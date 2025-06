WATCH: पागल आदमी... मैं तो रॉयल चैंलेज भी नहीं पीता, क्यों बोले कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार

Did DK Shivakumar buy RCB franchise: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) IPL फ्रैंचाइजी खरीदने की अफवाहों का खंडन किया है. इस मैटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए डीके ने नाराजगी जताते हुए कहा, 'मुझे RCB की क्या ज़रूरत है? मैं रॉयल चैलेंज भी नहीं पीता.' उनकी इन बातों से साफ होता है कि आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम खरीदने में उनकी कतई दिलचस्पी नहीं है.

'मैं पागल नहीं हूं'

कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, 'मैं सालों पहले अपनी जवानी के दिनों से ही कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) का मेंबर रहा हूं. ऐसे में उन्हें फ्रैंचाइजी के मैनेजमेंट में शामिल होने के प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन भैया मेरे पास इसमें शामिल होने का समय ही नहीं है. मैं पागल नहीं हूं. मैं अपने छोटे दिनों से कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन का सदस्य हूं, बस इतना ही. मेरे पास समय नहीं है, हालांकि मुझे प्रबंधन का हिस्सा बनने के प्रस्ताव मिले थे... मुझे आरसीबी की क्या जरूरत है?'

#WATCH | Delhi | "I am not a mad man. I'm just a member of the Karnataka Cricket Association from my younger days, that's all. I don't have time, though I had offers to be part of the management... Why do I need RCB? I don't even drink Royal Challenge," says Karnataka Deputy CM… pic.twitter.com/iZ1K1by206

— ANI (@ANI) June 11, 2025