DNA: प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांगी तो धमकी क्यों आई? सूफियान Vs कट्टरपंथ की बहस का विश्लेषण

DNA: तालिबानी चेहरे को इस्लामिक हीरो मानना. ये एक खतरनाक मानसिकता हो सकती है. लेकिन उस कट्टरपंथी मानसिकता का क्या किया जाए. जो किसी शख्स को सिर्फ इसलिए धमकाती है. क्योंकि उसने प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मदीना में दुआ मांग ली. मित्रों ये खबर आपको ध्यान से पढ़नी चाहिए.
मंगलवार को करीब 10 दिन बाद प्रेमानंद जी ने वृंदावन स्थित केली कुंज आश्रम के बाहर भक्तों को दर्शन दिया. इस दौरान उनके कई भक्त भावुक हो गए. लेकिन प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए दुआ मांगना प्रयागराज के रहने वाले सूफियान नाम के मुस्लिम युवक को भारी पड़ गया. सूफियान ने उमरा करने के दौरान मुसलमानों के दूसरे सबसे पवित्र धर्मस्थल सऊदी अरब के मदीना में प्रेमानंद महाराज की अच्छी सेहत के लिए दुआ मांगी थी. प्रेमानंद महराज की तस्वीर दिखाते हुए सूफियान ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी.
सूफियान का वायरल वीडियो डिलीट
सूफियान ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था. एक मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. ज़्यादातर लोगों ने प्रेमानंद जी के लिए सूफियान की इस दुआ की तारीफ़ की. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें ये वीडियो पसंद नहीं आया. मदीना में पवित्र मस्जिद के सामने प्रेमानंद जी के लिए सूफियान की तरफ से सलामती की दुआ से वो चिढ़ गए.
ऐसे लोगों ने ये वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया के ज़रिए सूफियान को ट्रोल करना शुरू कर दिया. सूफियान से वीडियो डिलीट करने के लिए कहने लगे. उन्हें गालियां देने लगे. पूछने लगे कि काफ़िर के लिए दुआ क्यों कर रहे हो. सूफियान को गिरा हुआ इंसान बताने लगे. इन कट्टरपंथी और नफ़रती लोगों से ये देखा नहीं गया कि सूफियान मदीना में एक हिंदू संत के लिए दुआ मांग रहे हैं.
मंगलवार को सूफियान ने प्रेमानंद जी के लिए दुआ मांगने वाले अपने वीडियो को डिलीट कर दिया है. सूफियान ने ये वीडियो क्यों डिलीट किया, इसका कारण उन्होंने नहीं बताया है लेकिन जिन परिस्थितियों में डिलीट किया गया वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है. हालांकि प्रयागराज में रहने वाले उनके पिता से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ़ किया कि उनका परिवार धमकियों से डरने वाला नहीं है.
DNA मित्रो, वैसे तो लोग सांप्रदायिक सद्भाव, आपसी भाईचारा और गंगा-जमुनी तहज़ीब की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन जब बात उस पर अमल करने की आती है तो नफ़रत फैलाने वाले लोग सामने आ जाते हैं. सोशल मीडिया पर तो ऐसे लोग ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. ट्रोलिंग और धमकियों के दम पर वो अपने भीतर की घृणा ज़ाहिर करते हैं. भला प्रेमानंद महाराज के लिए सलामती की दुआ से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है. कौन सा धर्म कहता है कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिए दुआ नहीं मांगी जा सकती. नफ़रत फैलाने वाले ऐसे लोगों को इस्लाम के जानकार भी नसीहत दे रहे हैं.
उधर प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में सुधार आते ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उनका हाल जानने के लिए वृंदावन के राधा केली कुंज आश्रम पहुंच गए. आश्रम में सुबह करीब साढ़े सात बजे पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रेमानंद जी को साष्टांग प्रणाम किया. इसके बाद प्रेमानंद जी ने अपने आसन से खड़े होकर उन्हें गले लगा लिया. इस दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मायाजाल में फंसने की बात बताई तो प्रेमानंद जी ने इसे दूर करने का तरीक़ा बताया.
राधा केलि कुंज आश्रम की यात्रा में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी सनातन एकता यात्रा के लिए प्रेमानंद जी का आशीर्वाद लिया. इस यात्रा के तहत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर दिल्ली से वृंदावन के बीच पैदल यात्रा करेंगे. इस दौरान दोनों के बीच प्रेमानंद जी के स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा हुई. जब प्रेमानंद जी ने कहा कि मैं बीमार हूं तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इसे उनकी लीला बताया.
