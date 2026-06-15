Zahid ur Rahman: भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक हलकों में उस वक्त हलचल मच गई, जब दिल्ली एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार को बीते दिनों दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एंट्री नहीं मिली. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि तारीक रहमान के नीति मामलों के सलाहकार जाहिद उर रहमान पिछले एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले थे. हालांकि, उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस जाना पड़ा.
दरअसल, दिल्ली अंततराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जाहिद उर रहमान को रोक दिया गया, जिस कारण वह भारत में होने वाले उस बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए और वापस ढाका चले गए. रिपोर्ट्स के अनुसार. अधिकारियों ने उन्हें हवाई अड्डे पर करीब 2 घंटे रोके रखा. बाद में वह एयरपोर्ट से बाहर निकलने की बजाए विमान से बांग्लादेश के लिए निकल गए.
बांग्लादेशी पीएम के सलाहकार जाहिद भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से 15 और 16 जून को आयोजित होने वाले इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से संबंधित एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच रहे थे. जैसे ही वह दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, इमिग्रेशन जांच के दौरान उनका नाम सुरक्षा संबंधी वॉचलिस्ट में सामने आया. इसके बाद उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा.
गौरतलब है कि बांग्लादेशी पीएम के सलाहकार जाहिर उर रहमान बांग्लादेश की नई सरकार में अपने अहम भूमिका निभाते हैं. बांग्लादेश में उनकी अलग पहचान है. पेशे की बात करें, तो वह वरिष्ठ लेखक और राजनीतिक विश्लेषक हैं. सबसे खास है कि इससे पहले की बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में भी कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं.
जाहिद किसी राजनयिक पासपोर्ट की बजाय सार्क के स्टिकर वाले एक सामान्य ग्रीन पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे थे. इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके ग्रीन पासपोर्ट के कारण अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया और बिना किसी स्पष्ट कारण के दो घंटे से अधिक समय तक दिल्ली एयरपोर्ट पर ही बैठाए रखा. हालांकि, बाद में जांच के बाद उन्हें दिल्ली में एंट्री मिल गई. बावजूद इसके वह नाराज होकर वापस बांग्लादेश लौट गए.