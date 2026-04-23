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क्या तमिलनाडु में फिर लौटेगी DMK या AIADMK की होगी वापसी? 234 सीटों की जंग में किसका पलड़ा भारी, आज होगी वोटिंग

Tamil Nadu Assembly Election 2026: क्या तमिलनाडु में DMK फिर लौटेगी या 5 साल बाद AIADMK की वापसी होने जा रही है? इस सवाल का जवाब आज प्रदेश की जनता देने जा रही है, जब वह 234 सीटों पर अपने वोट डालेगी. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 23, 2026, 01:42 AM IST
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Tamil Nadu Election 2026 Issues: तमिनलनाडु में आज असेंबली चुनाव के लिए वोटिंग होना जा रही हैं. इस बार के चुनाव में डीएमके और एआईएडीएमके के नेतृत्व में दो प्रमुख गठबंधन इलेक्शन में अपनी ताल ठोक रहे हैं. वहीं एक्टर से लीडर बनने वाले जोसेफ विजय अपनी पार्टी टीवीके के जरिए इसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं. आज की वोटिंग तय करेगी कि अगले 5 साल तक राज्य की सत्ता पर कौन शासन करेगा. तमिलनाडु असेंबली में कुल कुल 234 सीटें हैं. जो भी गठबंधन 118 सीटें पा लेगा, प्रदेश में उसकी ही सरकार बन जाएगी. 

इन दोनों गठबंधनों में है मुकाबला

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन और विपक्षी AIADMK के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन के बीच है. DMK गठबंधन में कांग्रेस, वाम दल और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं. इनमें से DMK करीब 170 सीटों पर और कांग्रेस लगभग 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. वहीं बाकी सीटें सहयोगी दलों के बीच बांटी गई हैं. 

दूसरी ओर AIADMK, BJP के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और अधिकांश सीटों पर AIADMK के उम्मीदवार हैं. इस चुनाव में बीजेपी 27 सीटों पर अपनी ताल ठोक रही है. इसके अलावा अभिनेता विजय की पार्टी TVK सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़कर तीसरी ताकत के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है.

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इन बड़े मुद्दों पर लोग डालेंगे वोट

चुनाव के बड़े मुद्दों की बात करें तो रोजगार, विकास, महंगाई, जल संकट और कल्याणकारी योजनाएं प्रमुख हैं. साथ ही कैश फॉर वोट और चुनावी पारदर्शिता भी बड़ा मुद्दा बन गया है. इसकी वजह ये है कि भारी मात्रा में नकदी और अवैध सामान जब्त किए गए हैं. राजनीतिक दलों के बीच महिलाओं को आरक्षण, सामाजिक न्याय और केंद्र बनाम राज्य की राजनीति भी चुनावी बहस का हिस्सा हैं.

यह चुनाव मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व और उनकी सरकार के कामकाज पर एक तरह का जनमत संग्रह माना जा रहा है. वहीं AIADMK, एंटी-इनकंबेंसी के सहारे मैदान में है. उसे उम्मीद है कि डीएमके से नाराज लोगों का उसे जबरदस्त समर्थन मिलेगा.  हालांकि, लोगों का आशीर्वाद किसे मिलेगा, यह अभी कहना मुश्किल है. 

किसे मिलेगी विजय और किसे पटखनी?

फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि आज का चुनाव खासा दिलचस्प होने जा रहा है. यह पारंपरिक द्रविड़ राजनीति बनाम नई राजनीतिक ताकतों की चुनौती के बीच मुकाबला बन गया है. देखना होगा कि इस जंग में कौन-सा दल बाजी मार पाता है और किसे पटखनी मिलती है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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