देश

DNA: चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण? जानें क्यों तेजी से बढ़ रहीं संभावनाएं

US Nuclear Test News: विस्तारवादी चीन दुनिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए हर साल 100 नए परमाणु बम जोड़ने की रणनीति पर चल रहा है. जिससे भारत को भी खतरा बढ़ रहा है. क्या अब इस खतरे से निपटने के लिए भारत परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:54 PM IST
India Hydrogen Test News: आज आपको उस दौर के बारे में भी जानना चाहिए, जिसमें ट्रंप पूरी दुनिया को फिर से घसीट कर ले जा रहे हैं. दुनिया में कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का समय वर्ष 1945 यानि द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद से 1991 तक यानि सोवियत संघ के विघटन तक माना जाता है. शीत युद्ध असल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच राजनीतिक, वैचारिक और सामरिक टकराव था..जिसमें सीधा सैन्य युद्ध नहीं हुआ. इसलिए इसे शीत युद्ध कहा गया. इसी दौर में सबसे खतरनाक परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हुई. आज हम आपको इसकी संक्षिप्त जानकारी भी देंगे.

अमेरिका-रूस ने क्यों नहीं किया युद्ध?

1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया. 1949 में सोवियत संघ ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया. इससे दोनों महाशक्तियों में “कौन अधिक ताकतवर है” की होड़ शुरू हो गई. इस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ 'MAD' यानि Mutual Assured Destruction सिद्धांत पर चलते रहे यानी दोनों पक्ष जानते थे कि परमाणु युद्ध से दोनों का विनाश निश्चित है, इसलिए युद्ध नहीं हुआ. 

फिर भी एक-दूसरे को डराने के लिए उन्होंने हजारों परमाणु हथियार बनाए. इस दौरान अक्टूबर 1962 में महाशक्तियां परमाणु युद्ध के सबसे नजदीक आ गईं. सोवियत संघ ने अमेरिका के तट से मात्र 150 किलोमीटर दूर क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दीं. इसी घटना को दुनिया क्यूबा मिसाइल संकट के तौर पर जानती है.

दुनिया में मौजूद थे 73 हजार परमाणु हथियार

अमेरिका को यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा लगा. तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी ने क्यूबा की नौसैनिक नाकेबंदी का आदेश दिया और सोवियत जहाज़ों को रोक दिया. 13 दिनों तक दोनों महाशक्तियां परमाणु युद्ध के कगार पर थीं. आखिर में समझौते के तहत सोवियत संघ ने क्यूबा से मिसाइलें हटाईं और अमेरिका ने तुर्किये से अपनी मिसाइलें हटाने पर सहमति दी,  इस तरह युद्ध टल गया.

लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु अविश्वास कम नहीं हुआ और कोल्ड वॉर भी चलती रही. 1986 में दुनिया ने परमाणु हथियारों का चरम देखा. शीत युद्ध के दौरान 1986 में  दुनिया में पास लगभग 70,300 परमाणु हथियार थे. फिर से सुनिए...दुनिया में 70 हजार 300 परमाणु हथियार बना लिए गए थे. इसे अब तक दुनिया में परमाणु हथियारों की सबसे बड़ी संख्या माना जाता है.

तेजी से बढ़ रहा विनाश का खतरा

इस दौरान रूस के पास 40,159 परमाणु हथियार थे. अमेरिका के पास 23,317 परमाणु हथियार थे और फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के पास लगभग 6,800 परमाणु हथियार थे. सोचिए एक वक्त दुनिया में  70 हजार से ज्यादा परमाणु हथियार थे. लेकिन कई संधियों की वजह से इस वक्त दुनिया में सिर्फ 12 हजार 241 परमाणु हथियार बचे हैं. अब फिर से ये होड़ शुरू हुई तो आज के दौर में दुनिया के हर देश के पास मौजूद हथियार शीत युद्ध के दौर से कई गुना घातक है. इसलिए विनाश का खतरा भी कई गुना ज्यादा है.

ट्रंप के इस फैसले के बाद अगर दुनिया में परमाणु बम बनाने की होड़ शुरू हुई तो ईरान जैसे देशों को भी परमाणु हथियार बनाने से रोकना मुश्किल होगा क्योंकि अमेरिका ने नए परमाणु परीक्षण किए तो इसका मतलब वो कई परमाणु संधियों से पीछे हटेगा. जो उसने परमाणु परीक्षण करने के लिए की हैं. ऐसे में दुनिया के दूसरे देश भी परमाणु शक्ति हासिल करने की कोशिश करेंगे. भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है और आगे भारत के लिए भी हाइड्रोजन बम के परीक्षण का रास्ता खुल सकता है.

क्या भारत करेगा हाइड्रोजन टेस्ट?

अमेरिकी एक्सपर्ट एश्ले टेलिस ने 3 साल पहले भारत को सलाह दी थी कि उसे चीन के खिलाफ प्रभावी प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के लिए हाइड्रोजन बम का परीक्षण करना चाहिए. एश्ले टेलिस ने आशंका जाहिर की थी चीन से भारत की दुश्मनी बढ़ती है तो नई दिल्ली हाइड्रोजन बम का परीक्षण जरूर करेगी. इसकी वजह ये है कि चीन जो हाइड्रोजन बम बना रहा है..उसका इस्तेमाल वो अमेरिका के अलावा भारत के खिलाफ भी कर सकता है.

टेलिस के मुताबिक वर्ष 1998 में भारत ने हाइड्रोजन बम के टेस्ट की कोशिश की थी लेकिन यह सफल नहीं रहा था. ऐसे में विश्लेषक कह रहे हैं कि भारत को भी हाइड्रोजन बम बनाने की ओर आगे बढ़ना चाहिए. हाइड्रोजन बम को परमाणु बम से भी अधिक घातक माना जाता है. जिससे कई गुना ज्यादा तबाही होती है. 

परमाणु बम का बाप है हाइड्रोजन बम

दोनों में अंतर को आप इस तरह समझ सकते हैं कि परमाणु बम में भारी परमाणु पदार्थ को टुकड़े-टुकड़े करके ऊर्जा निकाली जाती है और बहुत ज़ोर का धमाका होता है. जबकि हाइड्रोजन बम में हल्के परमाणु कणों के जुड़ने से ऊर्जा निकलती है और बेहद बड़ा धमाका होता है. आसान शब्दों में कहा जाए तो परमाणु बम एक बड़ा पटाखा है जो शहर को तहस-नहस कर सकता है. जबकि हाइड्रोजन बम उसी शहर के ऊपर एक ऐसा सुपर-बम है जिसकी शक्ति कई सौ पटाखों यानि कई परमाणु बम जितनी हो सकती है.

