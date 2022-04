Gujarat Politics: हार्दिक पटेल जल्द ज्वाइन करेंगे BJP? जानिए उनका जवाब

Hardik Patel On Joining BJP: कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल (Hardik Patel) के गुजरात विधान सभा चुनाव 2022 (Gujarat Assembly Election 2022) से पहले कांग्रेस (Congress) छोड़ बीजेपी (BJP) में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं. इस बीच हार्दिक पटेल ने खुद सामने आकर बताया है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या नहीं. उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने पर राजनीति में दुश्मन की तारीफ भी की जाती है.

बीजेपी में शामिल होने के सवाल का जवाब देते हुए हार्दिक पटेल ने कहा कि लोग बहुत कुछ बातें करेंगे. जब अमेरिका में जो बाइडेन चुनाव जीते तो मैंने उनकी तारीफ की क्योंकि उनकी उपराष्ट्रपति इंडिया की हैं तो क्या मैं जो बाइडेन (Joe Biden) की पार्टी में जाने वाला हूं. अगर दुश्मन कोई अच्छा भी हो और उसकी तारीफ करने वाली कोई चीज हो तो राजनीति में हमें वो भी ध्यान रखना पड़ेगा.

"People will talk.I praised Joe Biden when he won US polls as VP has Indian origins.Does it mean I'm joining his party? If rival does something praiseworthy, need to see that too..." pic.twitter.com/Rx6SBpSTte

उन्होंने कहा कि हमें भी पावरफुल निर्णय लेने पड़ेंगे, तुरंत निर्णय लेने पड़ेंगे. समय व्यतीत करोगे तो लोग उससे दूर भागेंगे. जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे नौजवानों को मौका मिले बस यही मेरी बात है और वो बात मैं खुलकर कहता हूं. लोकतंत्र में यही तो फ्रीडम है कि आप अपने पापा से सवाल कीजिए, सत्ता से कीजिए और लोगों से भी कीजिए.

ये भी पढ़ें- पुलिस हिरासत में रहने के बाद नवनीत राणा का छलका दर्द, कहा- दलित हूं इसलिए हुआ भेदभाव

कांग्रेस आलाकमान से नाराज होने के सवाल पर हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से नाराज नहीं हूं. मैं प्रदेश नेतृत्व से नाराज हूं. मैं परेशान क्यों हूं? चुनाव आ रहे हैं और ऐसे समय में ईमानदार और मजबूत लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए. उन्हें पद दिया जाना चाहिए.

People who work on rural level to strengthen the party should be given opportunities. It's poll time,go to villages,work hard in cities. As far as being upset is concerned, questions come up in a family & talks are held. I clarified earlier too to not spread rumours: Hardik Patel pic.twitter.com/iMU3lD5iAc

— ANI (@ANI) April 25, 2022