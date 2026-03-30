यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, पर 7 साल से इस्तीफा एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा?

नाम- कन्नन गोपीनाथन. 2012 बैच के AGMUT कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी रहे हैं. 2019 में कश्मीर में लगी पाबंदियों से इतना खफा हुए कि इस्तीफा दे दिया. अब वह कांग्रेस के टिकट पर केरल विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इस्तीफा स्वीकार ही नहीं हुआ है. हां, उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने करीब सात साल से उनका इस्तीफा लटकाकर रखा है.

सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर आई है कि गोपीनाथन के इस्तीफे पर अंतिम सिफारिश अब तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजी ही नहीं गई है. यही प्राधिकरण IAS के लिए कैडर का काम देखता है. इसका मतलब है कि इस्तीफा अभी गृह मंत्रालय के पास ही लंबित है. हाल के वर्षों में इतनी देरी का उदाहरण दूसरा नहीं मिलता.

इस्तीफा मंजूर न होने का मतलब क्या है?

इस्तीफा स्वीकार नहीं, इसका मतलब यह है कि तकनीकी रूप से वह अब भी सेवारत अधिकारी ही माने जा रहे हैं. हालांकि, 2025 में वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए. वह इस्तीफे को स्वीकार करने में हो रही देरी को 'उत्पीड़न' बताते हैं. अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों के तहत, सेवारत अधिकारियों को राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना अनिवार्य होता है. वे किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते, न ही उनकी सहायता कर सकते हैं. चूंकि गोपीनाथन का इस्तीफा अभी लंबित है, इसलिए उनकी राजनीतिक भागीदारी एक कानूनी अस्पष्टता की स्थिति पैदा करती है.

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IAS के इस्तीफे की प्रक्रिया

1. आईएएस, आईपीएस, आईएफएस (वन सेवा) के अधिकारियों की इस्तीफा प्रक्रिया एक-जैसी है. राज्य में तैनात अधिकारी को अपने मुख्य सचिव को इस्तीफा देना होता है. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारी को इस्तीफा संबंधित विभाग या मंत्रालय को देना होता है.

2. अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित (AGMUT) कैडर के अधिकारी को इस्तीफा गृह मंत्रालय को भेजना होगा. गोपीनाथन का केस इसी में आता है.

3. इस्तीफा मिलने पर राज्य चेक करता है कि कोई केस या जांच तो नहीं चल रही है. अगर ऐसा है, तो इस्तीफा रिजेक्ट हो जाएगा. इसके बाद स्टेट केंद्र सरकार को सुझाव भेजता है और इस्तीफा केंद्र के पास पहुंच जाता है. DoPT मिनिस्टर इसे देखते हैं. गौर करने वाली बात यह है कि DoPT के कैबिनेट मिनिस्टर खुद पीएम हैं.

4. सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार किसी आईएएस अधिकारी का इस्तीफा कब तक एक्सेप्ट करेगी, इसकी कोई तय सीमा नहीं है. वैसे, 1988 का रूल कहता है कि जब अधिकारी सेवा नहीं देना चाहता, तो उसे पद पर बनाए रखना सरकार के हित में नहीं है.