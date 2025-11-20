Opinion: बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं रहने वाला

हम दुनिया को गलत समझते हैं और कहते हैं कि यह हमें धोखा देती है... गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की इन लाइनों को भाजपा पश्चिम बंगाल के चुनावी गणित से जोड़कर देखे तो बड़ा संदेश नजर आता है. पूरी ताकत झोंकने के बाद भी भाजपा ममता का किला नहीं हिला पाई. अब बिहार में नई सरकार के गठन के बाद चुनावी सेंटिमेंट बिहार से पड़ोसी राज्य बंगाल में शिफ्ट हो जाएगा. अगले साल मार्च-अप्रैल 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं. पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीती थीं और भाजपा 77 पर सिमट गई थी जबकि उसने पूरी ताकत झोंक दी थी. इस बार बिहार में प्रचंड जीत मिली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगाजी के बिहार से बंगाल में बहने का उदाहरण देकर अपने काडर में आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश की लेकिन बंगाल में कमल खिलाना दाल-भात जितना आसान नहीं होगा.

भाजपा इस बार जरूर चाहेगी कि उसे बंगाल में किसी तरह की चुनौती या धोखा न मिले लेकिन मां, माटी और मानुष का नारा गढ़ने वाली ममता दीदी को शिकस्त देना शेर के माद में घुसकर खाने का जुगाड़ करने के बराबर है. बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है, भाजपा का काफी समय से काडर बेस है, पांच पांडव जैसे सहयोगियों की टीम थी, ऐसे में क्लीन स्वीप थोड़ा आराम का मामला बन गया लेकिन बंगाली लोग इतनी जल्दी आकर्षित नहीं होने वाले.

गंगाजी भी बंट जाती हैं...

पश्चिम बंगाल की संस्कृति, इतिहास और राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है. गंगा भले ही प्रयागराज, काशी से आगे बिहार से होते हुए बंगाल पहुंचती हों लेकिन समंदर में विलीन होने से पहले यह कई हिस्सों में बंट जाती हैं- भागीरथी, हुगली और पद्मा. मतलब जैसा यूपी-बिहार में सीन है, वैसा ही बंगाल में रहेगा आप नहीं कह सकते. भाजपा बंगाल में पिछले करीब एक दशक से काफी मेहनत कर रही है. 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे 18 सीटें मिली थीं. तब भाजपा ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के वोट खींचे थे. 2021 के चुनाव में तो भाजपा काफी आश्वस्त थी कि 294 में से वह 200 सीटें जीत रही है लेकिन मिले 80 से भी कम. ऐसा तब हुआ जब भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को तोड़कर भगवा रंग में रंग दिया था.

सुवेंदु अधिकारी ने ईस्ट मिदनापुर की नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हराया लेकिन यह सब चर्चा में कुछ समय ही रहा. ममता बनर्जी फिर से सीएम बन गईं. वैसे, भाजपा ने बंगाल जीतने का सपना नहीं छोड़ा है. भाजपा की टॉप लीडरशिप तो बंगाल और तमिलनाडु में कमल खिलाने के मिशन के साथ आगे बढ़ रही है. हालांकि उन्हें भी पता है कि कहना आसान है लेकिन रिजल्ट मुश्किल. पता है बंगाल में ऐसा क्या है कि भाजपा की गणित फेल हो जाती है?

1. बंगाली मानुष

देखो जी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी एक ताकतवर और सत्तारूढ़ पार्टी है. वह राज्य के कल्चर से गहराई से जुड़ी है. बंगाली राष्ट्रवादी भावना को अपने साथ जोड़ने में माहिर है. उधर भाजपा को गुजराती प्रभाव वाली हिंदी बेल्ट की पार्टी माना जाता है, हां कम से कम साउथ के लोग और बंगाल में कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं. जैसे आज से 20 साल पहले भाजपा को ब्राह्मण और बनिया पार्टी कहा जाता था, लेकिन अब उसने खुद को पूरी तरह से बदल दिया है. कुछ वैसा ही बंगाल में करना होगा और उसमें समय लगता है.

2. दोस्त तो चाहिए ना

बिहार का उदाहरण हम देख ही चुके हैं. पंजाब में एक समय अकाली दल के साथ ऐसे ही समीकरण थे. महाराष्ट्र में अविभाजित शिवसेना के साथ सत्ता साझा करते आए हैं. इस समय भी भाजपा के पास महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के रूप में दो बड़े स्थानीय प्रभाव वाले पार्टनर हैं. हिंदी बेल्ट और गुजरात में वह भले अपने दम पर झंडे गाड़ रही हो लेकिन बंगाली कल्चर में फिलहाल वैसी स्थिति नहीं बन पाई है.

3. मछली और चावल

यह पढ़ने में शायद उतना समझ में न आए लेकिन अगर आप किसी बंगाली व्यक्ति से मिलेंगे तो समझ में आता है कि वेज वाले भले ही नाक-भौहें सिकोड़े लेकिन उनके लिए मछली पवित्र होती है. मछली और चावल उनका सबसे प्रिय भोजन है. बंगाल मिशन पर दूसरे राज्यों से भेजे जाने वाले ज्यादातर भाजपा के नेता खुद को इस कल्चर से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं.

4. बंगाल vs बिहार

B से भले ही दोनों राज्यों के नाम शुरू होते हैं लेकिन बिहार की तरह भाजपा बंगाल में मजबूत नहीं कही जा सकती. साथी दलों के दम पर वह अब बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है लेकिन इसमें जाति समीकरण, खुद सत्ता में होकर चुनाव से ठीक पहले खातों में पैसे डालने की योजना जैसी पहल शामिल है. बंगाल में आप सत्ता में नहीं हैं. यह भी ध्यान में रखना होगा कि लेफ्ट का काडर भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है.

5. लोग तो भूल जाते हैं

कहने के लिए तीन कार्यकाल के बाद ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी फैक्टर माना जा सकता है. करप्शन के चौंकाने वाले मामले, आरजी कर कॉलेज में युवा डॉक्टर की हत्या और रेप के बाद प्रोटेस्ट, कुछ बाहुबलियों को बचाने की कथित कोशिश जैसे बड़े मुद्दे चुनाव में उछाले जाने तय हैं. हालांकि भाजपा को याद रखना होगा कि लोगों की याददाश्त तीन महीने ही होती है और अब कई महीने बाद लोग पुरानी चीजों से कनेक्ट कम होंगे. अगर 10,000 रुपये भेजने जैसा कुछ ममता ने कर दिया तो बिहार की तरह वह ज्यादा याद रखा जाएगा. हां, क्योंकि बिहार में तो सत्ता में भाजपा थी बंगाल में ममता हैं. उनके रणनीतिकारों ने भी बिहार में भाजपा गठबंधन की जीत के कारण समझे होंगे.

6. बंगाली भाषा

बंगाल के लोग अपनी भाषा को काफी महत्व देते हैं. जैसे बिहार के लोग अपने इलाके के लोगों के साथ झट से मैथिल या भोजपुरी में बतियाने लगते हैं वैसा ही बंगालियों के साथ देखने को मिलता है. बांग्लादेश की यह राष्ट्रीय भाषा हो सकती है लेकिन पहचान के तौर पर यह उन लोगों की यूनिवर्सल भाषा है जो खुद को बंगाली कहते हैं. ऐसे में पश्चिम बंगाल में BJP ने बांग्लादेश से आए माइग्रेंट्स का मुद्दा उछाला तो एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई. क्योंकि सब अवैध प्रवासी मुसलमान नहीं हैं. हिंदुओं को जोड़ने की एक्सरसाइज भले हुई हो लेकिन एक अविश्वास भी पैदा हुआ है, ऐसा बंगाल के लोग बताते हैं. ऐसे माहौल में भाजपा का यह कहना कि टीएमसी घुसपैठियों की पार्टी है, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगा.

बंगाली लोग बताते हैं कि भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अब भी बंगाली कल्चर, हिस्ट्री और राजनीतिक बारीकियों को पूरी तरह समझ नहीं पाई है. बंगाली अमीर हो या गरीब, वह अपनी पहचान और भाषा को लेकर संवेदनशील होता है. भाजपा ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने का जश्न तो अच्छे से मनाया लेकिन भाजपा के कुछ लोग तो यह भी कहते रहे हैं कि रवींद्र नाथ टैगोर का लिखा 'जन गण मन' जॉर्ज पंचम के भारत आने की प्रशंसा में लिखा गया था. इससे भाजपा को फायदा नहीं होने वाला.

ममता के खिलाफ नाराजगी भले होगी लेकिन नीतीश बाबू की तरह उनकी ताकत भी महिलाएं ही हैं. उन्होंने पहले से युवाओं और महिलाओं को साधते हुए योजनाएं चला रखी हैं. बिहार की तरह चुनाव करीब आते ही वो डायरेक्ट वित्तीय मदद बढ़ाई तो भाजपा का बिहार वाला दांव भी फेल ही रहेगा. ऐसे में भाजपा को कुछ अलग रणनीति पर काम करना होगा.

