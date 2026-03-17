हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में चिकन की हड्डियां फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप की जागीर है क्या?

महादेव की नगरी काशी में गंगा मइया की बीच धारा में नाव पर इफ्तार पार्टी... शायद इस पर किसी को आपत्ति नहीं होती लेकिन जानबूझकर चिकन खाकर हड्डियां गंगा में फेंकी गईं. वीडियो वायरल किया गया. अब हिंदू समुदाय गुस्से में है. वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो पुलिस प्रशासन ने फौरन एक्शन लिया. नॉनवेज की हड्डियां फेंकने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. मुस्लिम एक्सपर्ट कह रहे हैं वीडियो की जांच होनी चाहिए, हो सकता है एआई वीडियो हो. हालांकि सवाल है कि अगर वीडियो असली है तो क्या जानबूझकर सनातन धर्म को टारगेट करने की कोशिश की गई? मां गंगा का अपमान करने वाले ये कौन लोग हैं? क्या रमजान के महीने में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है?

ज़ी न्यूज के स्पेशल शो में विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कहा कि यह बेहद निंदनीय है. हमारी आस्था के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है. खाने के साथ-साथ इन्होंने वीडियो बनाकर वायरल भी किया यानी इनकी मानसिकता सिर्फ पिकनिक मनाने की नहीं थी. इनकी मानसिकता हिंदू समाज को चिढ़ाने की थी कि हम कुछ भी कर सकते हैं. इस पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है. आस्था के केंद्र पर इस तरह का आघात हम स्वीकार नहीं करेंगे. गंगा नदी में चिकन बिरयानी खाने पर मामला गंभीर होने लगा तो पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज कर लिया है.

एआई वीडियो होगा, जांच कीजिए: मुस्लिम स्कॉलर

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इस्लामिक स्कॉलर नजीम खान ने कहा कि अंधेरा नहीं दिख रहा है, इस वीडियो की जांच होनी चाहिए. इफ्तार का समय शाम का होता है और उजाला दिखाई दे रहा है. हो सकता है एआई वीडियो हो.

वाराणसी में कुछ मुस्लिम युवकों को गंगा नदी में नाव पर सवार होकर इफ्तार पार्टी करते देखा गया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल की शिकायत के आधार पर उन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर इस… pic.twitter.com/P1bXGVDyhu — Zee News (@ZeeNews) March 17, 2026

बंसल ने एनकाउंटर की मांग की तो मचा बवाल

विनोद बंसल ने कहा कि मुस्लिम स्कॉलर ने ये नहीं बोला कि अगर ये इस्लाम को मानने वाले हैं तो इनको जन्नत पहुंचा दो. नाजिम खान ने फौरन आपत्ति जताई कि जन्नत में पहुंचाने का क्या मतलब है? इसका मतलब आप चाहते हैं कि इनका एनकाउंटर कर दिया जाए. बंसल ने कहा कि ये रिएक्शन झट से दे रहे हैं लेकिन धार्मिक भावनाओं को भड़काने पर नहीं बोल रहे हैं.

किसी के बाप की जागीर नहीं गंगा: अजहरी

ज़ी न्यूज के स्पेशल शो में मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो. जब कहा गया कि अगर वीडियो सही पाया गया तो क्या जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का प्रयास नहीं किया गया था? इस पर AIMPLB अध्यक्ष (यूपी) हाफिज नूर अजहरी ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि वीडियो ठीक नहीं लग रहा... वैसे भी गंगा, यमुना, गोमती कोई भी नदी हो, किसी के बाप की जागीर है क्या?

इस पर हिंदू धर्मगुरु ने कहा कि गंगा को हम मां कहते हैं. आप ऐसे नहीं कह सकते. अजहरी ने कहा कि हर चीज पर आप कब्जा कर लेंगे? हर चीज को अपना बता देंगे. बाद में नाजिम ने कहा कि जांच करके एक्शन लीजिए लेकिन जिन लोगों ने नरेटिव बनाने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.

भाजपा नेता ने कराया मुकदमा

भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल की शिकायत के आधार पर इन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे रमजान के दौरान कुछ युवकों ने गंगा नदी में चल रही एक नाव पर बैठकर शाम में इफ्तार किया और चिकन बिरयानी परोसी.

रजत जायसवाल ने अपनी शिकायत में कहा कि मां गंगा सनातन धर्म में आस्था का प्रमुख केंद्र हैं. हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं. उसी मां गंगा की पावन धारा में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा नाव पर बैठकर इफ्तार के समय चिकन बिरयानी खाना और अवशेष गंगा में फेंकना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय कृत्य है. इससे सनातन धर्म के लोगों को गहरा आघात पहुंचा है. इस कृत्य से मुस्लिम समुदाय के ये नौजवान जानबूझकर जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं.