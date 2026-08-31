'IAS बनना जिंदगी का एक चैप्टर, पूरी लाइफ नहीं', अचानक इस्तीफे पर क्या बोलीं दिव्या मित्तल, बताई 'असल' वजहें

IAS बनने से पहले वे लंदन में जेपी मॉर्गन (JP Morgan) में काम कर चुकी थीं. उनके पति गगनदीप सिंह ढिल्लों भी वहीं पर सिटी ग्रुप में काम करते थे. विदेशों में सफल करियर के बावजूद उन्हें कुछ कमी खल रही थी. आखिरकार वे दोनों भारत लौटे और आईएएस की तैयारी शुरू की. ढिल्लों जहां पहले ही प्रयास में एग्जाम क्लियर करके आईएएस बन गए. वहीं दिव्या मित्तल ने दूसरे प्रयास में 2012 में 68वीं रैंक हासिल कर IAS बनने का सपना पूरा किया.