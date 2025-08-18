DNA: अमेरिका में लगी महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का क्यों सता रहा डर?
DNA: अमेरिका में लगी महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का क्यों सता रहा डर?

China-India News: चीन के विदेश मंत्री वांग यी शाम को दिल्ली पहुंच चुके हैं. दिल्ली में उतरने के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की. दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Aug 18, 2025, 11:49 PM IST
DNA: अमेरिका में लगी महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का क्यों सता रहा डर?

India-China Relations: एक तरफ अमेरिका में जेलेंस्की और ट्रंप की वार्ता हुई लेकिन अफसरों के कान और आंख भारत पर लगी हुई है. क्योंकि दिल्ली में हिंदी-चीनी भाई-भाई का अपडेटेड वर्जन लॉन्च करने की तैयारी चल रही है. भारत और चीन दोनों ही देश अपने रिश्तों की नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश में है. इसके लिए शी जिनपिंग के दूत और चीन के चाणक्य कहे जाने वाले वांग यी दिल्ली आए हुए हैं. यहां वो अजीत डोवल के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक करेंगे. 

चीन के विदेश मंत्री वांग यी शाम को दिल्ली पहुंच चुके हैं. दिल्ली में उतरने के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की. दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. वांग शी ने कहा कि चीन भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है. उन्होंने कहा कि हम बाहरी हस्तक्षेप को दूर करेंगे और आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे. बाहरी हस्तक्षेप..ये दो शब्द सुनकर..डॉनल्ड ट्रंप के कान खड़े हो गए होंगे. उनके माथे पर शायद चिंता की लकीरें थोड़ी लंबी हो गई होंगी. क्योंकि बाहरी हस्तक्षेप के लिए सबसे ज्यादा बदनाम डॉनल्ड ट्रंप ही हैं.

मंगलवार को डोवल से मिलेंगे वांग यी

19 अगस्त को सुबह 11 बजे वांग यी की मुलाकात एनएसए अजीत डोवल से होगी. फिर शाम में साढ़े 5 बजे चीन के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग जाएंगे और वहां पर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी.

दोनों देशों के संबंधों की जटिलताओं को सुलझाने के लिए वांग यी ऐसे समय में भारत आए हैं जब डॉनल्ड ट्रंप, रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराने के लिए महापंचायत कर रहे हैं. तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा भी तय हो चुका है. 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी चीन जाएंगे. ये संकेत है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने के इच्छुक हैं. यही वजह है कि दोनों ने अपने विश्वस्त को बातचीत के मोर्चे पर लगाया है.

कई मुद्दों पर होगी दोनों दिग्गजों की वार्ता

वांग यी और अजीत डोवल दोनों ही सीमा विवाद पर बातचीत के लिए नॉमिनेटेड विशेष प्रतिनिधि हैं.
बैठकों में दोनों बॉर्डर के मौजूदा हालात पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ में व्यापार और उड़ान सेवाओं की बहाली सहित कई प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं. क्योंकि 2020 में जब लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई। तब दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई. गलवान घाटी में अब भी बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती है.

हालांकि अजीत डोवल लगातार इस कोशिश में हैं कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो. पिछले साल दिसंबर में भी डोवल चीन गए थे. तब उन्होंने चीन के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात की थी. डेमचोक-डेपसांग सीमा में तनाव को कम करने की पहल की. डोकलाम विवाद को सुलझाने में भी डोवल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. हालांकि पिछले 5 सालों में दोनों देशों के रिश्तों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए हैं। अब जानिए कि पिछले 5 सालों में दोनों देशों के संबंध कितने बदल गए हैं?

पिछले 5 साल में कैसे हैं दोनों के रिश्ते?

पिछले 5 सालों से दोनों देशों के बीच कोई सीधी हवाई उड़ान नहीं है. हिमालयी दर्रों से होकर सीमा व्यापार अब भी बंद है. भारत ने चीन के निवेश पर सख्ती बढ़ा दी. चीन से होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कुछ सामानों पर सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए कड़े नियम लगा दिए. कुछ सामनों पर आयात शुल्क की मात्रा बढ़ा दी. सुरक्षा वजहों से कई चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगा दिए.

ये वही दौर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी की अवधारणा पर जोर दिया. लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसी थ्योरी को आगे बढ़ाया था. हालांकि द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी ही हुई. 2023-24 में व्यापार 136 बिलियन 26 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया. चीन से  101 बिलियन 74 मिलियिन डॉलर के सामान भारत आए. जबकि भारत से सिर्फ 16 बिलियन 65 मिलियन डॉलर का सामान ही चीन गया.

दो साल पहले नरम पड़ा FDI पर रुख

2023 में भारत ने चीन के FDI पर अपना रुख थोड़ा नरम किया. इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में भारत ने चीन के FDI को मंजूरी दी. लेकिन चीन से जो भी FDI आता है, उसका सरकारी मंजूरी जरूरी है.

अब भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में चीन के निवेश की अनुमति नहीं है. बंदरगाहों और हवाई अड्डों में चीनी निवेश की इजाजत नहीं है. ऊर्जा, वित्तीय सेवाएं, और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में भी चीनी निवेश पर कड़ी निगरानी रखी जाती है.

चीन ने भी लगाई थी भारत पर सख्ती

इसके जवाब में चीन ने भी सख्ती दिखाई. चीन की ओर से भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. सौर ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, और अन्य रणनीतिक उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण खनीज गैलियम और जर्मेनियम, चीन नहीं भेज रहा है. ऑटोमोबाइल उद्योग, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अहम रेयर अर्थ मैग्नेट भी चीन अब भारत नहीं भेज रहा है. फल और सब्जियों के लिए जरूरी खाद के निर्यात पर भी फिलहाल रोक है.

सेमीकंडक्टर निर्माण उपकरण, वोल्टेज और हीट टेस्टिंग मशीन, असेंबली लाइनों के लिए मोटराइज्ड ट्रैक, ऑप्टिकल और प्रेसिजन उपकरण के निर्यात को भी चीन ने कम दिया है.

मेट्रो, रेलवे, और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ी सुरंगों के लिए आवश्यक टनल बोरिंग मशीनें के निर्यात में भी सुचारू रूप से नहीं है. चीन के इस रूख से भारत की आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है. भारत की निर्भरता चीनी आयात और निवेश पर है, तो वहीं दूसरी ओर चीन के लिए भारत, एक बड़ा उपभोक्ता बाजार और कच्चे माल का स्रोत है.

दोनों देशों के बीच सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक प्रभाव और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है. भारत और चीन एक-दूसरे के लिए आर्थिक, सामरिक और भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं. यही वजह है कि सीमा विवाद का समाधान कर दोनों देशों के बीच व्यापार बहाली और सीधी उड़ानों को शुरू करने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच जरूरी प्रश्न है कि क्या चीन पर विश्वास किया जा सकता है? क्या गारंटी है कि चीन फिर से धोखा नहीं दे सकता है?

उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं भारत-चीन के रिश्ते

  • क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंधों का लंबा इतिहास रहा है. और इतिहास के पन्नों में छल से भरे कई अध्याय हैं, जिसमें चीन पीठ पर चाकू के वार करता हुआ दिख जाएगा.

  • 1950 के दशक में भारत और चीन के बीच हिंदी-चीनी भाई-भाई का नारा लोकप्रिय था, मगर अक्टूबर 1962 में चीन ने विश्वासघात किया और भारत पर आक्रमण कर दिया.

  • 2000 के दशक में भारत और चीन के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों में सुधार हो रहा था, मगर 2013 में चीनी सेना ने लद्दाख के देपसांग मैदानों में LAC के भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो शी जिनपिंग के साथ संबंध सुधारने की पहल हुई. तीन साल तक ठीक रहा मगर 2017 में चीन ने  डोकलाम विवाद कर दिया.

  • 2018 और 2019 में वुहान और चेन्नई में मोदी-शी की अनौपचारिक शिखर बैठक हुई. संबंधों को स्थिर करने की कोशिश की. लेकिन 2020 में गलवान में खूनी झड़प हुई. इतना नहीं है, आतंकवाद के मुद्दे पर चीन हमेशा ही पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा.

  • 2022 में चीन ने पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी अब्दुल रऊफ असगर, साजिद मीर, अब्दुल रहमान मक्की, तल्हा सईद और शाहिद महमूद को संयुक्त  राष्ट्र में बचाया. उन्हें वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रयासों को विफल किया.

संबंधों में रही विश्वास की कमी

यही वजह है कि कि चीन के साथ संबंधों को लेकर हमेशा विश्वास की कमी रही है. लेकिन इसी साल मार्च में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने संबंधों को नए तरीके से आगे बढ़ाने की पेशकश की. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि जैसे-जैसे कोई देश आगे बढ़ता है, दुनिया और उसके पड़ोसियों के साथ उसका संतुलन बदलता है. चीन, भारत के साथ तनातनी रखकर अपनी प्रगति को प्रभावित करेगा. इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला.

भारतीय विदेश मंत्री का ये बयान तब आया था, जब चीन ने भी तल्खी कम करने के संकेत दिए थे. हालांकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अप्रत्यक्ष रूप से वही चीन पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो गया. चीन को कई स्तर पर मदद की. लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर अब ट्रंप के हाथों की कठपुतली बन चुका है. और इसे देखने के बाद शायद चीन का भी पाकिस्तान को लेकर हृदय परिवर्तन होने लगा है.

RIC को लेकर अमेरिका में हलचल

इस बीच रूस ने RIC नाम के संगठन को फिर से खड़ा करने की पहल की तो चीन भी आगे बढ़कर आया. रूस-भारत की इस तिकड़ी ने अमेरिका को परेशान कर दिया. क्योंकि RIC देश वैश्विक जीडीपी का लगभग 20 प्रतिशत  से अधिक योगदान करते हैं. ये देश वैश्विक व्यापार, ऊर्जा, और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. भारत और चीन की आबादी तीन अरब है जो विश्व की लगभग 40 प्रतिशत है और ये दोनों देश बड़ा बाजार है. ये तीनों देश मिलकर वैश्विक सैन्य संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से पश्चिमी सैन्य गठबंधनों के जवाब में.

मजबूरी और जरूरतों की नींव पर भी अगर चीन और भारत के बीच रिश्तों की नई इमारत बनती है तो इसका असर दूर तक होगा. ये बात डॉनल्ड ट्रंप भी अच्छी तरह जानते हैं कि रूस-भारत और चीन की तिकड़ी के मजबूत होने से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होगा. क्योंकि BRICS और SCO जैसे संगठन अमेरिकी डॉलर की निर्भरता कम करने पर काम कर रहे हैं. भारत और रूस के बीच भारतीय रुपये और रूसी रूबल में कारोबार होता है.

पाकिस्तान की भी उड़ेगी नींद

 हालांकि भारत और चीन की नजदीकी से सिर्फ ट्रंप ही बेचैन नहीं होंगे, पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी नींद नहीं आने वाली है. क्योंकि चीन वो देश है, जिसे पाकिस्तान अपना आयरन ब्रदर कहता है, जिसे चीन ने  28 अरब 786 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है. चीन के कई अहम प्रोजेक्ट चल रहे हैं. वैसे 21 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री पाकिस्तान भी जाएंगे. ये दौरा तब हो रहा है जब पाकिस्तान, चीन की बजाय अमेरिका के इशारों पर चल रहा है.

डॉनल्ड ट्रंप की नजर पाकिस्तान के खनिज संसाधनों पर है. बलूचिस्तान में पाकिस्तान, अमेरिका को तेल भंडार विकसित करने की अनुमति दे चुका है. और अमेरिकी प्रेम में आसिम मुनीर अब तालिबान से भी युद्ध करने के लिए तैयार है.

चीन को है भारत की जरूरत

आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया था तब पाकिस्तान और चीन ने मिलकर तालिबान के साथ नई दोस्ती शुरू की थी. मगर पाकिस्तान अब तालिबान से लड़ रहा है. जबकि चीन और तालिबान के आर्थिक और राजनयिक दोनों संबंध बेहतर हैं. दूसरी ओर चीन के दुश्मन अमेरिका की ओर भी पाकिस्तान का झुकाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. तो वहीं भारत, चीन का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है. चीन को भारतीय बाजार की जरूरत है. रूस ने दोनों को नजदीक लाने में बहुत ज्यादा मदद की है.

अमेरिकी थिंकटैंक भी भारत को लेकर ट्रंप के रुख से नाराज हैं. उन्हें लग रहा है कि कि डॉनल्ड ट्रंप को भले ही नॉबेल मिल जाए, मगर नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो सकता है. रूस-भारत और चीन की तिकड़ी के साथ वे तमाम देश एक साथ दिख सकते हैं, जिनपर ट्रंप ने टैरिफ वाला बम फोड़ा है. यही वजह है कि भारत का नाम लेकर पुतिन को बातचीत की टेबल पर लाने की दावा करने वाले ट्रंप का ध्यान  उस वक्त भी दिल्ली पर होगा, जब वो जेलेंस्की से मिल रहे होंगे.

