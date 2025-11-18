विधानसभा स्पीकर आप नया साल कहां बिताना चाहते हैं?... सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में दे दी जेल भेजने की चेतावनी, जानें पूरा मामला

दल-बदल कानून काफी पहले से है लेकिन जब भी ऐसा मामला सामने आता है तो राजनीतिक फायदे के लिए इसे लंबा खींचा जाता है. दो साल पहले महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, अब तेलंगाना विधानसभा के मामले पर अल्टीमेटम देते हुई स्पीकर को जेल भेजने की चेतावनी दे दी. दरअसल, ऐसे केस में अयोग्यता की कार्यवाही हो सकती है इसलिए विधानसभा के स्पीकर मामला खींचते जाते हैं. ताजा मामला बीआरएस से कांग्रेस में कूदकर गए 10 विधायकों से जुड़ा है.

इस मामले में 10 विधायकों को दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है. चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को चेतावनी दी कि अगर एक हफ्ते के अंदर इस याचिका पर फैसला नहीं हुआ तो अदालत इसे कोर्ट की अवमानना मानेगी. पिछले साल तेलंगाना विधानसभा चुनाव के बाद BRS के 10 विधायकों ने कांग्रेस का 'हाथ' थाम लिया था. इसके बाद बीआरएस ने इन सभी विधायकों के खिलाफ 10वीं अनुसूची (दल-बदल कानून) के तहत अयोग्य ठहराने की अर्जी स्पीकर के सामने रखी. हालांकि एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया.

चीफ जस्टिस ने क्या कहा

तेलंगाना के स्पीकर जी. प्रसाद कुमार हैं. बीआरएस ने आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं. चीफ जस्टिस ने साफ कह दिया है कि आदेश को इग्नोर किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है, ऐसे में स्पीकर को फैसला करना है कि वह नया साल कहां सेलिब्रेट करना चाहते हैं.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2025 को स्पीकर को साफ निर्देश दिया था कि तीन महीने के अंदर यानी अक्टूबर के आखिर तक इस मामले का निपटारा करें. जब सोमवार को (17 नवंबर) मामले की सुनवाई हुई तो स्पीकर की ओर से अभी तक कोई फैसला न लिए जाने की जानकारी दी गई. इस पर चीफ जस्टिस ने गहरी नाराजगी जताई. CJI गवई ने सख्त लहजे में कहा, 'स्पीकर एक हफ्ते में फैसला ले लें या फिर खुद तय कर लें कि नया साल (2026) वह कहां बिताना चाहते हैं.' कोर्ट का इशारा साफ था कि देरी जारी रही तो अवमानना की कार्रवाई हो सकती है और स्पीकर को जेल भी जाना पड़ सकता है.

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि स्पीकर जानबूझकर फैसला टाल रहे हैं ताकि सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचे. बेंच में मौजूद जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल ने भी स्पीकर के रवैये पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने स्पीकर को अगली सुनवाई तक यानी एक हफ्ते में अंतिम फैसला लेने का आखिरी मौका दिया है.

स्पीकर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि दो हफ्ते के भीतर फैसला ले लिया जाएगा.

