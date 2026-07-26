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'जंतर-मंतर' से क्या राजनीतिक लॉन्चपैड तैयार कर गई कॉकरोच जनता पार्टी? अभिजीत दिपके बन सकते हैं दूसरे 'केजरीवाल'!

Why CJP did not give Credit to other Parties? क्या कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दिपके दूसरे 'केजरीवाल' बनने जा रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वे भी आम आदमी पार्टी की राह पर जाते दिख रहे हैं. जिसका गठन एक आंदोलन से हुआ और बाद में वह राजनीतिक पार्टी बन गई.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Jul 26, 2026, 12:22 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:25 AM IST
'जंतर-मंतर' से क्या राजनीतिक लॉन्चपैड तैयार कर गई कॉकरोच जनता पार्टी? अभिजीत दिपके बन सकते हैं दूसरे 'केजरीवाल'!

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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