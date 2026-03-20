खबरदार जो अब पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें सुप्रीम कोर्ट की ये बात

Supreme Court Divorce Case News: पत्नी के खाना न बनाने पर सुप्रीम कोर्ट में तलाक के लिए पहुंचे पति को अदालत ने ढंग से अच्छे-बुरे का ज्ञान समझाया. कोर्ट ने कहा कि बीवी कुक नहीं, पार्टनर है. अदालत ने पति को बदलते दौर की याद दिलाते हुए कहा कि शादी बराबरी का रिश्ता है, जिसका सम्मान होना चाहिए.
Trending Photos
Supreme Court Divorce Case Latest News: तलाक से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी अगर खाना नहीं बनाती है तो पति इसे क्रूरता नहीं ठहरा सकता है. कोर्ट ने कहा कि समय अब बदल चुका है, ऐसे में पति को भी घरेलू कामकाज में हाथ बंटाना चाहिए.
जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी करते हुए पति से कहा कि आपको समझना चाहिए कि आप शादी मेड के लिए नहीं जीवनसाथी के लिए कर रहे हैं. जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि समय बदल चुका है. पति को भी अब खाना बनाने, कपड़े धोने जैसे घर के काम में हाथ बंटाना चाहिए. कोर्ट ने पति और पत्नी दोनों को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी शुक्रवार को तब की, जब वह एक पति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की है. पति का आरोप है कि उसकी पत्नी घर के काम ठीक ढंग से नहीं करती, खाना नहीं बनाती और अन्य घरेलू जिम्मेदारियों से भी मुंह मोड़ती है. उसने इन सब बातों को क्रूरता बताकर तलाक की मांग की है.
निचली अदालत ने उसकी दलीलों को मंजूर कर क्रूरता के आधार पर तलाक मंजूर कर दिया था. हालांकि, जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो उसने फैसले को पलट दिया. अब सुप्रीम कोर्ट में पति की अपील पर सुनवाई हो रही है.
जस्टिस संदीप मेहता ने पति से सीधे कहा, 'आप किसी मेड (नौकरानी) से शादी नहीं कर रहे हैं, आप एक जीवनसाथी से शादी कर रहे हैं.' उन्होंने जोर दिया कि शादी का मतलब साझेदारी है, न कि एकतरफा सेवा. वहीं जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, 'समय अब बदल चुका है. आज के दौर में पति को भी खाना बनाने, कपड़े धोने, बर्तन मांजने जैसे घरेलू कामों में हाथ बंटाना चाहिए.'
कोर्ट ने इस बात पर जोर डाला कि पहले की सोच, पत्नी को सिर्फ घर संभालने वाली मानती थी, लेकिन अब इसे सही नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने आगे कहा कि घरेलू कामों में लापरवाही या सही ढंग से न करने को क्रूरता का आधार बनाना गलत है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पति और पत्नी, दोनों को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया. इससे इससे साफ है कि कोर्ट मामले की गहराई से जांच और दोनों के बीच सुलह की कोशिश करना चाहता है. अदालत की कोशिश कितनी कामयाब होगी, अब यह देखने लायक बात होगी.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.