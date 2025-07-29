DNA: PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? राजस्थान में शुरू हुआ साझा युद्धाभ्यास

Why Pakistan worried India UAE Joint Military Exercise 2025: UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात जो सामरिक संबंधों के मैदान में भारत के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है. दोनों देशों की सेनाओं का साझा युद्धाभ्यास आज से राजस्थान में शुरु हो गया. इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है DESERT CYCLONE 2 और ये अभ्यास 18 से लेकर 30 दिसंबर तक चलेगा. यानी इसकी अवधि तकरीबन दो हफ्ते होगी . इस एक्सरसाइज में दोनों देशों की मैकेनाइज्ड इंफैंट्री यानी बख्तरबंद वाहनों से चलने वाले जवान शामिल हो रहे हैं. DESERT CYCLONE-2 का मकसद है आतंक रोधी अभियानों से जुड़े अनुभवों को साझा करना.

पिछले 17 साल से युद्धाभ्यास कर रही दोनों सेनाएं

भारत और UAE की सेनाएं पिछले 17 सालों से लगातार द्विपक्षीय युद्धाभ्यास कर रही हैं लेकिन पिछले 1 साल यानी 2024 से 2025 के बीच ऐसे युद्धाभ्यासों की संख्या बढ़ी है. बीते एक साल में दोनों देशों की नौसेना, वायुसेना और थलसेना तीनों ने साझा युद्धाभ्यास किए हैं. हो सकता है कि आपके अंदर ये सवाल उठ रहा हो कि आखिर एक अरब देश भारत के साथ युद्धाभ्यास करने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है.

अब हम आपको इसी सवाल का जवाब देते हैं. दरअसल भारतीय सेनाओं के साथ बार-बार युद्धाभ्यास करने की सबसे बड़ी वजह है URBAN WARFARE यानी शहरों के अंदर आतंकवाद से लड़ने की भारतीय सेना की वो दक्षता जिसे UAE भी हासिल करना चाहता है.

भारतीय सेना से लेना चाहता है ये अनुभव

URBAN WARFARE कितना कठिन है. ये सबक UAE ने यमन के गृहयुद्ध के दौरान सीखा था. वर्ष 2015-16 में यमन के हूती आतंकियों के खिलाफ UAE की फौज उतरी थी. एडन और मुकाल्ला नाम के दो यमनी शहरों में UAE के फौजियों को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था. इन दोनों शहरों की जंग में संयुक्त अरब अमीरात के 80 फौजी मारे गए थे. हूती आतंकियों ने तकरीबन 4 मिलिट्री हेलीकॉप्टर मार गिराए था और UAE की एयरफोर्स का एक मिराज फाइटर जेट भी जमीन से फायर की गई मिसाइल का शिकार बन गया था.

एक आतंकी गुट से दो शहरों में लड़ाई से हुए इतने बड़े नुकसान की वजह से ही UAE ने शहरों में होने वाले युद्ध को बेहतर तरीके से समझने की तरफ कदम बढ़ाए. ये क्षमता हासिल करने के लिए उन्होंने भारत से सामरिक सहयोग मांगा. इसकी वजह ये है कि पिछले तकरीबन 4 दशकों से भारतीय सुरक्षाबल कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक इसी तरह के शहरी ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं.

UAE और भारत का सामरिक सहयोग सिर्फ साझा युद्धाभ्यासों तक सीमित नहीं है. शक्ति आधारित इस सहयोग से जुड़ी कुछ और जरूरी जानकारियां भी हम आपको देंगे. उससे पहले आपको भारत और अरब जगत के सांस्कृतिक रिश्ते से जुड़ा एक दिलचस्प इतिहास बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए.

पंचतंत्र और होवित्जर ने दोनों को जोड़ा

शायद हर भारतीय ने अपने बचपन में पंडित विष्णु शर्मा की महान कृति पंचतंत्र जरूर पढ़ी होगी. पंचतंत्र को ईसा से लगभग 200 वर्ष पूर्व लिखा गया था. पंचतंत्र को लिखने का मुख्य उद्देश्य था नौजवान राजकुमारों को राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी समझाना ताकि जब वो राजा बनें तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाएं.

छठी सदी में ये महान कृति अरब जगत तक पहुंची और तब अरब जगत के कबीलों ने इसके महत्व को पहचाना. उस वक्त अरब जगत में पहलवी भाषा का प्रचलन था तो पंचतंत्र का पहलवी में अनुवाद किया गया. तत्कालीन अरब जगत में कबीलाई व्यवस्था थी तो कबीलों के सरदारों के बेटों को पहलवी में लिखा गया पंचतंत्र पढ़ाया जाता था.

अरब जगत से भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी आगे बढ़ रहे हैं...जिसकी एक मिसाल भारत और UAE के सामरिक संबंध हैं. UAE की थलसेना जो होविज्तर यानी तोप इस्तेमाल करती है. वो भारत से ही सप्लाई की गई हैं. इसके साथ ही दोनों देशों के बीच दो और बेहतरीन हथियारों को लेकर बातचीत जारी है .

हाल ही में UAE के प्रतिनिधियों ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील को लेकर बातचीत शुरु की है. माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी के बाद इस मिसाइल में UAE की दिलचस्पी बढ़ी है. ब्रह्मोस के साथ ही साथ UAE की सेना पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में भी अपनी दिलचस्पी दिखा चुकी है.

दोनों देशों की दोस्ती से पाकिस्तान परेशान

भारत और UAE का साथ आना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझने के लिए आपको भारत के अरब मित्र UAE और भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले पाकिस्तान का इतिहास ध्यान से देखना चाहिए.

60 के दशक में पाकिस्तान ही UAE का सबसे बड़ा सामरिक साझीदार था. UAE की एयरफोर्स को ट्रेनिंग पाकिस्तानी पायलट दिया करते थे. यहां तक कि UAE के पहले पांच वायुसेना प्रमुख भी पाकिस्तानी ही थे. संयुक्त अरब अमीरात की थलसेना में जो कमांडो बटालियन है. उसकी शुरुआती ट्रेनिंग और यूनिट भी पाकिस्तानी फौज ने ही खड़ी की थी. UAE की नौसेना को शुरुआती दौर में ट्रेनिंग और उपकरण भी पाकिस्तान से ही मिले थे.

शायद इसे ही समय का चक्र कहा जाता है. जिस देश की थलसेना, वायुसेना और नौसेना को खड़ा करने में पाकिस्तान का हाथ रहा. आज उसी देश ने आतंक परस्ती की वजह से पाकिस्तान से सहयोग कम किया है और भारत के साथ सामरिक जगत में आगे बढ़ने का फैसला किया है.

ब्रिक्स में शामिल होने की ना-पाक ख्वाहिश

जिस पाकिस्तान ने अपनी करतूतों की वजह से UAE जैसा दोस्त खोया.आज वो पाकिस्तान उस मंच में शामिल होना चाहता है जिसका वर्तमान अध्यक्ष भारत है. हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स गठबंधन की जिसको लेकर पाकिस्तान से एक बड़ा बयान आया है.

एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के वित्तमंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि उनका देश ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता है. औरंगजेब ने SCO की दलील देकर कहा है कि इस मंच पर पाकिस्तान सफल साबित हुआ है.इसी वजह से वो ब्रिक्स में भी अपना योगदान देना चाहता है.

इस बयान को मजाक के सिवा और कुछ करार नहीं दिया जा सकता. क्या कोई इस बात पर भरोसा करेगा कि कंगाल पाकिस्तान ब्रिक्स जैसे मंच में योगदान दे सकता है. हां ये जरूर हो सकता है कि अगर सदस्यता मिली तो पाकिस्तान ब्रिक्स के सदस्य देशों के आगे भी भीख का कटोरा लेकर आ जाए.