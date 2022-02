जिस दिन शराब नहीं बिकती, उस दिन को ड्राई डे क्यों कहते हैं? जानें कैसे चलन में आया ये शब्द

नई दिल्ली: जिस दिन सभी शराब की दुकानें बंद रहती हैं, उस दिन को ड्राई डे (Dry Day) कहा जाता है. इस दिन को सरकारी दस्तावेजों में भी ड्राई डे ही कहा जाता है. लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम होता कि आखिर जिस दिन शराब की दुकान (Alcohol Shops) बंद रहती है, उसे ड्राई डे ही क्यों कहते हैं.

क्यों होता है ड्राई डे?

बता दें कि ड्राई डे घोषित करने के पीछे कई वजह होती हैं. दरअसल, अक्सर ड्राई डे राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक पर्व से जुड़े मौकों पर रखा जाता है. राष्ट्रीय पर्व पर सैनिकों, शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए और धार्मिक पर्व पर धार्मिक भावनाओं को लेकर शराब की दुकानें बंद की जाती हैं. इसके अलावा कई बार कानून व्यवस्था के चलते भी शहर या राज्य में ड्राई डे घोषित कर दिया जाता है. ऐसे ही जब किसी क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो उस दिन उस इलाके में ड्राई डे घोषित कर दिया जाता है और यह फैसला कानून व्यवस्था को लेकर किया जाता है.

कब होता है ड्राई डे?

भारत में हर राज्य के हिसाब से अलग-अलग ड्राई डे की तारीख निश्चित है. वैसे ज्यादातर राज्यों में 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी को ड्राई डे होता है. हर राज्य अपने क्षेत्र और वहां आने वाले त्यौहार या किसी विशेष दिन पर शराब की बिक्री पर रोक लगाते हैं. कई राज्यों में रविदास जंयती जैसे दिवस पर शराब की दुकानें बंद रहती हैं. राज्य और केंद्र की अलग-अलग एक्साइज पॉलिसी हैं और उसी के हिसाब से ड्राई डे की तारीख तय होती है. वहीं, जब राज्य में चुनाव होते हैं तो वोटिंग क्षेत्र में भी शराब की बिक्री पर रोक होती है.

यह भी पढ़ें: लॉन्च से पहले ही लीक हुई इस ऑफरोडिंग बाइक की सारी डिटेल, जानें क्या हैं खास फीचर्स

ड्राई डे ही क्यों कहते हैं?

वैसे तो नो एल्कॉहोल डे (No Alcohol Day) को ड्राई डे (Dry Day) कहने का कोई तथ्यात्मक कारण नहीं है. लेकिन फिर भी माना जाता है कि जब किसी ने कुछ नहीं पिया हो तो इसका मतलब है कि वो ड्राई यानी सूखा है. कहा जाता है जब कोई पर्याप्त पानी, जूस या फिर कोई और पेय पदार्थ नहीं पीता है तो ऐसा कहा जाता है. ऐसे में इसे शराब के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अंग्रेजी में कहा जाता है, He’s gone dry now. ऐसे में माना जा सकता है इस दिन कोई शराब नहीं पीता है तो उसे ड्राई से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, ये कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है.

कई मीडिया रिपोर्ट्स यह दावा करती हैं कि भारत में सबसे पहले पंजाब में 1926 में एक्साइज लॉ (Excise Law) में ड्राई डे का उल्लेख किया गया था और इसके बाद केंद्र ने 1950 में इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया. इसके बाद सरकारी डॉक्यूमेंट में भी ड्राई डे शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है.’

LIVE TV