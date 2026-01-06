Advertisement
गुनगुनी धूप में पीएम मोदी से एक घंटे मंत्रणा, सीएम योगी के अचानक दिल्ली दौरे की पूरी कहानी

मकर संक्रांति के बाद यूपी में क्या होने वाला है? भाजपा को स्टेट अध्यक्ष मिलने के बाद अब कौन सा बड़ा फैसला होगा. सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम बृजेश पाठक अलग-अलग दिल्ली आकर नेताओं से मिलते रहे. पीएम मोदी और सीएम की एक घंटे की मुलाकात अहम मानी जा रही है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 06, 2026, 08:37 AM IST
जब से सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, लखनऊ तक हलचल तेज है. आगे पंचायत चुनाव हैं. राज्य में विधानसभा चुनाव भी अगले साल होने हैं. हाल में भाजपा को स्टेट में नया प्रमुख मिला है. अब क्या होने वाला है? योगी मंत्रिमंडल में इस समय 54 मंत्री हैं, 6 सीट अब भी खाली है. योगी ने गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे टॉप नेताओं से मुलाकात की है. माना जा रहा है कि इन ताबड़तोड़ बैठकों में खरमास खत्म होने के बाद यूपी सरकार में आमूलचूल बदलाव करने पर आम सहमति बना ली गई है. 

हां, सियासी गलियारों में चर्चा है कि 14 जनवरी के बाद योगी सरकार में नए मंत्री शामिल हो सकते हैं और कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है. पंकज चौधरी के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है. वह योगी के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री थे. 

पहले से प्लान नहीं था दौरा

बीजेपी ने पिछले महीने ओबीसी समुदाय से आने वाले महाराजगंज के सांसद और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को राज्य बीजेपी प्रमुख बनाया है. एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, 'कैबिनेट विस्तार पर चर्चा अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है. अभी और बैठकें जरूरी हैं. यूपी के सीएम की पार्टी के टॉप नेताओं के साथ बैठकें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थीं.' उन्होंने यह भी कहा कि सीएम का दिल्ली दौरा पहले से प्लान नहीं था. इसके अलावा विकास योजनाओं और 2027 विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन हुआ है. ऐसे में योगी का दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है. 

बृजेश पाठक भी दिल्ली दौरे पर

जिस समय योगी बीजेपी के टॉप नेताओं से मिल रहे थे, यूपी के डिप्टी चीफ बृजेश पाठक भी दिल्ली पहुंचे हुए थे. उन्होंने भी दिन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से अलग-अलग मुलाकात की. वह भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से भी मिलने गए.  

वैसे, यूपी कैबिनेट का विस्तार 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही पेंडिंग है. उस चुनाव में भाजपा ने समाजवादी पार्टी से कम सीटें जीती थीं. तब स्टेट बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि कैबिनेट विस्तार जरूरी है लेकिन राज्य इकाई के अध्यक्ष के चुनाव के बाद होगा. शायद अब वो समय आ गया है. फिलहाल यूपी में सीएम और दो उपमुख्यमंत्रियों सहित 21 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 19 राज्य मंत्री हैं. 

यूपी में SIR की जो कवायद चल रही है उसको लेकर भाजपा में कई तरह के फीडबैक मिले हैं. माना जा रहा है कि योगी ने इस पर भी केंद्रीय नेतृत्व से बात की होगी. जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर भी बात हो सकती है. नए अध्यक्ष के साथ सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल के लिए बातचीत हुई है. 

पीएम मोदी से मुलाकात के दूसरे ही दिन आज (6 जनवरी) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है. आज ही यूपी में SIR का ड्राफ्ट जारी होगा. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

