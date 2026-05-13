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Hindi NewsExplainerसनातन का विरोध स्टालिन के परिवार की कैसी मजबूरी है? सत्ता गई, फिर भी पिता-पुत्र वो आदेश मान रहे

सनातन का विरोध स्टालिन के परिवार की कैसी मजबूरी है? सत्ता गई, फिर भी पिता-पुत्र वो 'आदेश' मान रहे

सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाना चाहिए... जब से डीएमके चीफ स्टालिन के पुत्र उदयनिधि ने सदन में यह कहा है, पूरे देश में फिर से चर्चा छिड़ गई है. तमिलनाडु में कुछ हफ्ते तक सरकार चलाने वाली पार्टी के नेता आखिर हारने के बाद भी सनातन का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें अब भी समझ में नहीं आया?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 13, 2026, 07:41 AM IST
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सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाना चाहिए... जब से डीएमके चीफ स्टालिन के पुत्र उदयनिधि ने सदन में यह कहा है, पूरे देश में फिर से चर्चा छिड़ गई है. तमिलनाडु में कुछ हफ्ते तक सरकार चलाने वाली पार्टी के नेता आखिर हारने के बाद भी सनातन का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें अब भी समझ में नहीं आया? सनातन से इनकी क्या दुश्मनी है? ऐसे कई सवाल हैं जो उत्तर भारत के लोगों को परेशान कर रहे होंगे. असल में, स्टालिन पिता-पुत्र की जोड़ी सनातन का विरोध करते हुए कुछ नया नहीं करती या कहती है. वे जिस पार्टी (DMK) का नेतृत्व कर रहे हैं उसका जन्म ही समानता और ब्राह्मण विरोधी विचारधारा से हुआ है. वास्तव में यह लाइन सामाजिक समानता के आंदोलन को गति देने वाले के नाम से मशहूर दक्षिण भारत के तर्कवादी और नास्तिक पेरियार की है. 

पूरा नाम ई. वी. रामास्वामी. तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक पटल पर उनका नाम सम्मान से लिया जाता है. सभी उनका सम्मान करते हैं और उनके विचारों को मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं. छुआछूत, गैर-ब्राह्मणों को हक की लड़ाई लड़ते हुए वह गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित हुए. बाद में कांग्रेस छोड़कर आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया. मकसद था गैर-ब्राह्मणों में आत्मसम्मान पैदा करना. गैर-ब्राह्मणों को ही वह द्रविड़ कहते थे. कुछ समय बाद गैर-ब्राह्मण संगठन (जस्टिस पार्टी) के अध्यक्ष बने. 

पेरियार के विचार में छिपी है स्टालिन की मजबूरी?

वैसे, पेरियार के विचार और साहित्य हमेशा विवादित रहे. पेरियार और गांधी की बातचीत पर अपनी किताब 'पेरियार ई.वी. रामास्वामी' में प्रो. डॉ. विमलकीर्ति ने लिखा है, 'पेरियार ने कहा कि हिंदुत्व को बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिए.'

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गांधी- आप ऐसा क्यों सोचते हैं?
पेरियार- ऐसा कोई धर्म नहीं, जिसे हिंदुत्व कहा जाए.
गांधी- लेकिन यह तो है.
पेरियार- यह ब्राह्मणों का षड्यंत्र है. उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिला दिया है कि हिंदुत्व भी एक धर्म है. 
गांधी- क्या हम यह नहीं कह सकते कि सारे धर्म ही विश्वास और कल्पना पर आधारित हैं?
पेरियार- नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि दूसरे सभी धर्मों के ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं. उन सभी धर्मों में ऐसे सर्वस्वीकृत सिद्धांत हैं, जिनको उनके सभी अनुयायी समान रूप से स्वीकार करते हैं.
गांधी- क्या हिंदू धर्म में ऐसे सिद्धांत नहीं हैं?
पेरियार- कहां हैं? इसने पूरे समाज को ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य जैसी अलग-अलग इकाइयों में बांट दिया है. यह घोषणा करता है कि ब्राह्मण सर्वोच्च हैं एवं बाकी नीच. यह विभेद ही इस तथाकथित धर्म की एकमात्र उपलब्धि है. इस 'धर्म' के वकीलों द्वारा किसी भी घोषित दावे की सच्चाई के लिए कोई पुख्ता सबूत उपलब्ध नहीं है.
गांधी- ठीक है! हिंदू धर्म में कम से कम सिद्धांत तो हैं.
पेरियार- हमारे लिए यह कितना उपयोगी है? इस सिद्धांत के अनुसार सिर्फ ब्राह्मण ही उच्च जाति के हैं. आप, मैं और बाकी सभी निम्न जाति के लोग हैं.
गांधी- मैं इसे संभव बना रहा हूं. क्या आपने अनुभव नहीं किया कि हाल के चार-पांच वर्षों में समाज में कितना परिवर्तन आ गया है.
पेरियार- समाज में होने वाले इन परिवर्तनों का मुझे ज्ञान है, लेकिन ये वास्तविक परिवर्तन नहीं हैं. लोग आपके द्वारा सुझाए गए सुधारों को मानने का ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रभावशाली हैं और आपकी ख्याति की उन्हें सख्त जरूरत है और आपने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया.
गाँधी- (मुस्कुराते हुए) आप किनकी बात कर रहे हैं?
पेरियार- ब्राह्मणों की.
गांधी- आपका मतलब है सभी ब्राह्मण?
पेरियार- हां, बिल्कुल. सभी ब्राह्मण, वे भी जो आपके साथ हैं.
गांधी- इस स्थिति में, क्या आप किसी भी ब्राह्मण पर विश्वास नहीं करते?
पेरियार- किसी पर भी विश्वास करना मेरे लिए संभव नहीं है.
गांधी- क्या आप श्री राजगोपालाचारी पर भी विश्वास नहीं करते?
पेरियार- वह एक अच्छे और विश्वसनीय इंसान हैं. वह निःस्वार्थ व्यक्ति हैं. उनके गुण अपने समुदाय के कल्याण के लिए ही हैं लेकिन मैं अपने लोगों, गैर-ब्राह्मणों के हितों को उनके सुपुर्द नहीं कर सकता.
गांधी- यह मेरे लिए विस्मय की बात है. क्या एक भी ईमानदार ब्राह्मण इस दुनिया में नहीं है?
पेरियार- कुछ हो सकते हैं किंतु मुझे अभी तक कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला.
गांधी- ऐसा मत कहिए. मैं ऐसे एक ब्राह्मण को जानता हूं. मैं उसे संपूर्ण ब्राह्मण मानता हूं. वह हैं गोपाल कृष्ण गोखले.
पेरियार- चलिए, संतोष हुआ. यदि आप जैसे महात्मा इतनी कोशिश करके सिर्फ एक ब्राह्मण तलाश सकते हैं, तो हमारे जैसा 'पापी' भला कोई संपूर्ण ब्राह्मण कैसे पा सकता है?
गांधी- (हँसते हुए) संसार हमेशा ज्ञानियों के अधीन रहेगा.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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