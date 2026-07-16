/DNA: परिसीमन विधेयक पर कांग्रेस का विरोध तेज, मानसून सत्र से पहले शुरू संग्राम; क्या इस बार भी विपक्ष हो पाएगा एकजुट?

परिसीमन के पीछे क्या सोच है. सरकार परिसीमन क्यों कराना चाहती है. इसकी पहली वजह ये है कि 2026 के बाद परिसीमन कराना एक कानूनी और संवैधानिक बाध्यता है. 84वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या को 2026 तक फ्रीज़ किया गया था. यानी इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता था. लेकिन इसके बाद परिसीमन होना आवश्यक है. परिसीमन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश की आबादी पिछले 50 सालों में काफी तेजी से बढ़ी है. इसकी वजह से प्रति सीट के हिसाब से आबादी का बोझ भी बढ़ गया है. 50 साल पहले जब परिसीमन हुआ था तो देश की आबादी केवल 55 करोड़ थी. लेकिन 2011 में ये बढ़कर 121 करोड़ पर पहुंच गई. इसके बावजूद लोकसभा सीटों की संख्या उतनी ही रही यानी 1976 में 10 लाख 13 हज़ार की आबादी के लिए एक सांसद थे जबकि 2011 की जनगणना के आधार पर 22 लाख 30 हज़ार की आबादी पर एक सांसद हैं. और ये आंकड़ा 2011 का है. तब से 15 साल बीत चुके हैं. आबादी के अनुमान के आधार पर 2026 में 27 लाख 20 हजार की आबादी पर एक सांसद है, लेकिन अगर परिसीमन बिल के आधार पर सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाती है तो 18 लाख 10 हज़ार की आबादी पर एक सांसद होंगे.