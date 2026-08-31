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'IAS बनना जिंदगी का एक चैप्टर, पूरी लाइफ नहीं', अचानक इस्तीफे पर क्या बोलीं दिव्या मित्तल, बताई 'असल' वजहें

Why IAS Divya Mittal Resigned? यूपी की धाकड़ IAS अधिकारी रहीं दिव्या मित्तल ने महज 13 साल की सेवा के बाद अचानक इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे से हर कोई हैरान है. अब उन्होंने अपने इस्तीफे की असल वजह बताई है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 31, 2026, 04:36 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:36 AM IST
'IAS बनना जिंदगी का एक चैप्टर, पूरी लाइफ नहीं', अचानक इस्तीफे पर क्या बोलीं दिव्या मित्तल, बताई 'असल' वजहें

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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