हंगामा है क्यों बरपा, F-16 भी तो क्रैश हुआ है...विदेशों में कोई हल्ला नहीं, भारत में जमकर हो रहा बवाल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

हाल के दिनों में भारत में फाइटर जेट तेजस की कुछ दुर्घटनाओं को लेकर देश में तेजस बनाने के कार्यक्रम को बंद करने तक की मांग कर दी गई. वहीं अमेरिका में निर्मित एफ-16 फाइटर जेट को लेकर भी हादसे की खबरें सामने आई हैं लेकिन इन घटनाओं को लेकर अमेरिकी फाइटर जेट एफ-16 को लेकर कहीं भी कोई हंगामा नहीं दिखा. हालांकि तेजस को लेकर पिछली घटना पर एचएल ने क्रैश की खबरों का खंडन किया है जबकि 7 फरवरी रनवे ओवरशूट के दौरान हुए हादसे की जांच जारी है. दरअसल फाइटर जेट तेजस के स्वदेशी होने की वजह से उसे भारत की सबसे बड़ी आत्मनिर्भर रक्षा परियोजनाओं में से एक माना जाता है. भारत के पास भविष्य के प्रोजेक्ट की बात करें तो देश के पास Tejas Mk1A का काफी बड़ी संख्या में ऑर्डर हैं. इसे देश के गौरव से भी जोड़कर देखा जाता है.

वहीं अमेरिकी फाइटर जेट F-16 की बात करें तो ये भी क्रैश के मामले में पूरी तरह से सुरक्षित तो नहीं है. हाल में ही अमेरिका में भी F-16 फाइटर जेट के क्रैश होने की खबरें सामने आईं थीं. अमेरिकी F-16 फाइटर जेट कई दशकों से उपयोग में हैं. दुनिया भर में हजारों F-16 फाइटर जेट होने की वजह से छिट-पुट घटनाओं को सामान्य ही माना जाता है. वहीं तेजस फाइटर जेट को लेकर मामूली तकनीकि खराबी पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है क्योंकि स्वदेशी होने की वजह से लोग इसे देश की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है. यही वजह से है कि अमेरिकी फाइटर जेट F-16 की तुलना में भारतीय तेजस के क्रैश होने पर देश में ज्यादा बहस छिड़ जाती है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

विदेश में अमेरिकी F-16 जेट और भारत के तेजस एयरक्राफ्ट के क्रैश ने एक बहस छेड़ दी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट ने यूजर्स का ध्यान खींचा है और इस पोस्ट लोगों के आने वाले रिएक्शन को हाईलाइट किया. जहां विदेशों में अमेरिकी फाइटर जेट की दुर्घटनाओं पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा था वहीं भारतीय फाइटर जेट तेजस के क्रैश होने पर यहां के लोगों ने इस प्रोग्राम को खत्म करने की मांग की. इससे घरेलू डिफेंस प्रोजेक्ट्स को जज करने के बारे में सवाल फिर से उठ गए हैं. सपोर्टर्स का तर्क है कि नए प्रोग्राम्स को शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर F-16 बनाम तेजस वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट ने भारत में इस मुद्दे पर तीखी बहस छेड़ दी है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका में बने फाइटर जेट्स के दो क्रैश पर विदेश में लोगों का ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखा, जबकि भारत के स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट से जुड़ी ऐसी ही घटनाओं ने देश में प्रोग्राम को खत्म करने की मांग उठाई. एक बहुत ज़्यादा शेयर किए गए ट्वीट में इस अंतर को हाईलाइट किया गया है, जिससे यह सवाल फिर से उठ गया है कि भारत में लोग घरेलू डिफेंस प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स को कैसे जज करते हैं.

'टेढ़ा है पर मेरा है' जानिए क्यों छिड़ी बहस?

डिफेंस ऑब्जर्वर @hukum2082 के पोस्ट किए गए ट्वीट ने एक सिंपल लाइन से सोशल मीडिया पर माहौल बना दिया. 'टेढ़ा है पर मेरा है.' पोस्ट में लिखा था, 'पिछले 24 घंटों में, अमेरिका में बने दो F-16 फाइटर जेट क्रैश हुए, एक पायलट की तुर्किये में मौत हो गई और दूसरा साउथ कोरिया में जहां पायलट सुरक्षित निकल गया. ये घटनाएं बिना किसी बड़े पब्लिक कैंपेन के हुईं, जिसमें मैन्युफैक्चरर से जवाबदेही की मांग की गई या एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम को खत्म करने की मांग की गई.' यह रिएक्शन हाल ही में स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से जुड़े दो हादसों पर भारतीयों के कुछ हिस्सों की प्रतिक्रिया से अलग था, मार्च 2024 में जैसलमेर के पास एक क्रैश जिसमें पायलट सुरक्षित बच गया और नवंबर 2025 में दुबई एयरशो में एक जानलेवा घटना.

दशकों पुराना है F-16 फाइटर जेट

F-16 दशकों पुराना एयरक्राफ्ट है जिसकी 5,000 से ज़्यादा यूनिट बनी हैं और दुनिया भर में 20 मिलियन से ज्यादा घंटे की उड़ान भर चुके हैं. अपनी लंबी सर्विस लाइफ में इसने लगभग 600 घटनाएं देखी हैं. यानी हर 33,000 फ्लाइंग घंटों में औसतन एक हादसा. इसके मुकाबले तेजस अभी अपने शुरुआती सालों में है. अब तक लगभग 55 एयरक्राफ्ट ने लगभग 10,000 फ्लाइंग घंटे पूरे किए हैं. इसके तीन रिकॉर्डेड हादसे, जिसमें एक रनवे ओवरशूट भी शामिल है. इसका मतलब है कि हर 3,000 घंटे में लगभग एक हादसा होता है. कुछ यूज़र्स ने इस तुलना को 'सेब और संतरे' जैसा बताया, यह देखते हुए कि नए एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को आम तौर पर भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बनने से पहले शुरुआती दौर की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

सपोर्ट करें या खत्म करें, ये बड़ा सवाल

तेजस बनाम F-16 फाइटर जेट को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल ट्वीट ने एक बड़े सवाल को सुर्खियों में ला दिया है. किसी देश को अपने डिफेंस प्रोजेक्ट्स के शुरुआती सालों में कैसा बर्ताव करना चाहिए? कई यूजर्स ने कहा कि बड़ी एविएशन ताकतें आमतौर पर ऐसी नाकामियों का जवाब प्रोजेक्ट को छोड़ने के बजाय इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर डिजाइन में सुधार करके और प्रोग्राम लीडरशिप को मजबूत करके देती हैं. कई कमेंट्स में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) में स्ट्रक्चरल सुधारों की भी मांग की गई, जिसमें टॉप इंजीनियरिंग टैलेंट को हायर करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और लीडरशिप की जवाबदेही को प्रोग्राम के माइलस्टोन से जोड़ना शामिल है.

भारत के लिए तेजस क्यों जरूरी है?

भारत का स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम सिर्फ एक जेट बनाने के बारे में नहीं है. यह डिफेंस में आत्मनिर्भरता, रोजगार पैदा करने और विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता कम करने जैसे बड़े लक्ष्यों से जुड़ा है. प्रोग्राम के सपोर्टर्स का कहना है कि इतिहास में F-16 समेत हर बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट को दुनिया भर की एयर फोर्स के लिए मुख्य सहारा बनने से पहले अपने शुरुआती सालों में शुरुआती दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उनका कहना है कि ऐसे प्रोग्राम्स को जल्दी छोड़ने से भारत दशकों तक इम्पोर्ट पर निर्भर रहेगा.