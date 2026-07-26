'जंतर-मंतर' से क्या राजनीतिक लॉन्चपैड तैयार कर गई कॉकरोच जनता पार्टी? अभिजीत दिपके बन सकते हैं दूसरे 'केजरीवाल'!

What Abhijit Dipke Said after Protest Ended? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके अपनी आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं. दिपके कह रहे हैं कि अभी पहला विकेट गिरा है और यह बस शुरुआत है. ये बयान संकेत दे रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर के बाद कुछ और मुद्दे उठाकर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश करेगी. आज कॉकरोच जनता के पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने कहा कि इस आंदोलन ने वो कर दिखाया है. जो​ पिछले 12 साल से देश में नहीं हो रहा था. ये बात सच भी है.