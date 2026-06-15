What is Assam Underwater Tunnel Project: मोदी सरकार ने अब पूर्वोत्तर भारत को देश के आर्थिक विकास का प्रमुख गेटवे बनाने की तैयारी तेज कर दी है. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को राज्य में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने का एलान किया. जिनके कंप्लीट होने के बाद राज्य में कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट पहले से कई गुणा ज्यादा बेहतर हो जाएंगे. साथ ही राज्य में औद्योगीकरण की स्पीड पहले से तेज हो जाएगी.