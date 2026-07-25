/चुनिंदा ‘बौद्धिक क्रांति’ और दोहरे मापदंड क्यों, जब कानून-व्यवस्था पर हमला जायज और कार्रवाई पर बवाल क्यों?

जब देश की संसद में जबरन घुसने की कोशिशें की जाएं, नेपाल और बांग्लादेश जैसी अराजक स्थितियों का हवाला देकर देश को अस्थिर करने की धमकियां दी जाएं और सरकारी दफ्तरों में घुसकर अधिकारियों के साथ मारपीट की जाए, तो क्या पुलिस हाथ पर हाथ धरकर तमाशा देखती रहे?अगर पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग न करे और उपद्रवी पूरे शहर को बंधक बना लें, तब यही वर्ग सबसे पहले उंगली उठाएगा, "पुलिस और सरकार के रहते हुए यह कैसे हो गया? कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है!"और जब पुलिस अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करते हुए अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करती है, तब यही वर्ग इसे 'लोकतंत्र की हत्या' और 'दमन चक्र' का नाम देने लगता है.पुलिस की जिम्मेदारी देश और आम जनता की सुरक्षा करना है, न कि उपद्रवियों और देश में अराजकता का माहौल बनाने वालों को खुली छूट देना.