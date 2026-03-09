Advertisement
India Crude Oil: 'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से खरीदेंगे', ईरान-इजरायल जंग पर मोदी सरकार अलर्ट, जयशंकर की दो टूक

Indian Oil Imports: ईरान पर लगातार अमेरिका और इजरायल का कहर जारी है. शिया मुल्क भी करारा पलटवार कर रहा है. लेकिन इस युद्ध के चलते दुनिया में तेल संकट पर संशय पैदा हो गया है, जिस पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 09, 2026, 03:48 PM IST
Middle East War: मिडिल ईस्ट में जंग भड़की हुई है और पूरी दुनिया इसे लेकर टेंशन में है. मिसाइलों और बमों की आग ने अब तक सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है. इस बीच सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेल संकट को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि भारतीयों का हित सरकार के लिए सबसे ऊपर है.राज्यसभा में उन्होंने कहा कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वेस्ट एशिया काफी अहम है और अगर इस क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ता है तो सप्लाई में रुकावट और आर्थिक मामलों में गड़बड़ी पैदा कर सकता है.

'जहां मिलेगा सस्ता तेल, वहां से खरीदेंगे'

जयशंकर ने कहा है कि भारत को जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा, वहां से खरीदने की कोशिश की जाएगी. तेल आयातक देशों में भारत का नंबर तीसरा है. अपनी जरूरत के लिए भारत करीब 85 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से मंगवाता है. 

बता दें कि बीते कुछ समय में भारत ने रूस से काफी तादाद में तेल खरीदा है. अफ्रीका के अलावा लैटिन अमेरिका और अमेरिका से भी तेल लिया है. मोदी सरकार की कोशिश है कि दुनिया में चली आ रही अस्थिरता के बावजूद देश में तेल की कीमतों पर कंट्रोल रहे और ऊर्जा की सप्लाई बाधित ना हो.

खाड़ी देशों में रहते हैं एक करोड़ भारतीय 

  • बजट सेशन के दौरान दोनों सदनों में जयशंकर ने कहा,'खाड़ी देशों में एक करोड़ भारतीय रहते और काम करते हैं.

  • ईरान में भी कुछ हजार भारतीय पढ़ाई या नौकरी के लिए हैं. यह इलाका हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है और इसमें तेल और गैस के कई जरूरी सप्लायर शामिल हैं.'

  • जयशंकर ने कहा है कि सरकार बदलते हालात पर करीब से नजर रख रही है और भारत की इकोनॉमी और सप्लाई चेन पर इसके संभावित असर का अंदाजा लगा रही है.

'बातचीत और डिप्लोमेसी जारी रहनी चाहिए'

जयशंकर ने सदन को बताया, 'हमारी सरकार ने 20 फरवरी को एक बयान जारी कर गहरी चिंता जताई थी और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की थी.' उन्होंने आगे कहा, 'हमारा मानना ​​है कि तनाव कम करने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी जारी रखनी चाहिए.'

जयशंकर ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय हित में एनर्जी सिक्योरिटी और भारतीय कंज्यूमर्स की भलाई शामिल है, वह एक जरूरी प्राथमिकता बनी हुई है. उन्होंने मिडिल ईस्ट में रहने और काम करने वाले बड़े भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई पर सरकार के फोकस पर भी जोर दिया, और सदन को बताया कि बढ़ते तनाव के बीच लगभग 67,000 भारतीय नागरिक इस क्षेत्र से लौट आए हैं.

ईरान ने दिया भारत को धन्यवाद

विदेश मंत्री ने भारत के उस फैसले का भी जिक्र किया जिसमें ईरान के जंगी जहाज़ IRIS लवन को कोच्चि पोर्ट पर डॉक करने की इजाजत दी गई थी. यह इजाजत तेहरान ने मांगी थी कि इस इलाके में काम कर रहे उसके तीन जहाजों को भारतीय पोर्ट पर आने दिया जाए. 1 मार्च को मंजूरी दी गई और जहाज 4 मार्च को डॉक हो गया. इस फैसले के लिए ईरानी विदेश मंत्री ने भारत को धन्यवाद दिया है.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

