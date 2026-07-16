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DNA: परिसीमन विधेयक पर कांग्रेस का विरोध तेज, मानसून सत्र से पहले शुरू संग्राम; क्या इस बार भी विपक्ष हो पाएगा एकजुट?

Delimitation Bill In Parliament: सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने परिसीमन विधेयक के खिलाफ अभी से मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस परिसीमन विधेयक के खिलाफ क्यों हैं. क्या इस बार भी वो अप्रैल की तरह परिसीमन विधेयक के खिलाफ विपक्ष को एकजुट रखने में कामयाब हो पाएगी.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 16, 2026, 10:56 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:56 PM IST
DNA: परिसीमन विधेयक पर कांग्रेस का विरोध तेज, मानसून सत्र से पहले शुरू संग्राम; क्या इस बार भी विपक्ष हो पाएगा एकजुट?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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