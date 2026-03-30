Advertisement
trendingNow13158840
Hindi NewsExplainerयह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, पर 7 साल से इस्तीफा एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा?

यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, पर 7 साल से इस्तीफा एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा?

उन्हें पूर्व आईएएस कहा जाता है, लेकिन टेक्निकली इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है. वह कांग्रेस के नेता बन चुके हैं, लेकिन कागज में अभी अफसर ही हैं. सात साल हो रहे हैं, लेकिन यह उधेड़बुन की स्थिति बनी है. केरल में विधायकी का चुनाव लड़ने की उनकी मंशा भी पूरी नहीं हो पाई. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 30, 2026, 12:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कन्नन गोपीनाथन (फाइल फोटो)
कन्नन गोपीनाथन (फाइल फोटो)

नाम- कन्नन गोपीनाथन. 2012 बैच के AGMUT कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी रहे हैं. 2019 में कश्मीर में लगी पाबंदियों से इतना खफा हुए कि इस्तीफा दे दिया. अब वह कांग्रेस के टिकट पर केरल विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इस्तीफा स्वीकार ही नहीं हुआ है. हां, उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने करीब सात साल से उनका इस्तीफा लटकाकर रखा है. 

सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर आई है कि गोपीनाथन के इस्तीफे पर अंतिम सिफारिश अब तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजी ही नहीं गई है. यही प्राधिकरण IAS के लिए कैडर का काम देखता है. इसका मतलब है कि इस्तीफा अभी गृह मंत्रालय के पास ही लंबित है. हाल के वर्षों में इतनी देरी का उदाहरण दूसरा नहीं मिलता. 

इस्तीफा मंजूर न होने का मतलब क्या है?

इस्तीफा स्वीकार नहीं, इसका मतलब यह है कि तकनीकी रूप से वह अब भी सेवारत अधिकारी ही माने जा रहे हैं. हालांकि, 2025 में वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए. वह इस्तीफे को स्वीकार करने में हो रही देरी को 'उत्पीड़न' बताते हैं. अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों के तहत, सेवारत अधिकारियों को राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना अनिवार्य होता है. वे किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते, न ही उनकी सहायता कर सकते हैं. चूंकि गोपीनाथन का इस्तीफा अभी लंबित है, इसलिए उनकी राजनीतिक भागीदारी एक कानूनी अस्पष्टता की स्थिति पैदा करती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

IAS के इस्तीफे की प्रक्रिया

1. आईएएस, आईपीएस, आईएफएस (वन सेवा) के अधिकारियों की इस्तीफा प्रक्रिया एक-जैसी है. राज्य में तैनात अधिकारी को अपने मुख्य सचिव को इस्तीफा देना होता है. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारी को इस्तीफा संबंधित विभाग या मंत्रालय को देना होता है. 
2. अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित (AGMUT) कैडर के अधिकारी को इस्तीफा गृह मंत्रालय को भेजना होगा. गोपीनाथन का केस इसी में आता है. 
3. इस्तीफा मिलने पर राज्य चेक करता है कि कोई केस या जांच तो नहीं चल रही है. अगर ऐसा है, तो इस्तीफा रिजेक्ट हो जाएगा. इसके बाद स्टेट केंद्र सरकार को सुझाव भेजता है और इस्तीफा केंद्र के पास पहुंच जाता है. DoPT मिनिस्टर इसे देखते हैं. गौर करने वाली बात यह है कि DoPT के कैबिनेट मिनिस्टर खुद पीएम हैं. 
4. सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार किसी आईएएस अधिकारी का इस्तीफा कब तक एक्सेप्ट करेगी, इसकी कोई तय सीमा नहीं है. वैसे, 1988 का रूल कहता है कि जब अधिकारी सेवा नहीं देना चाहता, तो उसे पद पर बनाए रखना सरकार के हित में नहीं है.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

kerala election 2026Assembly Election 2026

Trending news

यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
kerala election 2026
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
Pakistan
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
crime news
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
Census 2027
शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
Live: संसद में हंगामा! OBC सूची से मुस्लिमों को हटाने की मांग पर विवाद, विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट
Parliament budget session
Live: संसद में हंगामा! OBC सूची से मुस्लिमों को हटाने की मांग पर विवाद, विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
ये मछली का चुनाव है? ममता के दावे पर भाजपा के CM मैदान में, सबसे ज्यादा हम खाते हैं
West Bengal Election 2026
ये मछली का चुनाव है? ममता के दावे पर भाजपा के CM मैदान में, सबसे ज्यादा हम खाते हैं
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
AIR INDIA
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
सम्राट संप्रति की कहानी! जिनके नाम का संग्रहालय लॉन्‍च करने गुजरात जा रहे PM मोदी
PM Modi
सम्राट संप्रति की कहानी! जिनके नाम का संग्रहालय लॉन्‍च करने गुजरात जा रहे PM मोदी
एक तरफ थैंक्यू दूसरी तरफ बर्बरता! ईरान नेवी ने भारतीय नाविकों को तस्कर की तरह घुमाया
Iran Navy
एक तरफ थैंक्यू दूसरी तरफ बर्बरता! ईरान नेवी ने भारतीय नाविकों को तस्कर की तरह घुमाया