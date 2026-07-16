/DNA: परिसीमन विधेयक पर कांग्रेस का विरोध तेज, मानसून सत्र से पहले शुरू संग्राम; क्या इस बार भी विपक्ष हो पाएगा एकजुट?

Delimitation Bill: कांग्रेस पार्टी से आने वाले एक सीएम सनातन का सम्मान करते हैं. मंदिर जाते हैं और उसी पार्टी के उर्दू प्रेमी सांसद सनातन की पहली भाषा देव भाषा संस्कृत को विदेशी भाषा बताते हैं. कांग्रेस के शीर्ष नेता इस वक्त ये सब नहीं देख रहे. उन्हें इस समय सिर्फ परिसीमन दिख रहा है. 3 दिन बाद यानी सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले परिसीमन विधेयक के खिलाफ कांग्रेस ने अभी से मोर्चा खोल दिया है. वो परिसीमन विधेयक जिसे सरकार दो-तिहाई बहुमत नहीं होने की वजह से 3 महीने पहले संसद से पास नहीं करा पाई थी. उस विधेयक को आगामी सत्र में फिर से लाया जा सकता है. इसी बात से कांग्रेस परेशान है. वैसे, मॉनसून सत्र का एजेंडा अभी तक नहीं आया है.
लेकिन सवाल है, कांग्रेस परिसीमन विधेयक के खिलाफ क्यों हैं. क्या इस बार भी वो अप्रैल की तरह परिसीमन विधेयक के खिलाफ विपक्ष को एकजुट रखने में कामयाब हो पाएगी. परिसीमन बिल से किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा. किसकी राजनीति पर असर पड़ेगा. आज सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय दल की रणनीतिक बैठक हुई. करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक के बाद कांग्रेस ने एलान किया कि वो कई प्रस्तावित विधेयकों का विरोध करेगी. इनमें परिसीमन विधेयक सबसे प्रमुख है.
कांग्रेस का कहना है कि वो विपक्षी पार्टियों की एकजुटता बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगी. वो विपक्षी एकता जिसमें सुप्रिया सुले के बयान के बाद सेंध लग चुकी है. वो विपक्षी एकता जो DMK से कांग्रेस का गठबंधन टूटने के बाद कमज़ोर हो चुकी है. वो विपक्षी एकता जो TMC के 20 सांसदों के NDA खेमे में जाने के बाद संख्या बल में कम हुई है. वो विपक्षी एकता जो उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के टूटने के बाद अप्रैल की तरह तो बिल्कुल नहीं है. कांग्रेस विपक्षी दलों के संपर्क में रहने का दावा कर रही है तो विपक्षी दलों के नेता सरकार के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं. कांग्रेस की तरफ से विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम को आज उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी झटका दिया है. सुप्रिया सुले के बाद अब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी शर्तों के साथ परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के संकेत दिए हैं.
संजय राउत भी सुप्रिया सुले की तरह संकेत दे रहे हैं. यानी हर राज्य की सीट में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी होती है तो उनकी पार्टी विचार कर सकती है. साथ ही, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि कोई एक पार्टी ये तय नहीं कर सकती. यानी कांग्रेस का एकतरफा फैसला उन्हें मंजूर नहीं है. उद्धव गुट के पास अब लोकसभा में 3 सांसद ही बचे हैं. लेकिन जब एक-एक सांसद का समर्थन महत्वपूर्ण है, उस समय ये बयान मायने रखता है. एक तरफ कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई है, दूसरी तरफ दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा पाने में सरकार के लिए रोज समर्थन बढ़ रहा है. इन सबके बीच सरकार ने मॉनसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में सरकार विपक्ष को मॉनसून सत्र के एजेंडे से अवगत कराएगी. यानी औपचारिक रूप से ये बताया जाएगा कि इस सत्र के दौरान संसद में कौन-कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने परिसीमन विधेयक को लेकर अलग से एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सरकार के संशोधित प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग बुलाने को कहा है. मगर सरकार ने विपक्ष से कहा है कि वो सेशन के एजेंडे का इंतजार करे.
महाराष्ट्र की पार्टियों के यू-टर्न लेने और TMC में बंटवारे के बावजूद इस बिल को पास कराने के लिए DMK का समर्थन जरूरी है. लेकिन जिस शर्त को आधार बनाकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी बिल का समर्थन कर सकती है, वही DMK के समर्थन की बुनियाद भी बन सकती है. तमिलनाडु में चुनाव के बाद अब DMK के पास कांग्रेस का साथ देने की मजबूरी नहीं है. इस तरह उसके विरोध का मुख्य आधार सिर्फ़ ये बचता है कि दक्षिण की सीटें कम हो जाएंगी और उत्तर भारत को इसका फायदा होगा, लेकिन अगर सरकार सभी राज्यों में समान रूप से 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है तो उसके विरोध का कोई कारण नहीं रह जाएगा. 50 प्रतिशत सीट बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें बढ़कर 120 हो जाएगी
महाराष्ट्र की 48 सीटें बढ़कर 72 हो जाएंगी, बिहार में 40 सीटें हैं जो परिसीमन के बाद 60 हो जाएगी, तेलंगाना में अभी 17 सीटें हैं जो परिसीमन के बाद 26 हो जाएंगी, जबकि तमिलनाडु में 39 से बढ़कर 59 सीटें हो जाएंगी. गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल में परिसीमन विधेयक पर चर्चा के दौरान स्पष्ट रूप से कहा था कि परिसीमन के बाद दक्षिण राज्यों का प्रतिनिधित्व घटने के बजाय बढ़ जाएगा.
गृह मंत्री ने कहा था कि अभी 543 सदस्यों वाली लोकसभा में दक्षिण के राज्यों की सीटें 129 हैं. इस तरह दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व 23.76 प्रतिशत है. लेकिन परिसीमन के बाद दक्षिण के राज्यों की सीट बढ़कर 195 हो जाएगी और उनका प्रतिनिधित्व बढ़कर 23.87 प्रतिशत हो जाएगा, लेकिन उस वक्त राज्यों की सीट 50 प्रतिशत बढ़ाने की बात बिल में नहीं होने के कारण विपक्ष का विरोध जारी रहा. विपक्ष की आशंकाओं को दूर करते हुए गृह मंत्री ने ये भी कहा था कि वो एक घंटे के भीतर विधेयक में सभी राज्यों के लिए 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने का आधिकारिक लिखित संशोधन शामिल करने को तैयार हैं. लेकिन तब तक विपक्ष ने विरोध से पीछे नहीं हटने का अपना मन बना लिया था. इसी वजह से बिल पास नहीं हो पाया. सुप्रिया सुले के बयान पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन गृह मंत्री के पिछले बयान से साफ है कि सरकार हर राज्य में 50 प्रतिशत सीट बढ़ोतरी के लिए तैयार हो सकती है. इस वजह से DMK भी विरोध से पीछे हट सकती है. अगर वो वोटिंग के समय सदन से दूर भी रहती है तो बिल पास होने में मदद मिलेगी. हालांकि अभी तक DMK का आधिकारिक रुख सामने नहीं आया है.
परिसीमन के पीछे क्या सोच है. सरकार परिसीमन क्यों कराना चाहती है. इसकी पहली वजह ये है कि 2026 के बाद परिसीमन कराना एक कानूनी और संवैधानिक बाध्यता है. 84वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या को 2026 तक फ्रीज़ किया गया था. यानी इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता था. लेकिन इसके बाद परिसीमन होना आवश्यक है. परिसीमन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश की आबादी पिछले 50 सालों में काफी तेजी से बढ़ी है. इसकी वजह से प्रति सीट के हिसाब से आबादी का बोझ भी बढ़ गया है. 50 साल पहले जब परिसीमन हुआ था तो देश की आबादी केवल 55 करोड़ थी. लेकिन 2011 में ये बढ़कर 121 करोड़ पर पहुंच गई. इसके बावजूद लोकसभा सीटों की संख्या उतनी ही रही यानी 1976 में 10 लाख 13 हज़ार की आबादी के लिए एक सांसद थे जबकि 2011 की जनगणना के आधार पर 22 लाख 30 हज़ार की आबादी पर एक सांसद हैं. और ये आंकड़ा 2011 का है. तब से 15 साल बीत चुके हैं. आबादी के अनुमान के आधार पर 2026 में 27 लाख 20 हजार की आबादी पर एक सांसद है, लेकिन अगर परिसीमन बिल के आधार पर सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाती है तो 18 लाख 10 हज़ार की आबादी पर एक सांसद होंगे.
निर्वाचन क्षेत्र छोटा होगा तो सांसद का जनता से जुड़ाव भी बढ़ेगा. साथ ही अपने सांसद तक जनता की पहुंच भी बढ़ेगी. दक्षिण के राज्यों की सीट खत्म होने की चिंता दूर होने के बाद विपक्ष के पास इस बिल का विरोध करने का कोई मजबूत आधार नहीं है. साथ ही बिल के पास होने से 2029 से ही महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण भी मिलने लगेगा. यानी अगले चुनाव में न सिर्फ लोकसभा सीटों का नक्शा बल्कि राजनीति का चेहरा भी बदल जाएगा. यही वजह है कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां भी अब परिसीमन बिल पर सरकार के साथ आने का संकेत दे रही हैं. और सरकार भी परिसीमन विधेयक तभी पेश करेगी जब उसे पूरा भरोसा हो जाएगा कि उसके पास दो-तिहाई बहुमत मौजूद है.