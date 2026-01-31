Advertisement
trendingNow13092814
Hindi Newsदेशआज ही क्यों हुआ सुनेत्रा का शपथ ग्रहण, शरद पवार परिवार से नहीं गया कोई; पर्दे के पीछे की स्टोरी?

आज ही क्यों हुआ सुनेत्रा का शपथ ग्रहण, शरद पवार परिवार से नहीं गया कोई; पर्दे के पीछे की स्टोरी?

Sunetra Pawar Oath Ceremoney: आज शपथ लेने के साथ ही सुनेत्रा महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम का पद संभाल लिया है. सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है. इस शपथ ग्रहण में शरद पवार के परिवार से कोई सदस्य नहीं पहुंचा. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 05:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आज ही क्यों हुआ सुनेत्रा का शपथ ग्रहण, शरद पवार परिवार से नहीं गया कोई; पर्दे के पीछे की स्टोरी?

बुधवार (28 जनवरी) को विमान हादसे में एनसीपी नेता अजित पवार का निधन हो गया. इसके साथ ही महाराष्ट्र की सियासत में शोक की लहर दौड़ गई. अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली हो गई थी. जिसके लिए अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने आज डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है. इसके पहले NCP विधायक दल की बैठक में सुनेत्रा को विधायक दल का नेता चुना गया. आज शपथ लेने के साथ ही सुनेत्रा ने महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम का पद संभाला. इसके पहले सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया. इस शपथ ग्रहण में शरद पवार के परिवार से कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा. दरअसल एक तरफ इस बात का दावा किया जा रहा है कि अजित पवार चाहते थे कि एनसीपी फिर से एक हो जाए लेकिन महायुति के लिए गए इस फैसले से शरद पवार चिंतित नजर आ रहे थे. 

पहले पार्टी लीडरशिप और फिर मर्जर पर चर्चा- एक सीनियर पार्टी लीडर के तौर पर अजित पवार की भूमिका और दादा का परिवार फिर से एकजुट होने की तैयारी कर रहा था. अजित पवार की मौत के बाद पवार परिवार ने फिर से पार्टी लीडरशिप संभालने की कोशिश शुरू कर दी थी. हालांकि, यह तय हुआ कि एक ग्रुप लीडर चुना जाए ताकि पार्टी लीडरशिप खत्म न हो इसीलिए सुनेत्रा पवार परिवार ने पहले शपथ ग्रहण समारोह करने का फैसला किया. क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि अब वे पार्टी को साथ लेकर मर्जर की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. जब अजित पवार ने बगावत की, तो वे अकेले थे. वे एक तरफ थे और पूरा परिवार दूसरी तरफ. पवार परिवार में एक भी व्यक्ति अजित पवार के पक्ष में नहीं था. दिलीप वाल्से पाटिल सुनेत्रा पवार को NCP विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखेंगे. छगन भुजबल इस प्रस्ताव को मंज़ूरी देंगे.

पार्टी नेता मर्जर की खबर से बचते हुए दिखे
इस मामले में जब अनिल पाटिल से मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियां इस मुद्दे पर क्या बोल सकती हैं ये तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है. अब आने वाले चुनावों की ज़िम्मेदारी सुनेत्रा पवार पर होगी. पता नहीं शरद पवार से बात हुई या नहीं. समय की ज़रूरत के हिसाब से लीडर की ज़रूरत है. किसी भी डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी देने का फ़ैसला मुख्यमंत्री लेंगे. लीडर आज चुना जाएगा. अच्छा हुआ कि पार्थ पवार शरद पवार से मिले. दादा के मन में क्या था, वह लोकल लेवल पर बात करेंगे. पार्थ पवार शरद पवार साहेब से बात करने जा रहे हैं. मर्जर के समय क्या बात होगी, NDA में शामिल होना है या नहीं इस पर आगे बात करनी होगी...कम से कम अभी के लिए हम सब इस बात पर ज़ोर दे रहे थे कि सुनेत्रा पवार पार्टी की ज़िम्मेदारी संभालें

Add Zee News as a Preferred Source

मर्जर को लेकर क्या बोले छगन भुजबल?
वहीं एनसीपी नेता छगन भुजबल ने बताया कि विधायकों की राय और मौजूदा हालात को देखते हुए ग्रुप लीडर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद सुनेत्रा पवार को देने का फैसला किया गया है. इस मामले में चीफ मिनिस्टर पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं. मैं शरद पवार के सवाल पर कुछ नहीं कहना चाहता. मैंने मर्जर के बारे में कुछ नहीं सुना है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता. मैं छोटा आदमी हूं. ग्रुप लीडर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की नियुक्ति किसी भी दूसरे मुद्दे से ज़्यादा ज़रूरी है.

डिप्टी सीएम की शपथ लेने से पहले आज का घटनाक्रम इस प्रकार से रहा

  • सुनेत्रा पवार द्वारा उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्हें राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया.

  • राज्यसभा सचिवालय ने यह भी बताया है कि उपमुख्यमंत्री पद स्वीकार करने के बाद भी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया जा सकता है.

  • इसलिए यह स्पष्ट हो गया है कि उपमुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले राज्यसभा सदस्यता से तत्काल इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं है.

  • तकनीकी रूप से, उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए सांसद पद से इस्तीफा देना आवश्यक नहीं है.

  • लेकिन विधानमंडल का सदस्य (विधानसभा या विधान परिषद) बनने से पहले सांसद पद से इस्तीफा देना अनिवार्य होगा.

  • संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, सुनेत्रा पवार को छह महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य निर्वाचित होना होगा.

  • इससे पहले भी ऐसा एक संवैधानिक उदाहरण सामने आ चुका है. 1999 में ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग ने फरवरी 1999 में मुख्यमंत्री पद संभाला था, लेकिन उन्होंने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था.

  • मई 1999 में गिरिधर गमांग ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान किया था, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था.

  • इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री पद ग्रहण करते समय संसद सदस्यता से तत्काल इस्तीफा देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है.

यह भी पढ़ेंः वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Maharashtrasharad pawarSunetra Pawar

Trending news

आंसुओं के बीच सुनेत्रा पवार का राजतिलक, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम
Sunetra Pawar
आंसुओं के बीच सुनेत्रा पवार का राजतिलक, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम
आज ही सुनेत्रा का शपथ ग्रहण क्यों? पवार परिवार से नहीं गया कोई, जानें पूरी कहानी
Maharashtra
आज ही सुनेत्रा का शपथ ग्रहण क्यों? पवार परिवार से नहीं गया कोई, जानें पूरी कहानी
'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
Sunetra Pawar Oath New
'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
Sunetra Pawar
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
Karnataka News
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना
bengal elections
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
PM Modi
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
Confident Group Chairman Suicide
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
Bhagwant Mann
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
sharad pawar
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा