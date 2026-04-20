आपकी एंट्री बंद करा देंगे, इनकी कोई भी अर्जी... किस याचिका पर इतना गुस्सा हो गए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक याचिकाकर्ता को कह दिया कि आप अगर ऐसा करेंगे, तो आपकी एंट्री अदालत में रोक दी जाएगी. पढ़िए क्या था पूरा मामला.
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सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ने एक याचिकाकर्ता को जमकर सुनाया. दरअसल, इस शख्स ने अपनी याचिका में मांग की थी कि सरकार आधिकारिक रूप से यह घोषणा करे कि भारत की आजादी सिर्फ हिंसा का सहारा लेने वाले क्रांतिकारियों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी (INA) के योगदान से मिली है. इनका नाम पिनाक मोहंती है. इनकी ओर से दायर याचिका में मांग की गई कि 21 अक्टूबर यानी आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस और सुभाष चन्द्र बोस की जंयती 23 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाए.
उन्होंने यह भी मांग की कि INA के लगभग 26,000 शहीद सैनिकों को सम्मान दिया जाए. इतना ही नहीं, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को 'राष्ट्रीय पुत्र' घोषित किए जाने की भी मांग की गई. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जे. बागची की बेंच मामले को सुन रही थी. कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ अदालत का समय बर्बाद कर रहे है. आप में सुधार नहीं आ रहा.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि आप पहले भी ऐसी याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं. हर बार आप ऐसी याचिका दाखिल कर रहे हैं. यह सिर्फ लोकप्रियता पाने की कोशिश है. जिन मांगों के साथ आप कोर्ट का रुख कर रहे हैं, उनका फैसला कोर्ट नहीं कर सकता.
हां, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपकी कोर्ट में एंट्री बंद करा देंगे. साथ ही, चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि आगे से इस व्यक्ति की जनहित याचिका के तौर पर कोई नई याचिका स्वीकार न की जाए.
चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि इस याचिका को ड्राफ्ट किसने किया है? नाम सुनकर कोर्ट ने इस पर भी आपत्ति जताई. याचिका में दो प्रमुख मांगें थीं, जिस पर कोर्ट नाराज हुआ और इसे खारिज कर दिया.
1. नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र पुत्र घोषित किया जाए.
2. आजाद हिंद फौज के चलते ही देश को आजादी मिली थी.
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