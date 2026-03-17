Advertisement
trendingNow13144088
Hindi Newsदेशहिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में चिकन की हड्डियां फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप की जागीर है क्या?

हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में चिकन की हड्डियां फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप की जागीर है क्या?

अभी दावा नहीं कर सकते कि वीडियो असली है या नकली लेकिन वाराणसी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है. चिकन खाकर हड्डियां गंगा में फेंकने वालों को हिरासत में ले लिया गया है. हालांकि मुस्लिम एक्सपर्ट ने Zee न्यूज से कहा कि गंगा या कोई दूसरी नदी हो, किसी के बाप की जागीर नहीं है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 17, 2026, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में चिकन की हड्डियां फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप की जागीर है क्या?

महादेव की नगरी काशी में गंगा मइया की बीच धारा में नाव पर इफ्तार पार्टी... शायद इस पर किसी को आपत्ति नहीं होती लेकिन जानबूझकर चिकन खाकर हड्डियां गंगा में फेंकी गईं. वीडियो वायरल किया गया. अब हिंदू समुदाय गुस्से में है. वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो पुलिस प्रशासन ने फौरन एक्शन लिया. नॉनवेज की हड्डियां फेंकने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. मुस्लिम एक्सपर्ट कह रहे हैं वीडियो की जांच होनी चाहिए, हो सकता है एआई वीडियो हो. हालांकि सवाल है कि अगर वीडियो असली है तो क्या जानबूझकर सनातन धर्म को टारगेट करने की कोशिश की गई? मां गंगा का अपमान करने वाले ये कौन लोग हैं? क्या रमजान के महीने में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है?

ज़ी न्यूज के स्पेशल शो में विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कहा कि यह बेहद निंदनीय है. हमारी आस्था के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है. खाने के साथ-साथ इन्होंने वीडियो बनाकर वायरल भी किया यानी इनकी मानसिकता सिर्फ पिकनिक मनाने की नहीं थी. इनकी मानसिकता हिंदू समाज को चिढ़ाने की थी कि हम कुछ भी कर सकते हैं. इस पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है. आस्था के केंद्र पर इस तरह का आघात हम स्वीकार नहीं करेंगे. गंगा नदी में चिकन बिरयानी खाने पर मामला गंभीर होने लगा तो पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज कर लिया है.

एआई वीडियो होगा, जांच कीजिए: मुस्लिम स्कॉलर

Add Zee News as a Preferred Source

इस्लामिक स्कॉलर नजीम खान ने कहा कि अंधेरा नहीं दिख रहा है, इस वीडियो की जांच होनी चाहिए. इफ्तार का समय शाम का होता है और उजाला दिखाई दे रहा है. हो सकता है एआई वीडियो हो. 

बंसल ने एनकाउंटर की मांग की तो मचा बवाल

विनोद बंसल ने कहा कि मुस्लिम स्कॉलर ने ये नहीं बोला कि अगर ये इस्लाम को मानने वाले हैं तो इनको जन्नत पहुंचा दो. नाजिम खान ने फौरन आपत्ति जताई कि जन्नत में पहुंचाने का क्या मतलब है? इसका मतलब आप चाहते हैं कि इनका एनकाउंटर कर दिया जाए. बंसल ने कहा कि ये रिएक्शन झट से दे रहे हैं लेकिन धार्मिक भावनाओं को भड़काने पर नहीं बोल रहे हैं. 

किसी के बाप की जागीर नहीं गंगा: अजहरी

ज़ी न्यूज के स्पेशल शो में मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो. जब कहा गया कि अगर वीडियो सही पाया गया तो क्या जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का प्रयास नहीं किया गया था? इस पर AIMPLB अध्यक्ष (यूपी) हाफिज नूर अजहरी ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि वीडियो ठीक नहीं लग रहा... वैसे भी गंगा, यमुना, गोमती कोई भी नदी हो, किसी के बाप की जागीर है क्या?

इस पर हिंदू धर्मगुरु ने कहा कि गंगा को हम मां कहते हैं. आप ऐसे नहीं कह सकते. अजहरी ने कहा कि हर चीज पर आप कब्जा कर लेंगे? हर चीज को अपना बता देंगे. बाद में नाजिम ने कहा कि जांच करके एक्शन लीजिए लेकिन जिन लोगों ने नरेटिव बनाने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.

भाजपा नेता ने कराया मुकदमा

भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल की शिकायत के आधार पर इन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे रमजान के दौरान कुछ युवकों ने गंगा नदी में चल रही एक नाव पर बैठकर शाम में इफ्तार किया और चिकन बिरयानी परोसी.

रजत जायसवाल ने अपनी शिकायत में कहा कि मां गंगा सनातन धर्म में आस्था का प्रमुख केंद्र हैं. हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं. उसी मां गंगा की पावन धारा में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा नाव पर बैठकर इफ्तार के समय चिकन बिरयानी खाना और अवशेष गंगा में फेंकना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय कृत्य है. इससे सनातन धर्म के लोगों को गहरा आघात पहुंचा है. इस कृत्य से मुस्लिम समुदाय के ये नौजवान जानबूझकर जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Kashi news

Trending news

हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...
Kashi news
हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...
लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड
Lok Sabha
लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड
ममता पर उम्र की शर्त खत्म... SC ने गोद लेने वाली माताओं को दिया बराबरी का मौका
Supreme Court
ममता पर उम्र की शर्त खत्म... SC ने गोद लेने वाली माताओं को दिया बराबरी का मौका
80 सीट और डिप्टी CM ऑफर भी बेकार! रजनीकांत की वजह से नहीं हो पाया BJP के साथ गठबंधन?
Tamil Nadu Election 2026
80 सीट और डिप्टी CM ऑफर भी बेकार! रजनीकांत की वजह से नहीं हो पाया BJP के साथ गठबंधन?
मुझपर हमला हो सकता है, जिम्मेदारी PM और BJP की... ममता बनर्जी को क्यों सता रहा डर?
West Bengal Election 2026
मुझपर हमला हो सकता है, जिम्मेदारी PM और BJP की... ममता बनर्जी को क्यों सता रहा डर?
धर्म से जुड़ा कौन सा बिल ले आई BJP? उद्धव बोले- समर्थन करेंगे; क्यों नाराज ओवैसी?
Freedom of Religion Bill
धर्म से जुड़ा कौन सा बिल ले आई BJP? उद्धव बोले- समर्थन करेंगे; क्यों नाराज ओवैसी?
होर्मुज पार कर 'नंदा देवी' थोड़ी देर में पहुंचेगा भारत, भरा है 46000 मीट्रिक टन LPG
LPG
होर्मुज पार कर 'नंदा देवी' थोड़ी देर में पहुंचेगा भारत, भरा है 46000 मीट्रिक टन LPG
अधिकारियों के तबादले पर ममता का हमला, CEC को लिख डाला पत्र; बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
West Bengal Election 2026
अधिकारियों के तबादले पर ममता का हमला, CEC को लिख डाला पत्र; बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
राज्यसभा चुनाव में बैलेट पेपर मोड़ने पर विवाद, हरियाणा में फेल हुआ बिहार वाला दांव
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव में बैलेट पेपर मोड़ने पर विवाद, हरियाणा में फेल हुआ बिहार वाला दांव
तनाव के बीच एक्शन में भारत! तेल की लाइफलाइन होर्मुज में सुरक्षा कवच बनी इंडियन नेवी
Indian Navy
तनाव के बीच एक्शन में भारत! तेल की लाइफलाइन होर्मुज में सुरक्षा कवच बनी इंडियन नेवी