Old Pension Scheme: बीजेपी शासित इस राज्य को पसंद है गहलोत की OPS स्कीम? कमेटी गठन से उठा सवाल

Will bjp rethink about old pension scheme: राजनीतिक हलकों के सूत्रों की माने तो भगवा पार्टी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर काम करने पर विचार कर रही है. कर्नाटक में बीजेपी (BJP) सरकार ने कथित तौर पर ओपीएस का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है. यह समिति जल्द ही राजस्थान आएगी, क्योंकि रेगिस्तानी राज्य ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस की घोषणा की है.

विधानसभा चुनावों से पहले शुरू हुआ मंथन गौरतलब है कि कर्नाटक चुनाव के पांच-छह महीने बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में लगता है कि बीजेपी जल्द ही इन राज्यों में भी ओपीएस पर अपना स्टैंड स्पष्ट करेगी. अगर ऐसा होता है तो 13 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना बड़ा मुद्दा बन जाएगी. कर्नाटक को पसंद है गहलोत की OPS! राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अपने राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर चुके हैं. जयपुर समेत देशभर के सियासी हलकों में इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. ऐसे में बीजेपी शासित कर्नाटक की टीम पुरानी पेंशन योजना को लेकर जिस तरह से उत्साहित दिख रही है, उसे लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं. हालांकि इस सोचविचार से इतर, राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस तरह के किसी भी घटनाक्रम पर अनभिज्ञता जताई है. पार्टी करेगी फैसला: पुनिया आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने कहा, यह एक नीतिगत मामला है और दिल्ली को इस पर फैसला करना है. पार्टी हमें जो लाइन देगी, हम उसका पालन करेंगे. वरिष्ठ नेता इस मुद्दे का विश्लेषण कर रहे हैं. इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद हम एक आधिकारिक बयान देने में सक्षम होंगे. हिमाचल चुनाव में गेम चेंजर हुई थी ओल्ड पेंशन स्कीम! इस बीच, उन्होंने कहा, हमने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से बात की और उन्होंने ओपीएस को पार्टी की हार का प्रमुख कारण मानने से इंकार कर दिया. चुनाव में हार के कई कारक थे और उनमें से एक गुटबाजी थी. कांग्रेस नेता इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि ओपीएस हिमाचल में भगवा पार्टी की हार का प्रमुख कारण था, हालांकि, पूनिया ने पार्टी की हार के कई अन्य कारणों का उल्लेख किया. इस बीच, पूनिया ने कहा कि भविष्य में इस मुद्दे को कैसे लिया जाए, इस पर केंद्रीय नेतृत्व ही आखिरी फैसला करेगा. (इनपुट: आईएएनएस) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे