Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /बांग्लादेशी पीएम के सलाहकार को क्यों नहीं दिल्ली में मिली एंट्री? अधिकारियों की जांच से भड़क उठे रहमान; वापस निकल लिए ढाका

बांग्लादेशी पीएम के सलाहकार को क्यों नहीं दिल्ली में मिली एंट्री? अधिकारियों की जांच से भड़क उठे रहमान; वापस निकल लिए ढाका

बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान के सलाहकार जाहिद उर रहमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर एंट्री नहीं, जिसके बाद वह वापस ढाका लौट गए. बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने उन्हें जांच के लिए कुछ देर रोका और फिर एंट्री दी, लेकिन वह नाराज होकर वापस लौट गए.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 15, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:05 PM IST
बांग्लादेशी पीएम के सलाहकार को क्यों नहीं दिल्ली में मिली एंट्री? अधिकारियों की जांच से भड़क उठे रहमान; वापस निकल लिए ढाका
Image Credit: सोशल मीडिया

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
FBI का अनोखा घोस्ट टाउन! यहां इंसानों के कदम रखने पर है पाबंदी, हैकर्स को मिलती...
FBI Ghost Town Alabama0 min ago
2
HP AI Smart Print2 min ago
3
bangladesh3 min ago
4
Sanchita Ugale Death4 min ago
5
Astro Tips7 min ago