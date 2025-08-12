क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब

National Animal: क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सरकार कोई कानून बना रही है? इसपर मोदी सरकार ने जवाब दिया है. राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने संसद को बताया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाला कोई कानून बनाने की योजना सरकार नहीं बना रही है.
देश में गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कई दशकों से चल रही है. मौजूदा सरकार में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाला कानून बनाने की मांग लगातार हो रही है. इसी को लेकर पार्लियामेंट में भाजपा के सीनियर नेता ने सरकार से सवाल पूछा था. जिसपर केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने मंगलवार कोजवाब दिया. उन्होंने संसद को बताया कि केंद्र सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाला कोई कानून बनाने की योजना नहीं बना रही है.
लोकसभा में सीनियर भाजपा नेता व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वालेकानून को लेकर पार्लियामेंट में सवाल किया था. जिसपर मंत्री एस पी सिंह बघेल ने लिखित रूप से जवाब दिया. मंत्री ने जवाब में कहा, 'संविधान के अनुच्छेद 246 (3) के मुताबिक, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के तहत, जानवरों का संरक्षण एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य विधानमंडल के पास कानून बनाने का स्पेशल पावर हैं.'
मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार गायों के संवर्धन, संरक्षण और पालन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई पहलों को समर्थन कर रही है. साथ ही, इसे मजबूती देने के लिए दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन को इम्प्लीमेंट कर रही है. मिल्क प्रोडक्शन पर बघेल ने सदन को सूचित किया कि 2024 में देश का कुल मिल्क प्रोडक्शन 239.30 मिलियन टन है, जिसमें गाय के दूध का योगदान 53.12 फीसदी था, जबकि भैंस के दूध का योगदान 43.62 फीसदी था.
