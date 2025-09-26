Advertisement
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? सुप्रीम कोर्ट ने दिए नरमी के संकेत

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि इस साल दीपावली पर दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाज़त मिल सकती है. दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते पटाखों के निर्माण, स्टोरेज और इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन है. 

Written By  Arvind Singh|Last Updated: Sep 26, 2025, 04:22 PM IST
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि इस साल दीपावली पर दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाज़त मिल सकती है. कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के पटाखों के इस्तेमाल पर अपने पुराने रुख में नरमी दिखाई है. कोर्ट ने उन पटाखा निर्माता कंपनियों को ग्रीन पटाखों के निर्माण की इजाज़त दे दी है, जिन्हें NEERI (नेशनल इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और PESO (पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन)से इजाज़त मिली हुई है.

हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया है कि अभी पटाखा निर्माता ग्रीन पटाखों के बेच नहीं पाएंगे. कोर्ट आने वाले दिनों में यह तय करेगा कि क्या दिल्ली एनसीआर में  ग्रीन पटाखों के बेचने की इजाज़त दी जा सकती है या नहीं. कोर्ट आठ अक्टूबर को आगे सुनवाई करेगा.

'पटाखों पर पूरी तरह से बैन व्यवहारिक नहीं'

दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते पटाखों के निर्माण, स्टोरेज और इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन है. आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह से यह बैन व्यवहारिक नहीं है और इस पर अमल संभव भी नहीं हो पाया है. कोर्ट ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में खनन पर पूरी तरह से रोक है, जिसके चलते अवैध खनन माफिया पैदा हो रहे हैं. ऐसे में दिल्ली एनसीआर में पटाखों को लेकर एक संतुलित रुख की ज़रूरत है. कोर्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार दिल्ली सरकार, पटाखा निर्माता और विक्रेता कंपनियों, एक्सपर्ट से बात कर एक संतुलित नीति लेकर आए.

कोर्ट में रखी गई दलीलें

सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने पटाखों पर पूरी तरीके से बैन के पक्ष में दलील दी. उन्होंने कहा कि अगर पटाखे की निर्माण की इजाजत दी जाती है तो ऐसी सूरत में प्रतिबंधित इलाकों में भी इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा वही पटाखा निर्माता कंपनियों की तरफ से पेश वकीलों ने दलील दी कि उन्हें फिलहाल पटाखों के निर्माण की इजाजत दे दी जाए. कोर्ट चाहे तो कोई भी शर्त लगा सकता है, वो पालन के लिए तैयार है.

