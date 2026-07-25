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चुनिंदा ‘बौद्धिक क्रांति’ और दोहरे मापदंड क्यों, जब कानून-व्यवस्था पर हमला जायज और कार्रवाई पर बवाल क्यों?

देश के स्वघोषित बुद्धिजीवियों, चुनिंदा मीडिया घरानों और अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले नेताओं से आज एक सीधा और तीखा सवाल पूछना आवश्यक हो गया है.जब दिल्ली पुलिस को कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ते हैं, तब आपकी लोकतांत्रिक संवेदनाएं अचानक क्यों जाग उठती हैं? पुलिस की लाठियों पर छटपटाने वालों, जरा पीछे मुड़कर उन तस्वीरों को भी तो देखिए, जिन्हें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अनदेखा कर देते हैं.

Edited ByZee News Desk
Published: Jul 25, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:43 PM IST
चुनिंदा ‘बौद्धिक क्रांति’ और दोहरे मापदंड क्यों, जब कानून-व्यवस्था पर हमला जायज और कार्रवाई पर बवाल क्यों?

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