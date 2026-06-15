What is Assam Underwater Tunnel Project: मोदी सरकार ने अब पूर्वोत्तर भारत को देश के आर्थिक विकास का प्रमुख गेटवे बनाने की तैयारी तेज कर दी है. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को राज्य में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने का एलान किया. जिनके कंप्लीट होने के बाद राज्य में कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट पहले से कई गुणा ज्यादा बेहतर हो जाएंगे. साथ ही राज्य में औद्योगीकरण की स्पीड पहले से तेज हो जाएगी.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया ट्विटर और फेसबुक पर लिखा, 'राज्य में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जल्द शुरू होंगे. करीब 18 हजार करोड़ रुपये की लागत से नुमालीगढ़-गोहपुर अंडर वॉटर टनल बनाई जाएगी. यह अंडर वाटर टनल गुवाहाटी रिंग रोड, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी.'
सरमा ने लिखा, 'रिंग रोड, अंडरवाटर टनल, एक्सप्रेसवे, फर्टिलाइजर प्लांट और हेरिटेज कॉरिडोर, ये सभी असम के भविष्य को आकार दे रहे हैं और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं. गुवाहाटी रिंग रोड, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और ब्रह्मपुत्र के नीचे अंडरवाटर टनल जैसे प्रोजेक्ट्स दूरी कम कर रहे हैं. वे आर्थिक विकास खोल रहे हैं और हर क्षेत्र को अवसरों से जोड़ रहे हैं.'
उन्होंने आगे कहा कि गुवाहाटी-शिलचर एक्सप्रेसवे, नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट और कामाख्या कॉरिडोर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं हैं. इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और उनका जीवनस्तर ऊंचा उठेगा. ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी राज्य के विभिन्न हिस्सों में आना-जाना आसान बनाएंगी. इससे किसान सशक्त बनेंगे और उनकी विरासत संरक्षित होगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहटा चरियाली-तेजपुर फोर-लेन रोड, गुवाहाटी एयरपोर्ट से जलुकबाड़ी तक एलिवेटेड कॉरिडोर, सिलिगुड़ी-शिलचर एक्सप्रेस हाईवे और गुवाहाटी से तिनसुकिया एक्सप्रेस हाईवे जैसे प्रोजेक्ट्स भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. इसके साथ ही डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. साथ ही शिलचर में नया एयरपोर्ट विकसित करने और रूपसी एयरपोर्ट को लॉजिस्टिक्स हब बनाने की योजनाएं भी चल रही हैं.
उन्होंने बताया कि जुलाई की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति असम का दौरा करेंगे. 1, 2 और 3 जुलाई असम के लिए महत्वपूर्ण दिन हो सकते हैं. प्रधानमंत्री जी के साथ वह बड़ा अंतरराष्ट्रीय मेहमान असम आएगा. मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी को इस यात्रा को सफल बनाने के लिए लोगों का सहयोग मांगा.
सरमा ने कहा कि सरकार चुनावी वादों के अनुरूप दो लाख युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है. होजाई, बजाली और गोलपारा में नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं. लक्ष्य है कि हर जिले में कम से कम एक यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो.
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर सरमा ने कहा कि असम विधानसभा की ओर से इस बिल को मंजूरी देना सिर्फ चुनावी वादा पूरा करना नहीं, बल्कि समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है. मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि असम की पहचान, संस्कृति, विरासत और भूमि की रक्षा सरकार की मूल प्रतिबद्धता है.
उन्होंने बताया कि नई सरकार का पूर्ण बजट सत्र 6 जुलाई से शुरू होगा. इसके बाद अगस्त से ओरुनोदोई, सब्सिडी वाले आवश्यक वस्तुओं का वितरण, निजुत मोइना, निजुत बाबू और जीवन प्रेरणा जैसी कल्याणकारी योजनाएं नियमित रूप से फिर शुरू की जाएंगी.