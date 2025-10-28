Advertisement
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ऐसी गंभीर टिप्पणी? पढ़िए पूरा मामला

कोरोना काल में मरीजों का इलाज करते हुए एक डॉक्टर की जान गई. बीमा कंपनी ने दावे पर सवाल उठाए तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. अब सबसे बड़ी अदालत के जज ने सरकार को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर हम डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखते हैं तो समाज हमें माफ नहीं करेगा. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 28, 2025, 03:06 PM IST
मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर टिप्पणी की है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ कोरोना संकट के दौरान महामारी से जान गंवाने वाले डॉक्टरों के लिए केंद्र सरकार की बीमा कवरेज योजना से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रही थी. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के दौरान सेवा करने वालों की सुरक्षा को लेकर राज्य की ड्यूटी पर जोर देते हुए अहम टिप्पणियां कीं. 

इस याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान जस्टिस नरसिम्हा ने महामारी से निपटने में मेडिकल प्रोफेशनलों के महत्वपूर्ण योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हम अपने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखेंगे तो समाज हमें माफ नहीं करेगा. यह पीठ सरकार की बीमा योजना के तहत पात्रता के सवाल पर विचार कर रही थी, खासकर उन मामलों में जहां डॉक्टर आधिकारिक तौर पर सरकारी ड्यूटी पर नहीं थे लेकिन महामारी के दौरान मरीजों की सेवा करते रहे. 

केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को संबोधित करते हुए जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमा कंपनियां वैध दावों का सम्मान करें. जज ने कहा, 'अगर आपके अनुसार यह शर्त पूरी होती है कि वे कोविड-19 से निपटने के लिए काम कर रहे थे और कोविड के कारण उनकी मृत्यु हुई तो आपको बीमा कंपनी को भुगतान करने के लिए बाध्य करना चाहिए. केवल इसलिए कि वे सरकारी ड्यूटी पर नहीं थे, यह मान लेना कि वे प्रॉफिट ले रहे थे और बेकार बैठे थे, यह सही नहीं है.' 

पढ़ें: जयशंकर साहब, क्या पीएम मोदी...मलेशिया के मुस्लिम पीएम का ये अंदाज देख पाकिस्तानियों को नींद नहीं आएगी

 

 

 

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह व्यक्तिगत दावों पर निर्णय नहीं देगा बल्कि बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यापक सिद्धांत तय करेगा. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, 'हम व्यक्तिगत दावों पर विचार नहीं करेंगे. हम केवल सिद्धांत पर बात करेंगे.' उन्होंने आगे कहा कि मानदंड इस बात पर केंद्रित होंगे कि क्या मृतक डॉक्टर चिकित्सा सेवा में सक्रिय रूप से कार्यरत थे और क्या उनकी मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई थी. 

पीठ ने कहा, 'यह बात किसी विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से साबित की जानी चाहिए कि डॉक्टर ने स्वेच्छा से अपने क्लिनिक या अस्पताल को मरीजों के परामर्श के लिए खुला रखकर चिकित्सा सेवाएं प्रदान की थीं.' 

पढ़ें: ड्राइवर ने शशि थरूर के घर पहुंचाया छठ का प्रसाद, तो 'बिहारी' पढ़कर क्यों भड़क गए लोग?

जस्टिस नरसिम्हा ने साफ कहा, 'इस बात का भी प्रमाण होना चाहिए कि डॉक्टर की मृत्यु कोविड से संक्रमित होने के कारण हुई है. इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद यह सवाल करना हमारे लिए उचित नहीं है कि क्या डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला था या केवल कोविड के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की थीं.'

Anurag Mishra

Supreme Court News

