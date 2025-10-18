Advertisement
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब होता है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज, जानें क्या कहा

Supreme Court on Bad Translation: लिखने-पढ़ने के काम में अक्सर अनुवाद की जरूरत होती है. आजकल लोग टेक्नॉलजी का झट से सहारा ले लेते हैं लेकिन एक शब्द के कई अर्थ होते हैं. सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा ही एक अंग्रेजी में अनुवाद रखा गया तो जज काफी नाराज हो गए. उसमें फैसले का मूल ही गायब था. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 18, 2025, 09:23 AM IST
अनुवाद का काम इतना आसान नहीं होता है. तमाम वेबसाइट और एप आ जाने से लोग झट से ट्रांसलेट तो कर लेते हैं लेकिन क्या सच में मूल भाषा के शब्द का मतलब अनुवाद में निकल रहा है, यह बड़ा सवाल रह जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने एक हालिया आदेश में ऐसे ही एक अनुवाद को लेकर गंभीर नाराजगी जताई. SC के सामने एक निचली अदालत के फैसले का अंग्रेजी अनुवाद रखा गया था. इसकी गुणवत्ता पर गहरा असंतोष जताते हुए SC ने मूल भाषा के सही अर्थ और उसकी भावना को व्यक्त करने की जरूरत पर जोर दिया. 

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने एक सिविल अपील का निपटारा करते हुए कहा कि सिविल कोर्ट के फैसले का अंग्रेजी में अनुवाद मूल पाठ के अर्थ और भावना को सटीक रूप से सामने रखने में विफल रहा. कोर्ट ने कहा कि कानूनी मामलों में शब्दों का बहुत महत्व होता है और हर शब्द, हर कॉमा उस मामले की समग्र समझ पर प्रभाव डालता है. 

लाइव ला की रिपोर्ट के मुताबिक पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुवाद मूल भाषा के सार और आशय को सही ढंग से सामने रख सके तभी अपीली न्यायालय लोअर कोर्ट के तर्क और निष्कर्षों को पूरी तरह से समझ सकेगी. 

पढ़ें: सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट... बुजुर्ग दंपति केस का सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान

कोर्ट ने कहा, 'हम सिविल कोर्ट के फैसले का अंग्रेजी में हुए अनुवाद के तरीके पर अपना असंतोष व्यक्त करते हैं.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'कानून के मामलों में, शब्दों का काफी ज्यादा महत्व होता है. हर शब्द, हर अल्पविराम (कॉमा) मामले की समग्र समझ पर असर डालता है. ऐसे में यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए कि मूल भाषा में शब्दों के सही अर्थ और भावना का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए जिससे अपीली कोर्ट मामले को समझ सकें.'

कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि यह कोई पहली चिंता नहीं है. 18 मार्च 2025 के हालिया आदेश का हवाला देते हुए पीठ ने बताया कि एक पीठ ने न्यायिक दस्तावेजों के गलत अनुवादों से संबंधित मसले को भी इसी तरह उठाया था.

पढ़ें: शादी का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए... सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्यों कहा ऐसा? पढ़िए पूरी बात

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

Supreme Court News

