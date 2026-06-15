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मोदी सरकार का पूर्वोत्तर पर बड़ा दांव! असम में बनने जा रही ब्रह्मपुत्र के नीचे सुरंग, आखिर क्यों इसे गेमचेंजर माना जा रहा?

Assam underwater Tunnel News: मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर पर बड़ा दांव लगाया है! असम में पहली बार अंडर वाटर टनल बनने जा रही है. यह टनल ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी. सवाल है कि इस सुरंग को गेमचेंजर क्यों माना जा रहा है?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 15, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:00 AM IST
मोदी सरकार का पूर्वोत्तर पर बड़ा दांव! असम में बनने जा रही ब्रह्मपुत्र के नीचे सुरंग, आखिर क्यों इसे गेमचेंजर माना जा रहा?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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