Explain: क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा

Russian Oil import: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच सोमवार को फोन पर बात हुई. दोनों पक्षों की ओर से सोशल मीडिया के जरिए इस बातचीत की पुष्टि की गई. हालांकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक चौंकाने वाला दावा किया कि भारत, रूस से तेल खरीद बंद करेगा. आपको बताते चलें कि रूस, भारत का पारंपरिक सहयोगी है, वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय या पीएमओ की ओर से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है.

हालांकि ट्रंप की ओर ये दावा ऐसे समय पर है जब अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ दर में कटौती की है. अब भारत पर लागू टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि भारत रूस से कितना तेल खरीदता है, उससे भारत को क्या फायदा होता है, भारत अगर रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद करेगा तो इसका आप पर क्या असर हो सकता है.

कहां पहुंची ट्रेड डील की बातचीत, भारत वेनेजुएला से खरीदेगा तेल!

भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी थी. तीन दिन पहले केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को यह जानकारी दी उन्होंने भरोसा जताया कि निकट भविष्य में इस मोर्चे पर अच्छी खबर दी जाएगी. सोमवार को ट्रंप ने भारत पर लगा टैरिफ 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने दोहराई बात

आपको बताते चलें कि पिछले साल अक्टूबर में भी ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए उन्हें महान शख्‍सियत का स्वामी और प्रभावशाली नेता कहा था. उस समय व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा था- 'मैं खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि भारत अब ऐसा नहीं करेगा.' जबकि पीएम मोदी या भारत सरकार के किसी भी अधिकारी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है.

ग्‍लोबल एनर्जी डिप्‍लोमेसी

रूस, भारत के कच्चे तेल के आयात का सबसे बड़ा स्रोत है. अगर भारत सचमुच पूरी तरह से रूस से तेल खरीदना (stop buying oil from russia) बंद करने का वादा करता है, तो यह ग्‍लोबल एनर्जी डिप्‍लोमेसी में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका, रूस-यूक्रेन युद्ध बंद कराने के नाम पर रूसी तेल की खरीद पूरी तरह ठप कराने के लिए लंबे समय से माहौल बना रहा था. भारत, ट्रंप के टैरिफ से नहीं डरा, उसने तटस्थ नीति अपनाई जिसकी तारीफ रूस खुद कर चुका है. अमेरिका से लंबे निगोशियन और ट्रंप की टैरिफ की धमकियों के बीच भारतीय नियामक संस्थाओं और देश की प्रमुख तेल रिफाइनरी कंपनियों ने रूस से तेल मंगाने के जोखिमों और दूसरे विकल्पों की पड़ताल कर ली. यानी रूसी तेल से होने वाले नफे नुकसान का सटीक आंकलन नई दिल्ली में हो चुका था.

रूसी तेल की खरीद का डाटा

साल 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद, भारत ने भारी छूट पर रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना शुरू किया था. उस समय जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति थे. तत्कालीन व्हाइट हाउस प्रशासन को भारत के रूस से तेल खरीदने से कोई खास दिकक्त नहीं थी. ऐसे में रूस, भारत के कच्चे तेल के आयात का सबसे बड़ा सोर्स बन गया. अप्रैल 2022 से जून 2025 तक भारत ने रूस से रोजाना 17-19 लाख बैरल रूसी क्रूड ऑयल खरीदा था. इससे भारत को 17 अरब डॉलर की बचत हुई. भारतीय कंपनियों की भी जोरदार मुनाफा हुआ. इसलिए उन्होंने भी अपनी बैलेंस शीटों में जमकर चांदी काटी, इस वजह से चिढ़कर ट्रंप ने अगस्त में भारत पर 25% टैरिफ दाग दिया था.

उस समय एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप के एक्स्ट्रा टैरिफ से भारतीय निर्यात को करीब 37 अरब डॉलर के नुकसान की आशंका जताई गई थी. वहीं भारत की GDP ग्रोथ रेट 1 फीसदी तक गिरने का अनुमान लगाया गया था.

भारत पहले से खरीद रहा कम तेल

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस से तेल की खरीद कुछ कम की है. हालांकि इसे अमेरिका का दबाव नहीं बल्कि भारतीय तेल एजेंसियों का लिया स्वतंत्र फैसला बताया गया था. रॉयटर्स की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि भारत, रूसी तेल आयात को 10 लाख बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) से नीचे लाने की तैयारी में है. इसी साल की शुरुआत यानी जनवरी, 2026 में भारत का रूस से तेल का आयात करीब 12 लाख बीपीडी था. जिसके फरवरी में घटकर लगभग 10 लाख बीपीडी और मार्च में करीब 8 लाख बीपीडी होने का अनुमान लगाया गया था.

भारतीय विश्लेषक मानते हैं कि उन्हें रूसी कच्चे तेल के आयात में निकट भविष्य में गिरावट की उम्मीद है, लेकिन भारत की तेल रिफाइनरियां बिना प्रतिबंध वाले तीसरे पक्ष के मध्यस्थों के माध्यम से रूसी तेल खरीदना जारी रखेंगी.

देश के खजाने पर कितना असर पड़ेगा?

भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करने पर रोजाना करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है. ये भी सच है कि भारत ने रूस से रियायती दरों पर सस्ता कच्चा तेल खरीदकर अरबों डॉलर बचाए हैं. ऐसे में रूस से पूरी तरह से तेल की खरीद बंद होने से पेट्रोल -डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं.

करीब तीन महीने पहले फॉर्च्यून इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर भारत रूस से पूरी तरह तेल खरीदना बंद करेगा तो उसे रोजाना करीब 28 करोड़ से 56 करोड़ रुपये तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है.

इस तरह ट्रंप ने छह महीने के भीतर दूसरी बार यह दावा करके कि भारत, रूस से तेल खरीद बंद करेगा, कहकर चौंकाया तो है, लेकिन भारत ने अभी तक रूस से तेल खरीदना बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, जिससे ट्रंप के बयान पर सस्पेंस बना हुआ है.