही हैं कि उनकी एक नहीं, तीन मांएं हैं. एक मां जिन्होंने जन्म दिया. दूसरी मां सास इंदिरा गांधी थीं, जिनका निधन उनकी गोद में हुआ. तीसरी मां तेजी बच्चन थी जिन्होंने उन्हें हिंदी सिखाई. यहीं पर राशिद किदवई वो प्रसंग सुनाते हैं जब राजीव गांधी और सोनिया की शादी की तैयारियां चल रही थीं. इंदिरा गांधी नहीं चाहती थीं कि उनकी होने वाली बहू होटल में रहे. भारतीय संस्कृति में आज भी इसे अच्छा नहीं माना जाता.

लेकिन बिना शादी घर कैसे लाएं?

इंदिरा यह भी नहीं चाहती थीं कि बिना शादी के उनकी बहू घर में रहे. फिर सोनिया गांधी को अमिताभ बच्चन यानी तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन के घर पर ठहराया गया. मेहंदी सेरेमनी भी वहीं हुई.

किदवई कहते हैं कि सोनिया गांधी ने भारतीय संस्कृति को न सिर्फ अपनाया बल्कि राजीव गांधी से उनका जो अटूट प्रेम था, उसी का एक्सटेंशन उनका भारत के प्रति प्रेम है.

राजीव की हत्या के तुरंत बाद पीएम का ऑफर

राशिद बताते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राजीव गांधी की हत्या के बाद एक प्रस्ताव पास किया था. प्रणब मुखर्जी और गुलाम नबी आजाद वो प्रस्ताव लेकर सोनिया के पास गए. 22 मई 1991 की बात है. उनसे कहा गया कि आप कांग्रेस की बागडोर संभालिए. अगर वह उसी समय हां कह देतीं तो प्रधानमंत्री भी बन जातीं क्योंकि चुनाव चल रहे थे. बाद में नरसिम्हाराव पीएम बने.

हालांकि सोनिया को ये ऑफर काफी चुभा. उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कैसे सोच सकता है कि इतनी बड़ी ट्रैजडी हो गई और ये कांग्रेस संभालने के लिए कह रहे हैं. उस समय तक राजीव की अंत्येष्टि भी नहीं हुई थी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में कांग्रेस के लोग ही बार-बार जाकर सोनिया से कहते थे कि राव को हटाकर आप बन जाइए. जब सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग भाजपा में जाने लगे तब भी सोनिया को पार्टी की कमान संभालने के लिए कहा गया था.

