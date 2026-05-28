अबकी बार 48 डिग्री पार, आखिर यूपी के बांदा जिले में सबसे ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है?

अगर आप गर्मी बढ़ने के बाद से रोज मौसम समाचार पढ़ रहे हैं, तो पता होगा कि यूपी का बांदा देश में सबसे ज्यादा तप रहा है. दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र के विदर्भ का ब्रह्मपुरी है. हालांकि, बांदा लगातार गर्म शहरों की लिस्ट में सबसे ऊपर है. यहां पारा 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है. आपके मन में सवाल उठेगा कि राजस्थान या मध्य भारत के किसी शहर में नहीं, पर बुंदेलखंड का बांदा इतना 'हीट' क्यों है?

पिछले 10 दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे-जैसे उत्तर भारत में लू बढ़ रही है, पारा 40-42 डिग्री के ऊपर चढ़ता जा रहा है. हालांकि, एक शहर ऐसा है, जहां तापमान में कोई बदलाव नहीं है. वह लगातार देश के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है. दुनियाभर के गर्म शहरों की लिस्ट में वह ऊपर पहुंचा हुआ है. ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में स्थित बांदा जिले के इतना गर्म होने की वजह क्या है?

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पहले यह जान लीजिए कि बांदा में गर्मी सिर्फ मौसम की वजह से ही नहीं है. वैज्ञानिक और पर्यावरणविद बताते हैं कि यहां की गर्मी के पीछे कई कारण हैं.

- पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ है.

- हाल के वर्षों में पेड़ों की जमकर कटाई हुई.

- जल स्रोत- जैसे तालाब आदि कम होते चले गए.

- केन नदी के किनारे खनन बढ़ता गया.

- बांदा और उसके आस-पास के इलाके में जमीन के इस्तेमाल के तरीके बदले.

हरियाली कम, इलाका पथरीला

बांदा की भौगोलिक बनावट भी तापमान बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है. दरअसल, यहां दूर-दूर तक खुली जमीन है. हां, इलाका पथरीला है और खेती वाली खुली जमीन है. हरियाली भी कम है. जमीन के इस्तेमाल का तरीका बांदा में भीषण गर्मी के पीछे एक बड़ा कारण है.

'हीट सेंटर' बन जाती है खुली जमीन

स्थानीय लोग समझेंगे कि फसल कटने के बाद बांदा में जमीन का एक बड़ा हिस्सा खुला रह जाता है और यही क्षेत्र हीट सेंटर की तरह काम करने लगता है. एक स्थानीय पर्यावरणविद ने कहा कि सूखी हुई नदी की तलहटी और पानी का कम बहाव भी इस समस्या को बढ़ाता है.

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ये इलाके ज्यादा गर्मी सोखते हैं. यहां के खनन क्षेत्र, ईंट-भट्ठे और भारी मशीनें मिलकर बांदा क्षेत्र को एक ऐसे इलाके में तब्दील कर देते हैं, जिसे हीट सेंटर कहा जाता है. एक्सपर्ट कहते हैं कि बांदा ऐसी जगह है, जहां तापमान बढ़ने में शहरी बनावट या इंसानी गतिविधियों के मुकाबले जमीन के इस्तेमाल का रोल बड़ा है.

सूरज की नजरें सीधी !

हां, इस इलाके का 'कर्क रेखा' के करीब होना स्वाभाविक रूप से इसे गर्म बनाता है. सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं लेकिन हाल के वर्षों में तालाब, जंगल और पहाड़ियों के खत्म होने से हालात बिगड़ते चले गए. बुजुर्ग बताते हैं कि पहले बांदा में काफी तालाब और हरियाली थी. इससे तापमान नियंत्रण में रहता था. बाद में जल स्रोत खत्म होते गए. केन नदी के इलाके में बड़े पैमाने पर खनन होने लगा.

इस इलाके में कोई मौसम प्रणाली सक्रिय न होने के कारण भी बांदा के लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पाती है. पिछले दो हफ्तों के दौरान यहां तापमान 46 से 48.2 डिग्री के बीच बना रहा.

हीट वेव के संबंध में जारी एडवाइजरी के अनुसार जनपद के समस्त ग्राम पंचायत में पंचायत भवन या अन्य किसी उपयुक्त भवन को कोल्ड रूम के रूप में स्थापित किया गया है जिसमें वाटर कूलर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था बैठने तथा विश्राम करने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है।..... pic.twitter.com/LGC2N8t50a — DM Banda (@DM_Banda1) May 23, 2026

बांदा के जिलाधिकारी लू से लोगों को बचाने, पानी और ठंडक की व्यवस्था देख रहे हैं. हीटवेव के संबंध में ए़डवाइजरी जारी की गई है. जिले के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन या दूसरे उपयुक्त भवन को कोल्ड रूम के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें वाटर कूलर, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, बैठने और विश्राम करने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है.

दोपहर में तेज धूप के दौरान आराम करने की सलाह दी जा रही है. बहुत जरूरी हो, तभी सुबह 11 से 5 बजे के बीच घर से बाहर निकलें. लगातार पानी पीते रहें. वैसे, भी आजकल सुबह नहीं, सीधे दोपहर होती है क्योंकि सुबह 6 बजे से ही सूरज की गर्मी महसूस होने लगती है.