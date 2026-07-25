/चुनिंदा ‘बौद्धिक क्रांति’ और दोहरे मापदंड क्यों, जब कानून-व्यवस्था पर हमला जायज और कार्रवाई पर बवाल क्यों?

देश के स्वघोषित बुद्धिजीवियों, चुनिंदा मीडिया घरानों और अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले नेताओं से आज एक सीधा और तीखा सवाल पूछना आवश्यक हो गया है.जब दिल्ली पुलिस को कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ते हैं, तब आपकी लोकतांत्रिक संवेदनाएं अचानक क्यों जाग उठती हैं? पुलिस की लाठियों पर छटपटाने वालों, जरा पीछे मुड़कर उन तस्वीरों को भी तो देखिए, जिन्हें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अनदेखा कर देते हैं.
जब उपद्रवी सड़कों पर उतरकर आम नागरिकों की गाड़ियों में आग लगाते हैं, राहगीरों को डराते हैं और देश की संपत्ति को तहस-नहस करते हैं, तब आपका 'मानवाधिकार' कहां सो रहा होता है?
दिन-रात अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे पत्रकारों पर जब पत्थर और लाठियां बरसाई जाती हैं, तब इसे किस तरह का 'शांतिपूर्ण प्रदर्शन' कहा जाता है?
जब देश की संसद में जबरन घुसने की कोशिशें की जाएं, नेपाल और बांग्लादेश जैसी अराजक स्थितियों का हवाला देकर देश को अस्थिर करने की धमकियां दी जाएं और सरकारी दफ्तरों में घुसकर अधिकारियों के साथ मारपीट की जाए, तो क्या पुलिस हाथ पर हाथ धरकर तमाशा देखती रहे?अगर पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग न करे और उपद्रवी पूरे शहर को बंधक बना लें, तब यही वर्ग सबसे पहले उंगली उठाएगा, "पुलिस और सरकार के रहते हुए यह कैसे हो गया? कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है!"और जब पुलिस अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करते हुए अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करती है, तब यही वर्ग इसे 'लोकतंत्र की हत्या' और 'दमन चक्र' का नाम देने लगता है.पुलिस की जिम्मेदारी देश और आम जनता की सुरक्षा करना है, न कि उपद्रवियों और देश में अराजकता का माहौल बनाने वालों को खुली छूट देना.
देश की जागरूक जनता को अब यह समझने की जरूरत है कि 'क्रिएटिव नैरेटिव' और 'मास मैनिपुलेशन' के जरिए किस तरह देश की शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है.भड़काऊ बयानों और गुमराह करने वाली बयानबाजी से दूर रहे.जो लोग हिंसा और अराजकता को 'युवा आक्रोश' या 'क्रांति' का नाम देकर बढ़ावा दे रहे हैं, वे देश के हितैषी नहीं हो सकते.लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन हिंसक उपद्रव और देश को अस्थिर करने की इजाजत कोई भी संविधान नहीं देता. देश की प्रगति और शांति तभी सुरक्षित रह सकती है जब अराजक तत्वों और उन्हें शह देने वाले चेहरों को बेनकाब किया जाए. अब समय आ गया है कि जनता अपनी आंखें खोले और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे.
*~मयंक मधुर*Activist and Fim Maker