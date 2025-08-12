क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
National Animal: क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सरकार कोई कानून बना रही है? इसपर मोदी सरकार ने जवाब दिया है. राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने संसद को बताया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाला कोई कानून बनाने की योजना सरकार नहीं बना रही है. 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 12, 2025, 08:09 PM IST
देश में गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कई दशकों से चल रही है. मौजूदा सरकार में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाला कानून बनाने की मांग लगातार हो रही है.  इसी को लेकर पार्लियामेंट में भाजपा के सीनियर नेता ने सरकार से सवाल पूछा था. जिसपर केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने मंगलवार कोजवाब दिया. उन्होंने संसद को बताया कि केंद्र सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाला कोई कानून बनाने की योजना नहीं बना रही है.

सरकार ने जवाब में क्या कहा?

लोकसभा में सीनियर भाजपा नेता व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वालेकानून को लेकर पार्लियामेंट में सवाल किया था. जिसपर मंत्री एस पी सिंह बघेल ने लिखित रूप से जवाब दिया. मंत्री ने जवाब में कहा, 'संविधान के अनुच्छेद 246 (3) के मुताबिक, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के तहत, जानवरों का संरक्षण एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य विधानमंडल के पास कानून बनाने का स्पेशल पावर हैं.'

2024 में देश का कुल मिल्क प्रोडक्शन 239.30 मिलियन टन

मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार गायों के संवर्धन, संरक्षण और पालन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई पहलों को समर्थन कर रही है. साथ ही, इसे मजबूती देने के लिए दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन को इम्प्लीमेंट कर रही है. मिल्क प्रोडक्शन पर बघेल ने सदन को सूचित किया कि 2024 में देश का कुल मिल्क प्रोडक्शन 239.30 मिलियन टन है, जिसमें गाय के दूध का योगदान 53.12 फीसदी था, जबकि भैंस के दूध का योगदान 43.62 फीसदी था.

भारत सरकार की बैठक

दूसरी तरफ, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह की अध्यक्षता में भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में समुद्री खाद्य निर्यातक सम्मेलन 2025 आयोजित की. इसका मकसद समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना और भारत के निर्यात पोर्टफोलियो में विविधता लाना था. इस बैठक में MPEDA, EIEC, नाबार्ड, इंडस्ट्री रिप्रजेंटिव  और प्रगतिशील किसानों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के मत्स्य पालन विभागों ने हिस्सा लिया.

