'जंतर-मंतर' से क्या राजनीतिक लॉन्चपैड तैयार कर गई कॉकरोच जनता पार्टी? अभिजीत दिपके बन सकते हैं दूसरे 'केजरीवाल'!

What Abhijit Dipke Said after Protest Ended? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके अपनी आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं. दिपके कह रहे हैं कि अभी पहला विकेट गिरा है और यह बस शुरुआत है. ये बयान संकेत दे रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर के बाद कुछ और मुद्दे उठाकर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश करेगी. आज कॉकरोच जनता के पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने कहा कि इस आंदोलन ने वो कर दिखाया है. जो पिछले 12 साल से देश में नहीं हो रहा था. ये बात सच भी है.
पिछले 12 साल से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कई मुद्दों पर आंदोलन किया. लेकिन आंदोलन के बाद किसी मंत्री ने आज से पहले इस्तीफा नहीं दिया था. इसलिए ये कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बड़ी सफलता है. लेकिन क्या कॉकरोच जनता पार्टी इस सफलता के बाद आम आदमी पार्टी की तरह एक राजनीतिक पार्टी में बदल सकती है. आज सीजेपी से ये सवाल भी पूछा गया, इसका जवाब आपको भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए.
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी बनेगी और चुनाव लड़ेगी. इस सवाल के जवाब में शनिवार को सीजेपी प्रवक्ता ने तीन बड़ी बातें कहीं. आज आपके लिए उनके मायनों को भी डिकोड किया गया है. सीजेपी ने बताया कि किस तरह नए प्लेटफॉर्म के एलान के बाद नीट पेपर लीक को उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया. आपको याद होगा कि NTA ने 12 मई को परीक्षा रद्द की और 16 मई को CJP का शुरुआती पोस्ट आया. इसका मतलब असरदार मुद्दों की पहचान करने में CJP सक्षम है.
सीजेपी प्रवक्ता ने दूसरी बड़ी बात कही कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो सिस्टम को जवाबदेह बनाए. इसका मतलब सीजेपी आगे भी सरकार से जवाब मांगने वाले आंदोलन कर सकती है. तीसरी बात सीजेपी की भूमिका क्या रहेगी इसका जवाब भविष्य में मिलेगा. यानी सीजेपी ने राजनीतिक पार्टी बनाने के विकल्प को खुला रखा है. इससे इनकार नहीं किया है.
इससे पहले अन्ना आंदोलन ने निकली आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पहले राजनीतिक पार्टी नहीं बनाने की बात कही थी. लेकिन बाद में राजनीतिक पार्टी बना ली. जिसके लिए उनको आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा. लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने विकल्प खुले रखे हैं ताकि भविष्य में अगर ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी में बदलता है. जिससे उसे आम आदमी पार्टी की तरह उसे आलोचनाओं का सामना नहीं करना पड़े.
सीजेपी की लीडरशिप की आम आदमी पार्टी से नजदीकी रही है. खुद अभिजीत दिपके आम आदमी पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं. अरविंद केजरीवाल समेत आप के दूसरे नेताओं ने भी इस आंदोलन का नैतिक समर्थन किया था. ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी आप की गलतियों से सीख सकती है.
सीजेपी एक राजनीतिक पार्टी बनेगी या फिर सामाजिक संगठन के तौर पर काम करेगी. इसका फैसला सीजेपी को अभी लेना है. लेकिन विपक्षी पार्टियां और सीजेपी के समर्थक क्या सोच रहे हैं, आज आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए. सीजेपी के आंदोलन को विपक्षी पार्टियों ने भी मजबूत समर्थन दिया था.
सभी बड़े राजनीतिक दलों के नेता सीजेपी के मंच पर पहुंचे थे. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल संसद से सड़क तक आंदोलन का सहयोग कर रहे थे. लेकिन इस आंदोलन की सफलता के बाद राजनीतिक पार्टियों ने इसका श्रेय किसको दिया. इस जीत को किसकी जीत बताया, आज आपको विपक्षी पार्टियों और सीजेपी के सहयोगियों की बात भी सुननी चाहिए.
सोनम वांगचुक ने इस जीत का श्रेय कॉकरोच जनता पार्टी को दिया है. लेकिन ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां इसे छात्रों की जीत बता रही हैं. किसी भी पार्टी ने सीधे सीजेपी को इसका श्रेय नहीं दिया. कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसका श्रेय राहुल गांधी को दिया है. राहुल गांधी भी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे.
कुछ नेता सीजेपी को श्रेय का सवाल टालते नजर आए. ये संकेत बता रहे हैं. विपक्ष के लिए सीजेपी एक आंदोलन करने वाले संगठन के तौर पर ज्यादा फायदेमंद है.
शनिवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी सीधे सीधे क्रेडिट की लड़ाई से बचती नजर आई. उसके नेताओं ने एक तरफ आंदोलन में सहयोग करने वाली राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक संगठनों और छात्रों का शुक्रिया अदा किया. दूसरी तरफ ये भी कह दिया कि छात्रों को पता है कि किसने आंदोलन के लिए क्या किया. यानी कॉकरोच जनता पार्टी विपक्ष को भी सीधे आंदोलन का श्रेय नहीं देना चाहती है.