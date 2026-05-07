रेकी, नकली नंबर प्लेट और करीब से फायरिंग… CCTV और कारतूस खोलेंगे सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या का राज?

Suvendu Adhikari PA Murder News Investigation Updates: पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कैसे हुई,इसकी कड़ियां अब धीरे-धीरे खुलने लगी हैं. इस बारे में एक चश्मदीद गवाह सामने आया है, जिसने पूरी घटना को बयान किया है. चश्मदीद के बयान और हत्या करने के तरीके को देखते हुए पुलिस इस घटना को प्रोफेशनल किलर का काम मान रही है. हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं. वहीं बीजेपी नेताओं की इस मामले में प्रतिक्रिया आनी जारी हैं और उन्होंने इस मामले में अपराधियों को ढूंढकर कड़ा दंड देने की मांग की है.

बाइक सवार नीचे उतरा और बरसा दी गोलियां- चश्मदीद

मध्यमग्राम में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रा की गोली मारकर हत्या किए जाने पर एक चश्मदीद ने बताया, 'जैसे ही चंद्रा की कार मेरी कार के पास से गुज़री, वह अचानक बीच रास्ते में रुक गई और बाइक पर सवार एक व्यक्ति आया. उसने कार के बायीं ओर से गोलीबारी शुरू कर दी. गोली चलाने वाला वह व्यक्ति काफी माहिर लग रहा था. मर्डर के तुरंत बाद वह वहां से भाग निकला. ऐसा लग रहा था कि यह सब पहले से ही प्लान किया गया था.'

#WATCH उत्तर 24 परगना | मध्यमग्राम में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रा की गोली मारकर हत्या किए जाने पर एक चश्मदीद ने बताया, "जैसे ही चंद्रा की कार मेरी कार के पास से गुज़री, वह अचानक बीच रास्ते में रुक गई और बाइक पर सवार एक व्यक्ति आया और कार के बाईं ओर गोलीबारी शुरू कर दी... वह… pic.twitter.com/sAN1cpjBO2 Add Zee News as a Preferred Source — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 6, 2026

चश्मदीद ने आगे बताया, 'गोलियां बिल्कुल करीब से चलाई गई थीं. मैंने 2 राउंड गोलियों की आवाज़ सुनी. यह घटना रात 10.30 बजे से 11 बजे के बीच हुई. यह घटना अस्पताल से 200-300 मीटर की दूरी पर हुई. लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और कार के ड्राइवर को भी गोली लगी थी.'

घटनास्थल से ज़िंदा कारतूस मिले- डीजीपी

इस घटना पर पश्चिम बंगाल के DGP सिद्ध नाथ गुप्ता ने कहा, 'हमने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. अपराध में इस्तेमाल हुई 4-पहिया गाड़ी को ज़ब्त कर लिया गया है. लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि गाड़ी की नंबर प्लेट नकली है और उसके साथ छेड़छाड़ की गई है. हमें घटनास्थल से ज़िंदा कारतूस और चले हुए कारतूस मिले हैं. चश्मदीदों और सबूतों की जांच की जा रही है और आगे की जांच जारी है.'

उधर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस हत्याकांड को सुनियोजित मर्डर बताया है. उन्होंने मीडिया से कहा, 'यह एक सोची-समझी हत्या है. DGP ने भी यही कहा है. 2-3 दिनों तक रेकी की गई थी और हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. हम शोक में हैं और इस घटना की निंदा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं. दिल्ली से हमारे पूरे नेतृत्व ने इस बारे में जानकारी ली है.'

15 साल के 'महा-जंगल राज' का नतीजा- सुवेंदु अधिकारी

उन्होंने बताया, 'केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने परिवार और पुलिस से बात की है. विभिन्न नेता और चुने हुए विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से यहां आए हैं. पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं और वे जांच करेंगे. यह 15 साल के 'महा-जंगल राज' का नतीजा है. BJP यहां के गुंडों को खत्म करने का काम शुरू करेगी.'

#WATCH उत्तर 24 परगना | मध्यमग्राम में अपने PA चंद्र की गोली मारकर हत्या किए जाने पर, BJP नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "यह एक सोची-समझी हत्या है, और DGP ने भी यही कहा है। 2-3 दिनों तक रेकी की गई थी और हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है... हम शोक में हैं… pic.twitter.com/TkMgPWQpRY — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 6, 2026

इस घटना पर केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने भी गहरा आक्रोश जाहिर किया है. उन्होंने कहा, 'यह एक दुखद घटना है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. DGP ने हमें बताया है कि जांच में काफी प्रगति हुई है. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. कानूनी प्रक्रिया के ज़रिए सभी को सज़ा दिलाई जाएगी. रिपोर्टों के अनुसार, पांच गोलियां चलाई गई थीं. पहले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए. उसके बाद पूरी जानकारी सामने आ पाएगी. जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और हमारी सरकार सत्ता संभालेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा. हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है.'

हमारे विधायकों के लिए भाई जैसे थे- अग्निमित्रा पॉल

BJP नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, 'यह शायद भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार का नतीजा है... CCTV फुटेज की अभी जांच की जा रही है. चंद्र एक भरोसेमंद इंसान थे, वे नेता प्रतिपक्ष के दफ़्तर के सारे कामकाज देखते थे, हमारे विधायकों के लिए भाई जैसे थे, और कई तरह के दूसरे काम भी संभालते थे. जिस इंसान का BJP से कोई लेना-देना ही नहीं था, उसकी हत्या क्यों की गई? जनता में भारी गुस्सा है. हमने तो शांति चाही थी, लेकिन अब परिवार ज़रूर जवाब मांगेगा... अभी कुछ देर पहले ही, हमारे एक बूथ कार्यकर्ता पर चाकू से हमला किया गया और वह अभी अस्पताल में भर्ती है.'

नोआपारा विधानसभा क्षेत्र से विजयी भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने कहा, 'अभिषेक बनर्जी ने ये हत्या कराई है. वे एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सरकार में भ ले ना हो लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं. वे मूर्ख हैं इसका जवाब मिलेगा.'

गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे- अनिंद्य बनर्जी

उत्तर 24 परगना | भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अनिंद्य बनर्जी (राजू) ने कहा, 'हम लोग गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे. 2021 में चुनाव के बाद हमारे 300 कार्यकर्ताओं की हत्या TMC के गुंडों ने की थी. हम राष्ट्रीय पार्टी हैं हम ये सब बर्दाश्त नहीं करते हैं. हमने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया कि TMC जो भड़का रही है उसमें मत जाइए. लेकिन कितने देर तक आप रोकेंगे. मैं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर रहा हूं. ये प्लान करके हत्या की गई है. पाताल से भी निकाला जाएगा.'

निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 'जो कार्यकर्ता मारे गए उसका एक-एक पाई का हिसाब लिया जाएगा. अब गुंडा गर्दी नहीं चलेगी. ममता बनर्जी जो अराजकतावाद कर रही हैं उनको बरखास्त कर दिया जाएगा. राज्यपाल के पास ताकत है.'