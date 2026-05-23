क्या IMEC बनेगा तुर्किये और चीन-PAK गठजोड़ का नया तोड़? साइप्रस के साथ दोस्ती क्यों बढ़ा रहा है भारत, समझें मायने

What is India Cyprus IMAC Project: भारत में एक प्राचीन कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. अभी तक इस कहावत का हमारे देश मुल्क चीन और तुर्किये ज्यादा फायदा उठा रहे थे. वे पाकिस्तान को लगातार आर्थिक और सैन्य मदद देकर उसे मजबूत कर रहे थे. लेकिन अब भारत भी अपनी झिझक तोड़कर अपने हाथ खोल चुका है. दुनिया का नया खलीफा बनने की कोशिश कर रहे तुर्किये के कान ऐंठने के लिए भारत अब उसके दुश्मन मुल्क साइप्रस के साथ दोस्ती मजबूत कर रहा है.

'प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा IMEC'

साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडिस भारत यात्रा पर आए हुए हैं. इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की. इस दौरान दोनों पक्षों ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर (IMEC) के भूमध्यसागरीय हिस्से को तेजी से विकसित करने पर जोर दिया. साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए उनका मुल्क एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, साइप्रस के अधिकारियों ने कहा कि इस कॉरिडोर के यूरोपीय हिस्से पर ठोस काम शुरू किया जाना चाहिए, खासकर ग्रीस, साइप्रस और इटली को यूरोप के मुख्य प्रवेश बिंदु बनाकर काम किया जाना चाहिए.

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'क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच साइप्रस एक भरोसेमंद साझेदार'

एक सीनियर अफसर ने कहा कि साइप्रस अपनी खास भौगोलिक स्थिति और समुद्री ताकत के कारण इस परियोजना में अहम भूमिका निभा सकता है. क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच साइप्रस एक भरोसेमंद और सुरक्षित साझेदार है, जिसका फायदा उठाया जाना चाहिए.

अधिकारियों ने कहा कि अब इस कॉरिडोर की बुनियाद तैयार करनी चाहिए. इस शुरुआत भूमध्यसागर क्षेत्र से होनी चाहिए. इसके लिए ग्रीस, साइप्रस, इटली और भारत को पहल करनी चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि साइप्रस के जहाज मालिक पहले से ही भारतीय शिपयार्ड से जहाज बनवा रहे हैं.

EU में ‘फ्रेंड्स ऑफ IMEC’ का गठन

जनवरी से यूरोपीय संघ परिषद (EU Council) की अध्यक्षता संभाल रहे साइप्रस ने IMEC को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ के भीतर एक विशेष कार्य समूह भी बनाया है. इसका नाम ‘फ्रेंड्स ऑफ IMEC’ रखा गया है. साइप्रस की इस पहल को कॉरिडोर के प्रति उसकी गंभीरता बताया जा रहा है.

अधिकारियों ने कहा कि इस बेहद महत्वपूर्ण कॉरिडोर का निर्माण शुरू करना जरूरी है. इस परियोजना को आगे बढ़ाने में निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका होगी, जबकि सरकारें राजनीतिक समर्थन देंगी. अफसरों ने कॉरिडोर के लिए बंदरगाहों, हवाई अड्डों की बेहतर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर साझेदारी और भंडारण सुविधाओं को मजबूत करने की बात भी कही.

'साइप्रस के बंदरगाह माल ढुलाई के लिए बेस्ट'

प्रतिनिधिमंडल में शामिल साइप्रस के अधिकारियों ने अपने बंदरगाहों को यूरोप और पश्चिम एशिया में माल ढुलाई और ई-कॉमर्स वितरण के लिए आदर्श बताया, क्योंकि वहां के पोर्ट हवाई अड्डों के बहुत करीब हैं.

साइप्रस के नेताओं ने भरोसा जताया कि भारत-साइप्रस के मजबूत संबंध और यूरोपीय संघ में साइप्रस की विश्वसनीय स्थिति IMEC के लिए मजबूत आधार तैयार करेगी. इससे दुनिया को एक सुरक्षित और वैकल्पिक सप्लाई चेन मार्ग मिल सकेगा.

राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान साइप्रस ने मुंबई में एक व्यापार कार्यालय खोलने और जून से साइप्रस में एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग कराने की घोषणा भी की. दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है.