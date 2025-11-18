Advertisement
DNA: शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए 'मुजाहिद जंगजू' के जरिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन फौज

दिल्ली में जांच में खुलासा हुआ कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन जैसे शिक्षित पेशेवर धर्म के नाम पर आतंक फैलाने की साजिश में शामिल थे. उमर आत्मघाती हमलों को तर्कसंगत ठहराता था, जबकि शाहीन लड़कियों को फिदायीन बनाने में जुटी थी.

Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:59 PM IST
DNA: दिल्ली में आतंक और कट्टरवाद की कहानियों में एक और चौकाने वाला खुलासा सामने आया है. डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन जैसे शिक्षित पेशेवरों ने धर्म के नाम पर आतंक फैलाने की योजना बनाई थी. जांच में अब पता चला है कि कैसे शाहीन फिदायीन हमलावर तैयार कर रही थी और लड़कियों को भी इस जाल में फंसाया जा रहा था. डॉक्टर होकर भी उमर जिस तरह धर्म के नाम पर आत्मघाती हमले को तर्कसंगत ठहरा रहा था. ये उसकी नीचता और घोर कट्टरता का प्रमाण है. ये बताता है कि उसकी सोच कितनी संक्रमित हो गई थी. आतंकी उमर के विचार को कट्टरवाद ने दूषित कर दिया था. ऐसे दूषित विचार के लोग अपने हिसाब से इस्लाम की परिभाषा गढ़ लेते हैं. पैगम्बर साहब के दिए महान संदेशों को अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं और अतिवाद की भट्ठी में तपने के बाद उमर जैसे लोग ही महजब के नाम पर बारूदी विचारों का विस्तार करते हैं. डॉक्टर उमर की तरह ही डॉक्टर शाहीन की सोच भी घनघोर आत्मघाती है.

आत्मघाती हमले में उमर फट गया जबकि डॉक्टर शाहीन जांच एजेंसी के शिकंजे में हैं. जांच पड़ताल में उसको लेकर नए-नए खुलासे हो रहे हैं. आइए जानते है कि शाहीन कैसे फिदायीन फौज तैयार करने में जुटी थी. इसके लिए उसने कुछ लड़कियों को लक्षित भी किया था. लेकिन सबसे पहले एक शब्द के बारे में बताते वो शब्द है 'मुजाहिद जंगजू'.

मुजाहिद अरबी का एक शब्द है और इसका अर्थ होता है संघर्ष करने वाला. जबकि जंगजू फारसी शब्द है और उसका अर्थ है लड़ाका. इस तरह मुजाहिद जंगजू को अतिवादियों के परिपेक्ष्य में 'इस्लाम के लिए लड़ने और मरने वाला लड़ाका' कह सकते हैं. मुजाहिद जंगजू के बारे में आपको इसलिए बताया गया क्योंकि ये 'शातिर शाहीन' का की-वर्ड था. मानव बम बनाने वाला की-वर्ड. शाहीन जब अतिवादियों से चैट करती थी तो वो फिदायीन के लिए की वर्ड के तौर पर मुजाहिद जंगजू का प्रयोग करती थी. शाहीन ना तो खुद सीधे-सीधे मानव बम, फिदायीन  या फिर सुसाइड बॉम्बर शब्द इस्तेमाल करती थी और ना ही उसके व्हाट्स-एप ग्रूप से जुड़ा कोई दूसरा शख्स करता था.

मिशन काफिर के जरिए होता था महिलाओं का सेलेक्शन 

डॉक्टर शाहीन ने जिस मकसद के लिए वो व्हाट्स ग्रुप बनाया था वो आतंक के मिशन काफिर का एक हिस्सा था. मिशन काफिर के तहत कट्टरपंथी सोच वाली लड़कियों को चुनना, उसकी नसों में कट्टरवाद का जहर भरना और आखिर में आत्मघाती बनाकर भीड़ में फोड़ देने की साजिश थी. डॉक्टर शाहीन इसे बहुत ही शातिराने अंदाज में कर रही थी. जितना दिमाग उसने डॉक्टर बनने और दवा देकर लोगों की जान बचाने में नहीं लगाया था, उससे कहीं ज्यादा माथा-पच्ची वो उस मिशन के लिए कर रही थी, जिसका उद्देश्य तबाही था. वो मानव बम बनाने में जुटी थी. 

बता दें, डॉक्टर शाहीन को आतंक की लेडी ब्रिगेड बनाने का जिम्मा मिला था. इसलिए वो फिदायीन फौज में भी महिलाओं को ही भर्ती कर रही थी. वो खास तौर पर मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को टारगेट कर रही थी. उसकी नजर दो तरह की महिलाओं पर थी. पहला टारगेट,  वो महिला थी, जो तलाकशुदा हो या अपने पति-बच्चों से दूर रहती हों. उसका दूसरा टारगेट 14 से 18 साल की लड़कियां होती थीं. क्योंकि उनका ब्रेनवॉश करना आसान होता है. इन्हीं महिलाओं को मुजाहिद जंगजू यानी मानव बम बनाना था.

NIA ने शाहीन से की पूछताछ

जांच एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि कितनी लड़कियां शाहीन के बारूदी जाल में फंस चुकी थीं. कितनी लड़कियों को उसने ब्रेनवॉश कर अतिवादी बना दिया था. NIA ने शाहीन से लंबी पूछताछ की है. उन लड़कियों-महिलाओं की लिस्ट भी तैयार की जा रही है जिनसे शाहीन ने संपर्क किया था. इस्लाम के नाम पर डॉक्टर शाहीन ये नापाक साजिश पाकिस्तानी आतंकी के निर्देश पर रच रही थी. सूत्रों के मुताबिक उसी के कहने पर शाहीन ने विस्फोटक भी मंगवाए थे. इस बीच जांच एजेंसी को उसके बैंक खातों के बारे में भी पता चला है.

दूसरों को धर्म के नाम पर फिदायीन बनाने वाली शातिर शाहीन के 7 बैंक अकाउंट्स हैं. 3 कानपुर, 2 लखनऊ और 2 दिल्ली में. पिछले 7 सालों में उसके इन बैंक अकाउंट्स में एक करोड़ 55 लाख रूपये का लेनदेन हुआ है. मेडिकल प्रैक्टिस छोड़कर आतंकी रिसर्च करने वाली शाहीन के बैंक खातों में यह राशि कहां से आई और किसे ट्रांसफर की, जांच एजेंसियां इसका सुराग तलाशने में जुटी हुई हैं.

सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान के अलावा तुर्किए, मालदीव और सऊदी अरब तक शाहीन के नेटवर्क थे. वो 2013-2014 में 2 साल सऊदी अरब में रही. जांच एजेंसी अब पता लगा रही है कि वो वहां किसके संपर्क में थी. क्या करती थी. जैश-ए-मोहम्मद के किस आतंकी के संपर्क में थी इसकी भी पड़ताल की जा रही है. जांच एजेंसी डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज की अंतरराष्ट्रीय यात्राओं को कट्टपंथी नेटवर्क की एक कड़ी मानकर पड़ताल कर रही है.

 धमाके से 2 महीने पहले शाहीन ने खरीदी थी कार 

इस बीच शाहीन के बारे में एक और खुलासा हुआ है. दिल्ली में धमाके से 2 महीने पहले ही उसने नई ब्रेजा कार खरीदी थी. 25 सितंबर की तस्वीर भी आई है. कार के सामने उसके साथ आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल भी है. तस्वीरों में मुजम्मिल और शाहीन को मिठाई के डिब्बे को पकड़े हुए देखा जा सकता है. मुजम्मिल और शाहीन में नजदीकी रिश्ते थे और दोनों आतंक की एक ही डोर में बंधे हुए थे. फिलहाल, अब जांच एजेंसियां इस कार के इस्तेमाल और विस्फोट से इसके संभावित कनेक्शन की जांच कर रही हैं. 

इस बीच इंडियन मेडिकल काउंसिल की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर शाहीन का मेडिकल रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है. UP स्टेट मेडिकल काउंसिल ने डॉ.आदिल अहमद पर भी कार्रवाई की है. अब ये दोनों कोई भी चिकित्सकीय कार्य नहीं कर सकेंगे. डॉ. शाहीन से जुड़े कई पैरामेडिकल स्टाफ भी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर हैं. खुफिया एजेंसियों ने 10-12 ऐसे लोगों को चिंह्नित किया है जो विस्फोट के पहले हर दूसरे दिन अथवा दिन में एक से दो बार डॉक्टर शाहीन या उसके अतिवादी भाई परवेज से फोन पर बात करते थे. दिल्ली धमाके के बाद से इनके मोबाइल बंद हैं. जांच टीमें अब उन संदिग्धों का ब्यौरा जुटा रही हैं. ऐसा दावा है कि डॉ. शाहीन ने परवेज ने कट्टरवाद का नेटवर्क मेडिकल स्टाफ के बीच फैला रखा था. अब तक की जांच पड़ताल से ये स्पष्ट है कि डॉक्टर शाहीन बेहद शातिर और कट्टर है. वो मानव बम बनाने वाली मशीन बन गई थी. वो जिस तरह छोटी-छोटी बच्चियों और तलाकशुदा महिलाओं को टारगेट कर रह थी. उन्हें मानव बम बनाने के लिए माइंडवॉश कर रही थी, वो उसकी कट्टरता और निकृष्टता का उदाहरण है.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

