'IAS बनना जिंदगी का एक चैप्टर, पूरी लाइफ नहीं', अचानक इस्तीफे पर क्या बोलीं दिव्या मित्तल, बताई 'असल' वजहें

IAS Divya Mittal Statement on Resignation: यूपी की चर्चित IAS दिव्या मित्तल ने महज 13 साल की नौकरी के बाद सेवा से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे पर स्वीकृति अभी गृह मंत्रालय में पैंडिंग है. प्रदेश की धाकड़ अधिकारी रहीं दिव्या मित्तल के इस्तीफे के एलान से हर कोई सन्न है और कोई भी इसके पीछे की असल वजह नहीं समझ पा रहा है. अब खुद दिव्या मित्तल ने देश की इस प्रतिष्ठित सेवा से इस्तीफे की वजहों का खुलासा किया है.
मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में दिव्या मित्तल ने कहा कि IAS से उनका इस्तीफा कोई अचानक उठाया हुआ कदम नहीं है. यह सब उन्होंने सोच-समझकर किया है. उन्होंने कहा कि वे अपने परिवार और जिंदगी से जुड़ी अन्य रूचियों को समय देना चाहती हैं. यह सेवा नौकरी में रहते संभव नहीं हो पा रहा था. इसलिए काफी विचार के बाद उन्होंने सर्विस से इस्तीफा देने का फैसला किया.
IAS दिव्या मित्तल ने कहा कि उन्होंने यह किसी दबाव में नहीं उठाया है.उन्होंने कहा कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ वे अपने कुछ पुराने शौक भी पूरा करना चाहती हैं. उन्होंने संकेत दिया कि इस्तीफा स्वीकार होने के बाद वे भविष्य में समाज सेवा, टीचिंग या लेखन के क्षेत्र में शामिल हो सकती हैं. हालांकि, इस बारे में अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है और वे आराम से सोच-विचार के बाद इस मुद्दे पर फैसला लेंगी.
इंटरव्यू में मित्तल ने कहा कि IAS की जॉब करना उनकी जिंदगी का एक चैप्टर मात्र था, पूरी लाइफ नहीं. उन्होंने कहा कि वे 2 बेटियों की मां हैं और अब उन्हें अपना समय देना चाहती हैं. IAS में बिताए अपने 13 वर्षों को उन्होंने एक यादगार सफर बताया और करियर के दौरान मिले अनुभवों के लिए सहयोगियों व आम लोगों का आभार व्यक्त किया.
बताते चलें कि दिव्या मित्तल यूपी कैडर की 2013 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. वे देवरिया, मिर्ज़ापुर और संत कबीर नगर की जिलाधिकारी रह चुकीं हैं. वर्तमान में वे राजस्व परिषद में विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं. वे IIT दिल्ली और IIM बैंगलुरु से पढ़ाई कर चुकी हैं.
IAS बनने से पहले वे लंदन में जेपी मॉर्गन (JP Morgan) में काम कर चुकी थीं. उनके पति गगनदीप सिंह ढिल्लों भी वहीं पर सिटी ग्रुप में काम करते थे. विदेशों में सफल करियर के बावजूद उन्हें कुछ कमी खल रही थी. आखिरकार वे दोनों भारत लौटे और आईएएस की तैयारी शुरू की. ढिल्लों जहां पहले ही प्रयास में एग्जाम क्लियर करके आईएएस बन गए. वहीं दिव्या मित्तल ने दूसरे प्रयास में 2012 में 68वीं रैंक हासिल कर IAS बनने का सपना पूरा किया.
हालांकि, जल्द दी दोनों का सिविल सेवा से मोहभंग हो गया. पति गगनदीप सिंह ढिल्लों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त महानिदेशक थे. उन्होंने वर्ष 2022 में सेवा से इस्तीफा दे दिया. अब दिव्या मित्तल ने भी आईएएस से इस्तीफा दे दिया है.
अपने इस्तीफे की वजहों पर दिव्या मित्तल ने भले ही स्थिति स्पष्ट कर दी हो. लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर कयासों का दौर जारी है. साथ ही, इसे लेकर राजनीति आरोप भी शुरू हो गए हैं.
असल में मिर्जापुर में पेयजल परियोजना को लेकर मिली लोकप्रियता के बाद अचानक उनका तबादला कर दिया गया था. उन्हें कुछ समय के लिए 'वेटिंग लिस्ट' में भी रखा गया था. मई 2024 में देवरिया से हटाकर लखनऊ में राजस्व विभाग में विशेष सचिव का पद दिया गया. इसे शंटिंग पोस्टिंग माना गया.
सोशल मीडिया पर एक वर्ग का मानना है कि एक काबिल अफसर को लंबे समय तक प्रशासनिक हाशिये पर रखना निराशाजनक रहा. जिससे दिव्या मित्तल में निराशा पनपी और उन्होंने सेवा छोड़ने का फैसला कर लिया.
इस मुद्दे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को घेरा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा शासन व्यवस्था में ईमानदार अफसरों के लिए काम करना दूभर कर दिया गया है. उन पर अनुचित दबाव डाला जाता है, जिससे तंग आकर वे अफसर इस्तीफा दे रहे हैं.