/अमेरिका में लागू होगी भारत जैसी चुनाव प्रणाली? जानिए ट्रंप को क्यों पसंद आया इंडिया का इलेक्शन मॉडल

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली में बड़े सुधार की वकालत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली और भारत के चुनाव आयोग (ECI) को एक आदर्श मॉडल बताया है. 'सेव अमेरिका एक्ट' की पैरवी करते हुए ट्रंप ने कहा कि जिस तरह भारत 64 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के लिए सख्त फोटो पहचान पत्र और पारदर्शी व्यवस्था के तहत चुनाव कराता है, अमेरिका को भी उसी तरह के मजबूत और केंद्रीकृत चुनावी मानकों को अपनाने की जरूरत है.
जिस अमेरिका में 237 वर्षों से चुनाव हो रहे हैं, उस देश के लिए 79 साल पहले स्वतंत्र होकर लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाने वाले भारत की चुनाव प्रणाली रोल मॉडल बन गई है. दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका चाहता है कि चुनाव प्रक्रिया का जो स्टैंडर्ड भारत में है, वही स्टैंडर्ड वहां भी लागू हो और ऐसा विचार किसका है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का.
डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया से सीखकर अमेरिका में चुनाव करवाए जाएं. ट्रंप का इस तरह भारतीय चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया का मुरीद होना सिर्फ भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिपक्वता का प्रमाण नहीं है, बल्कि उन लोगों की मंशा और बौद्धिकता पर भी सवाल है, जो देश में रहते हैं, चुनाव में शामिल भी होते हैं और मन-मुताबिक नतीजे नहीं आने पर चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली और चुनाव आयोग को अमेरिका के लिए एक आदर्श मॉडल बताया है. 'सेव अमेरिका एक्ट' की पैरवी करते हुए ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली का जिक्र किया. सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 'इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा कि आप अमेरिका में बिना वैध फोटो आईडी के चुनाव कैसे करा सकते हैं? भारत के पिछले चुनाव में साढ़े 64 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान किया था, एक प्रतिशत से भी कम लोगों ने डाक के माध्यम से मतदान किया और प्रत्येक मतदाता के पास एक वैध फोटो पहचान दस्तावेज होना अनिवार्य था, हमें अभी 'द सेव अमेरिका एक्ट' पारित करने की आवश्यकता है.'
ये बात उसी अति-आत्ममुग्ध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, जिन्होंने भारत को 'डेड इकॉनोमी' कहा था. ये उसी अहंकारी अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्द हैं, जिन्होंने पिछले दिनों भारत के लिए "हेलहोल ऑन द प्लेनेट" जैसी घिनौनी टिप्पणी की थी, जिस अमेरिका की आर्थिक मदद से चलने वाली संस्थाएं भारत के लोकतंत्र को साजिशन नीचे रखती हैं, उस अमेरिका का राष्ट्रपति भारतीय चुनावी प्रक्रिया से अगर सीखना चाहता है, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि चुनाव आयोग ने पिछले 76 सालों में खुद को बदलकर मॉडल वाली स्थिति में पहुंचाया है और इसे ट्रंप जैसे वर्ल्ड लीडर को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है.
ट्रंप के करीबी दूत साफ-साफ कह रहे हैं कि अमेरिका में भारतीय लोकतंत्र चाहिए. भारतीय चुनावी प्रक्रिया की तरह अमेरिका में भी चुनाव कराने की पैरवी कर रहे हैं.
स्वामी विवेकानंद का मानना था कि, "जो व्यवस्था खुद को समय की मांग के अनुसार बदलने का साहस रखती है, अंततः वही जगद्गुरु बनती है और शेष विश्व उसका अनुसरण करता है."
पिछले 76 सालों में भारतीय चुनाव आयोग ने अपनी व्यवस्था में बदलाव करके उस मुकाम को हासिल किया है, जिसका अनुसरण आज अमेरिका जैसा देश करना चाहता है, लेकिन देश में सेलेक्टिव सोच वाले लोग इसी व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और ये सवाल कब उठाते हैं? जब उनके मन के मुताबिक चुनावी नतीजे नहीं आते हैं.
अमेरिका में भारत की तरह कोई एक केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं होता है, वहां चुनाव पूरी तरह विकेंद्रीकृत होते हैं.
अमेरिका के संविधान का 'आर्टिकल 1, सेक्शन 4' चुनाव कराने की पूरी शक्ति राज्यों को देता है, हर राज्य में चुनाव का प्रबंधन दो स्तरों पर होता है.
पहला, हर राज्य का एक मुख्य चुनाव अधिकारी होता है, जिसे आमतौर पर 'सेक्रेटरी ऑफ स्टेट' कहा जाता है. यह एक मंत्री स्तर का पद है, यही अधिकारी पूरे राज्य में वोटर लिस्ट तैयार करने, वोटिंग मशीनें तय करने से लेकर चुनाव के नियमों का पालन कराने तक के लिए जिम्मेदार होता है.
दूसरा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे हर जिले का एक स्थानीय चुनाव क्लर्क होता है. यही क्लर्क पोलिंग बूथ बनाता है और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाता है.
वोटिंग की तारीख संसद के कानून से पहले से ही तय रहती है. राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा नवंबर महीने के पहले सोमवार के बाद आने वाले पहले मंगलवार को ही होगा. सुरक्षा की जिम्मेदारी काउंटी के पुलिस प्रमुख यानी एसपी लेवल के अधिकारी के ऊपर होती है. इसके अलावा, वोटिंग मशीनों और काउंटिंग डेटा को हैकिंग से बचाने के लिए अमेरिका की केंद्रीय एजेंसियां और FBI राज्यों की सरकारों को तकनीकी सुरक्षा और खुफिया जानकारी देती हैं, अगर किसी राज्य में दंगे या बड़ी अशांति का खतरा हो, तो उस राज्य का गवर्नर वहां की स्थानीय सेना यानी 'नेशनल गार्ड' को पोलिंग स्टेशनों की सुरक्षा में तैनात कर सकता है. इसी प्रक्रिया के तहत आज तक अमेरिका में 60 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को बदलकर भारत जैसी प्रणाली लागू की जाए.
ट्रंप ऐसा क्यों चाहते हैं, इसे जानने के लिए अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया की खामियों को जानना होगा और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे देश में कुछ नेता..कुछ बुद्धिजीवी अक्सर पूछते हैं कि हमारे देश में अमेरिकी सिस्टम क्यों नहीं है?
अमेरिका में सभी वोटर के एक जैसे अधिकार नहीं हैं. ओरेगन जैसे राज्य में हर नागरिक को घर बैठे डाक से वोट देने की सुविधा है, तो टेक्सास जैसे राज्य में डाक से वोट देने के नियम बेहद कड़े हैं.
राज्यों में चुनाव कराने वाले 'सेक्रेटरी ऑफ स्टेट' किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े नेता होते हैं, ऐसे में विरोधी दल उन पर अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हैं.
सत्ताधारी दल अक्सर अपने राज्य के चुनावी नियमों को इस तरह बदल देते हैं, जिससे विरोधी पार्टी के मतदाताओं को वोट देना मुश्किल हो जाए.
कुछ राज्यों में पोलिंग बूथों की संख्या जानबूझकर कम कर दी जाती है, जिससे लोगों को घंटों लाइनों में लगना पड़ता है.
अमेरिका में सीटों का परिसीमन राज्यों की सत्ताधारी पार्टी करती है. नेता अपने फायदे के लिए चुनावी क्षेत्रों को बदल देते हैं, ताकि उनके समर्थक एक तरफ हो जाएं और विरोधी पार्टी का वोट बैंक बिखर जाए.
अमेरिका में कोई 'राष्ट्रीय वोटर आईडी कार्ड' नहीं होता है. कुछ राज्यों में वोट देने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य है, जबकि कुछ राज्यों में केवल हस्ताक्षर का मिलान करके वोट डालने की अनुमति होती है.
अमेरिका में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता. वहां पर ऑप्टिकल स्कैनर बैलेट प्रणाली का प्रयोग होता है, जिसमें मतदाता पेन या मार्कर से पेपर बैलेट पर निशान लगाता है, इसमें स्याही फैलने, पेपर मुड़ने और स्कैनर लेंस की खराबी की समस्या होती है.
अमेरिका में कुछ राज्यों में टच-स्क्रीन मशीनों से भी वोटिंग होती है. टच-स्क्रीन मशीनें लोकल नेटवर्क, वाई-फाई या वेंडर के सर्वर से जुड़ी होती हैं. इस वजह से सॉफ्टवेयर में बग आने या रिमोट हैकिंग का खतरा हमेशा बना रहता है.
2020 और 2024 के चुनाव के दौरान वोटिंग और काउंटिंग में गड़बड़ियों के आरोप लग चुके हैं, जिस तरह पहले भारत में बैलेट बॉक्स बदलने के आरोप लगते थे या उसमें स्याही डालकर वोट को अवैध कर दिया जाता था, उसी तरह अमेरिका में भी आरोप लगे थे. आरोप लगे कि हजारों मृत लोगों और ऐसे लोगों के नाम पर वोट डाले गए, जो उस राज्य के नागरिक ही नहीं थे. आपको याद होगा कि भारत में भी पहले किसी और के नाम पर कोई और वोट डाल आता था लेकिन अब नहीं होता, यही अमेरिका भी चाहता है.
2024 के दौरान सबसे बड़ा आरोप यह लगा कि लाखों अवैध प्रवासियों यानी गैर-अमेरिकी नागरिकों को वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, ताकि वे चुनाव को प्रभावित कर सकें. भारत में भी पहले ऐसा होता था लेकिन SSR (स्पेशल समरी रिवीजन) के जरिए ऐसे वोटर को भी हटाया गया है. यही कारण है कि अमेरिका अब चाहता है कि भारत की तरह पारदर्शी चुनावी प्रणाली के तहत वहां भी वोटिंग हो.
बदलाव ही जीवन का नियम है. जो अपग्रेड नहीं होते, वे केवल समस्याएं ही पैदा करते हैं. आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अमेरिका के मूल चुनावी ढांचे यानी इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली में पिछले 222 वर्षों से कोई बड़ा संवैधानिक बदलाव नहीं हुआ है, अमेरिका उसी सदियों पुराने बुनियादी ढांचे पर चुनाव करा रहा है, सोचिए... 50 राज्यों का देश है और एक केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं है. कौन किसके नाम पर वोट डाल रहा है...ये किसी को नहीं पता है. अब ट्रंप नई व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, तो यकीनन उन्होंने पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्था देखी होगी.
जर्मनी और ब्रिटेन जैसे विकसित लोकतंत्रों में आज भी कागजी मतपत्रों का उपयोग किया जाता है. मतदाता कागज पर मुहर या पेन से निशान लगाकर मतपेटी में डालता है और हाथ से गिनती होती है, लेकिन वहां भी वोटर आईडी कार्ड नहीं बनता.
यूरोपीय देश एस्टोनिया इंटरनेट वोटिंग का जनक है. वहां के नागरिक अपनी सरकारी डिजिटल आईडी के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से कंप्यूटर या मोबाइल से लाइव ऑनलाइन वोट डाल सकते हैं.
ऑस्ट्रेलिया में पेपर बैलेट पर उम्मीदवारों को 1, 2, 3 जैसी प्राथमिकता देनी होती है. ऑस्ट्रेलिया में भारत के चुनाव आयोग की तरह ही एक बेहद शक्तिशाली और पूरी तरह स्वतंत्र संस्था है, लेकिन वहां भी वोटर आईडी कार्ड नहीं बनता.
यही कारण है कि अमेरिका को ब्रिटेन, जर्मनी, एस्टोनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की चुनाव व्यवस्था प्रणाली पर विश्वास नहीं है. वह चाहता है कि भारत की तरह ही वहां समृद्ध लोकतंत्र हो और इसके लिए वो भारतीय चुनाव प्रणाली अपनाना चाहता है.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का पूर्ण अधिकार और कर्तव्य सौंपा गया है. साल 1950 से चुनाव आयोग यही करता आया है, चुनाव आयोग का आकार और अधिकार, दोनों बढ़ते गए. यही कारण है कि पिछले 76 सालों में चुनाव आयोग के निर्देश पर 18 लोकसभा चुनाव और 400 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हुए हैं.
इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव के साथ-साथ हजारों उपचुनाव हुए हैं. सैकड़ों सरकारें बनीं और अलग-अलग समय में, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दलों ने सरकार बनाई. सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय चुनाव आयोग समय-समय पर खुद को अपग्रेड करता रहा है, अमेरिका की तरह पुरातन व्यवस्था पर नहीं अटका है. बैलेट पेपर से ईवीएम तक की यात्रा में चुनाव आयोग ने खुद को एक सशक्त संस्था के रूप में स्थापित किया.
1950 में जब चुनाव आयोग बना, तो एक ही चुनाव आयुक्त होते थे, लेकिन 1993 से अब तक तीन सदस्य हो चुके हैं.
टीएन शेषन जब चुनाव आयुक्त बने, तो कई तरह के बदलाव हुए. संविधान के अनुसार आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू किया गया.
भारत ने 1958 में ही फोटो पहचान पत्र का प्रावधान लागू किया था, लेकिन 1993 में हर वोटर को पहचान पत्र देने का फैसला किया.
1994 में वोटर आईडी यानी EPIC नंबर देने की शुरुआत हुई और 1997 तक हर राज्य में वोटर को EPIC नंबर मिलने लगा.
उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर सख्त सीमा लगाई गई और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए रैलियों पर नजर रखने की व्यवस्था शुरू हुई.
पेपर बैलेट के दौर में 'बूथ कैप्चरिंग' और मतपेटियों में स्याही या पानी डाल देने जैसी बड़ी समस्याएं थीं, इसलिए 2004 के लोकसभा चुनाव से पूरे देश में पेपर बैलेट को पूरी तरह हटाकर 100 प्रतिशत ईवीएम से मतदान कराना शुरू किया गया.
2013 में ईवीएम मशीनों में 'नोटा' का विकल्प जोड़ा गया.
ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठते सवालों के बीच VVPAT मशीन को जोड़ा गया.
भारत के चुनाव आयोग ने धीरे-धीरे ऐसी व्यवस्था बनाई, जिसमें हर बालिग को वोट डालने का अधिकार मिले, उसका वोट उसके मन के मुताबिक उम्मीदवार को मिले. वैलिड वोटर ही वोट डाल सके और सबसे बड़ी बात ये है कि वोटिंग की ऐसी व्यवस्था बनी कि एक दिन में ही काउंटिंग पूरी हो जाती है. अमेरिका की तरह किसी राज्य सरकार को चुनाव कराने की जिम्मेदारी नहीं होती है.
भारत में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है. इसकी अपनी एक व्यवस्था है और इसी व्यवस्था के तहत पूरे देश में चुनाव कराता आया है. 2024 के चुनाव में एक साथ देश के 102 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग करा चुका है.
यही कारण है कि अमेरिका अब भारत की तरह चुनाव आयोग और चुनाव प्रणाली चाहता है, लेकिन चुनाव नतीजे देखकर चुनाव आयोग के चरित्र की व्याख्या करने वाले कुछ सियासी दलों को इस पर भी आपत्ति है. उन्हें दुख हो रहा है. ट्रंप द्वारा भारतीय चुनाव आयोग की तारीफ करने से उन्हें तकलीफ पहुंची है. कांग्रेस पार्टी तो यहां तक कह रही है कि ज्ञानेश कुमार को ट्रंप अपना चुनाव आयुक्त क्यों नहीं बना लेते?
सोचकर देखिए, अगर ट्रंप ने भारतीय चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त की आलोचना की होती तो इन नेताओं की भाषा आज कुछ और होती. ये ट्रंप के बयान का स्वागत करते.
इन्हें ये समझना चाहिए कि ट्रंप ने किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ नहीं की है. उन्होंने भारत की सरकार या पीएम मोदी या ज्ञानेश कुमार की पीठ नहीं थपथपाई है. ट्रंप ने भारतीय व्यवस्था की तारीफ की है. अमेरिका भारत की किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं बल्कि भारतीय चुनाव आयोग और चुनाव प्रणाली का मुरीद है, चुनाव आयोग सबका है, ये देश का है.
कांग्रेस या किसी भी दल का किसी दूसरे दल से सियासी मतभेद हो सकता है. लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन जब बात देश की व्यवस्था की हो और अमेरिका जैसा देश उस व्यवस्था से सीखना चाहता हो तो उस सम्मान को स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए न कि उस पर राजनीति करनी चाहिए.
चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है. इसकी अपनी एक व्यवस्था है. उस व्यवस्था के तहत देशभर में चुनाव होते हैं. भारतीय चुनाव आयोग के अलावा दुनिया के किसी भी देश में चुनाव आयोग के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वह सत्ताधारी सरकार के मंत्रियों को नई योजनाओं की घोषणा करने, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करने या अधिकारियों के ट्रांसफर करने पर पूरी तरह रोक लगा दे.
भारत में एक भी वोटर के लिए चुनाव आयोग पूरी व्यवस्था करता है. दुनिया का कोई भी देश सिर्फ एक नागरिक के लिए पूरी चुनावी मशीनरी नहीं भेजता.
भारतीय चुनाव आयोग घर-घर जाकर पूछकर वोटर बनाता है. अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में वोट डालने के लिए नागरिकों को खुद आगे बढ़कर 'वोटर रजिस्ट्रेशन' कराना पड़ता है.
आज तक साबित नहीं हो पाया है कि EVM को हैक किया जा सकता है, लेकिन जिन देशों में कंप्यूटर या टच-स्क्रीन से वोटिंग होती है, वहां मशीनें हैक होती हैं.
यही कारण है कि दुनिया में भारतीय चुनाव आयोग की अपनी प्रतिष्ठा है. ये व्यवस्था इसलिए भी अमेरिका जैसे देशों के लिए रोल मॉडल है, क्योंकि फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भारत की चुनाव प्रक्रिया को 4 में से 4 नंबर मिले हैं.
द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने भारतीय "चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद" में 10 में से 8 दशमलव 67 रेटिंग दी है और ये रेटिंग तब मिली है, जब भारत में सभी G7 देशों के कुल मतदाताओं से डेढ़ गुना अधिक मतदाता हैं. इसीलिए अमेरिका, जो अब तक हमारे देश की गरीबी, मानवाधिकार और अभिव्यक्ति का मापदंड तय करता था, वो आज ये कहने के लिए मजबूर है कि भारत का चुनावी सिस्टम सबसे बेहतर है.
जब भारत आजाद हुआ था और लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान लिखा जा रहा था, तब हमने अमेरिका के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपनाया, जो आज भारतीय नागरिक और न्यायपालिका की ताकत हैं. जिस अमेरिका से भारत ने नागरिकों के मौलिक अधिकार अपनाए थे, आज वही अमेरिका लोगों के वोटिंग के अधिकार को सही तरीके से लागू करने की व्यवस्था भारत से सीख रहा है. हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं है और भारत का कोई पहला मॉडल नहीं है, जिसे दुनिया स्वीकार कर चुकी है। इससे पहले भी भारत दुनिया को रास्ता दिखा चुका है.
सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरीशस, श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे देशों ने अपने यहां भारतीय UPI को स्वीकार किया है.
फिलीपींस, मोरक्को, इथियोपिया और श्रीलंका जैसे देश भारत का आधार मॉडल अपना चुके हैं.
भारत में Direct Benefit Transfer सिस्टम है. IMF और विश्व बैंक ने इसे 'चमत्कार' बताते हुए विकासशील देशों को अपने यहां भ्रष्टाचार रोकने के लिए भारतीय DBT मॉडल लागू करने की सलाह दी है और अब अमेरिका जैसा देश भारतीय चुनाव प्रणाली अपनाना चाहता है. ये देश के लिए गौरव की बात है. चुनाव आयोग और चुनावी प्रणाली के लिए गौरव की बात है. दुनिया को रास्ता दिखाने वाली चुनाव प्रणाली से अगर किसी को दिक्कत है, तो मान लीजिए कि ये उनकी अपनी व्यक्तिगत परेशानी हो सकती है, उन्हें अपनी समस्या और विचार पर मंथन करना चाहिए.