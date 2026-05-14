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महिलाएं बाइक-स्कूटी पर एक तरफ पैर करके ही क्यों बैठती हैं? कभी सोचा है आपने, इस PAK व्लॉगर ने खोल दिया राज

Why women sit on one side on bike: क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि महिलाएं बाइक-स्कूटी पर एक तरफ पैर करके ही क्यों बैठती हैं? क्या यह दक्षिण एशिया की महिलाओं की सामाजिक परंपरा है या फिर इसे हम पर थोपा गया था, जिसे अनजाने में हम आज भी ढो रहे हैं. एक पाकिस्तानी व्लॉगर ने इस सवाल का राज खोल दिया है.  

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 14, 2026, 01:11 AM IST
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महिलाएं बाइक-स्कूटी पर एक तरफ पैर करके ही क्यों बैठती हैं? कभी सोचा है आपने, इस PAK व्लॉगर ने खोल दिया राज

Why women keep both legs on one side on two-wheeler: आप चाहें भारत जाएं, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या भूटान में. लेकिन आपको एक नजारा सब जगह देखने को मिल जाएगा. दक्षिण एशिया में आने वाले इन सभी देशों में महिलाएं स्कूटर या बाइक पर पीछे बैठते समय दोनों पैर एक ही तरफ रखकर साइड-सैडल अंदाज में बैठती हैं. इस तरह के नजारों को हम रोजाना देखते हैं, इसलिए कभी इस पर गौर नहीं करते कि महिलाएं ऐसा क्यों करती हैं. जबकि पश्चिमी देशों में ऐसा चलन नहीं है. 

दोपहिया पर एक ओर दोनों पैर क्यों रखती हैं महिलाएं?

अब पाकिस्तानी बाइक राइडर और कंटेंट क्रिएटर जेनिथ इरफान ने इस मुद्दे पर वीडियो बनाया तो सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई. उन्होंने इस प्रथा के इतिहास को सोशल मीडिया पर विस्तार से समझाया. उनके मुताबिक, एक साइड पैर करके बैठने का यह तरीका मूल रूप से दक्षिण एशियाई संस्कृति का हिस्सा नहीं था. इसे उन पर जबरदस्ती थोपा गया था. 

इरफान के अनुसार, मध्यकाल में यूरोपीय राजघरानों की महिलाएं घोड़े पर दोनों पैर एक तरफ रखकर (side-saddle) बैठती थीं. वर्ष 1382 में बोहेमिया की राजकुमारी एने ने किंग रिचर्ड द्वितीय से विवाह के लिए यूरोप पार करते हुए इसी अंदाज में यात्रा की थी. उस समय महिलाओं के लिए पुरुषों की तरह घोड़े के दोनों ओर टांगें करके बैठना अशोभनीय और अनुचित माना जाता था. इसलिए जब एने ने दोनों टांगे घोड़े के एक तरह करके यात्रा की तो धीरे-धीरे यह यूरोपीय कुलीन वर्ग का फैशन बन गया. इसे वहां पर शालीनता और सम्मान का प्रतीक समझा जाने लगा. 

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ब्रिटेन से भारत पहुंची ये कु-प्रथा?

जेनिथ इरफान ने जब यूरोप में घोड़े पर महिलाओं के दोनों पैर एक ओर करके बैठने की कुप्रथा चल रही थी, तब भारत दुनिया को राह दिखा रहा था. रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय इतिहास में महिलाएं पुरुषों की तरह घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़ती थीं. झांसी की रानी इसका सबसे प्रेरणादायक उदाहरण हैं, जो पुरुषों की तरह घोड़े पर सवार होती थीं. इससे इससे साफ है कि प्राचीन भारत में महिलाएं ऐसी कु-प्रथा से मुक्त थीं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा किया तो यह प्रथा वे अपने साथ यहां भी ले आए. इसके साथ ही कई अन्य ब्रिटिश सामाजिक रीति-रिवाज भी भारत आए. जब स्कूटर-बाइक का आविष्कार हुआ तो महिलाओं के दोनों टांगें एक ओर करके बैठने की प्रथा उनसे भी जुड़ गई. पहले अंग्रेज महिलाएं ही दोपहिया पर इस तरह बैठती थीं. बाद में, उनकी यह आदत धीरे-धीरे भारतीय समाज में भी अपनाई जाने लगी और महिलाएं बाइक-स्कूटर पर एक ओर दोनों पैर रखकर बैठने लगीं.

सेफ्टी के लिहाज से खतरनाक लेकिन...

इस प्रथा को अपनाने की एक बड़ी वजह भारतीय महिलाओं का पहनावा भी बना. असल में देश के अधिकतर हिस्सों में महिलाएं साड़ी पहनती हैं. कई इलाकों में घाघरा भी सामान्य पहनावा में शामिल है. इन परिधानों के साथ बाइक-स्कूटर के दोनों और पैर करके बैठने में काफी समस्याएं होती हैं. यही वजह है कि महिलाएं बाइक-स्कूटर पर एक ओर ही दोनों पैर करके बैठने लगी. 

हालांकि, सेफ्टी के लिहाज से यह तरीका सही नहीं है. इसके बावजूद, सुविधानजक होने की यह तरीका दक्षिण एशिया की महिलाओं के बीच रच-बस गया. आज अगर आप गांवों से लेकर शहरों तक कहीं भी देखें तो महिलाएं इसी तरह से दोपहिया पर सफर करती नजर आती हैं और हमें भी इसमें कुछ असामान्य नहीं लगता.

आज भी क्यों जारी है ये कु-प्रथा?

सेफ्टी एक्सपर्टों का कहना है कि दोपहिया पर दोनों पैर एक तरफ रखकर बैठना खतरनाक हो सकता है. इससे बाइक-स्कूटर का संतुलन एक ओर झुक जाता है, जिसे बैलेंस करने के चक्कर में कभी भी दुर्घटना हो सकती है. खासकर अगर आपके वाहन की रफ्तार तेज हो या अचानक ब्रेक लगाने पड़ जाएं. ऐसे में आप संतुलन बिगड़ने की वजह से किसी दुर्घटना का भी शिकार हो सकते हैं. इसके बावजूद कथित रूप से शालीन दिखने के दबाव की वजह से महिलाएं आज भी एक ओर दोनों पैर रखकर सफर कर रही हैं. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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