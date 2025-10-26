Advertisement
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?

Special Intensive Revision: बिहार में हुए स्पेशल इंटेसिव रिवीजन के बाद अब अगले साल चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर करा सकता है, लेकिन लोगों के मन में एक डर घर कर गया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 26, 2025, 12:30 AM IST
SIR in West Bengal: बंगाल में अगले साल विधासभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से एसआईआर का विरोध शुरू हो गया है.  एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (APDR) सहित कई मानवाधिकार समूहों ने शनिवार 25 अक्टूबर को चुनाव आयोग (Election Commission) की तरफ पश्चिम बंगाल में प्लांड स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ एक विरोध रैली निकाली.

SIR के जरिए NRC की तैयारी?
चुनाव आयोग बंगाल की मतदाता सूची का एसआईआर करने की तैयारी कर रहा है, वहीं मानवाधिकार संस्था ने दावा किया है कि एसआईआर के नाम पर एनआरसी (NRC) लागू किया जाएगा. अपने विरोध प्रदर्शन के लिए, मानवाधिकार समूह के सदस्यों ने नॉर्थ कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट (College Street) से सेंट्रल कोलकाता के डोरीना क्रॉसिंग (Dorina Crossing) तक रैली निकाली.

"मताधिकार और नागरिकता छीनने की साजिश"
एपीडीआर ने आरोप लगाया कि इस प्रॉसेस के जरिए कई लोगों के मताधिकार और नागरिकता छीनने की साजिश चल रही है. एपीडीआर के महासचिव रंजीत सूर (Ranjit Sur) ने कहा, "एसआईआर के तहत मतदाता सूची बनाने के नाम पर 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के हर शख्स को अनिवार्य रूप से एसआईआर फॉर्म भरना होगा. इसके साथ ही, हर आवेदक को वोटिंग लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए एक सेल्फ डेक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा.

ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं?
जन्म स्थान और डेट ऑफ बर्थ के साथ-साथ माता-पिता के जन्म स्थान और उनकी जन्मतिथि का भी सबूत सहित मेंशन अनिवार्य रूप से करना होगा. यहां तक कि पति-पत्नी की जानकारी भी ली जाएगी. लेकिन इनमें से किसी का भी मेंशन वोटर कार्ड में नहीं होगा. फिर ये जानकारी क्यों ली जा रही है?"

2019 में हुआ था आंदोलन
उन्होंने कहा कि उन्हें एसआईआर नहीं, बल्कि एक सटीक मतदाता सूची (Accurate voter list) चाहिए. उनके मुताबिक, एक्युरेट वोटर लिस्ट को 2 बार रिवाइज्ड और अपडेट किया जा चुका है. एपीडीआर महासचिव ने आगे कहा, "वो इन सभी जानकारियों के आधार पर एनआरसी तैयार करेंगे. 2019 में, इस जानकारी को जनगणना (Census) में शामिल करने की कोशिश की गई थी. लेकिन तब नागरिक आंदोलन के दबाव के कारण सरकार ऐसा नहीं कर पाई थी.

"चुनाव आयोग को अधिकार नहीं"
नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी लोगों पर थोप दी गई है. ये भारतीय न्याय व्यवस्था के खिलाफ है. इसके अलावा, चुनाव आयोग को इस मामले में कोई अधिकार नहीं है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है. ज्यादातर लोगों को वे सभी दस्तावेज नहीं मिल पाएंगे जिनकी डिमांड की जा रही है."

"लोगों के मन में डर"
मानव अधिकार संगठन ने दावा किया कि चुनाव आयोग न तो आधार कार्ड और न ही वोटर कार्ड स्वीकार कर रहा है. उन्हें डर है कि अगर आम आदमी दस्तावेज ठीक से जमा नहीं करता है, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी.

(इनपुट-आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Shariqul Hoda

