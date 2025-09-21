Weather Update: क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें IMD का मौसम अपडेट

Navratri 2025 First Day Weather Update: देशभर में सोमवार से रामलीला और नवरात्र पर्व के उत्सव शुरु हो जाएंगे. लेकिन आकाश में बादल अब भी विदा नहीं हुए हैं. ऐसे में लोगों में इस बात को लेकर डर बढ़ा हुआ है कि कहीं सोमवार को बारिश उत्सव को फीका तो नहीं कर देगी.
Ramlila 2025 First Day Weather Update: करीब 15 दिनों के श्राद्ध के बाद 22 सितंबर से देशभर में उत्सवों का दौर शुरु हो जाएगा. सोमवार को नवरात्र पर्व का पहला दिन होगा और विभिन्न स्थानों पर रामलीला का मंचन शुरु हो जाएगा. इसे लेकर सभी जगह तैयारियां देर शाम तक चलती रही हैं. लेकिन अगर सोमवार को उत्सव के पहले दिन ही बारिश ने रंग में भंग डाल दिया तो क्या होगा. इसे लेकर सभी आयोजक सहमे हुए हैं. अब भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 22 सितंबर के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसे आप सबको जानना चाहिए.
इन राज्यों में साफ रहेगा आसमान
IMD के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में सोमवार को मौसम साफ रहेगा. कुछ जगहों पर हल्के बादल दिख सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है. दिन में तापमान 33-36 डिग्री और रात में 24-26 डिग्री रहने का अनुमान है. जयपुर और लखनऊ में भी गर्मी रहेगी. मानसून अब विदा हो रहा है, इसलिए मौसम सूखा और गर्म रहेगा.
महाराष्ट्र-गुजरात में गई नहीं है बरसात
महाराष्ट्र और गोवा में अभी बारिश पूरी तरह विदा नहीं हुई है. वहां पर 22 सितंबर को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के आसार हैं. कुछ जगहों पर भारी बारिश भी संभव है. गुजरात और मध्य प्रदेश में भी बादल छाए रहेंगे. इस दौरान दिन में तापमान 30-34 डिग्री और रात में 24-27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. मुंबई में बारिश का मौसम रहने का अनुमान है.
दक्षिण भारत में छाए रहेंगे आंशिक बादल
दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रे प्रदेश और केरल में मौसम आंशिक रूप से बादल वाला रहेगा. कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. तापमान दिन में 28-32 डिग्री और रात में 20-25 डिग्री रहेगा. बेंगलुरु में 27 डिग्री और चेन्नई में 32 डिग्री तक तापमान रहेगा. बारिश कम होगी, लेकिन नमी ज्यादा रहेगी. हल्के कपड़े पहनें और पानी साथ रखें.
इन राज्यों में भारी बरसात के आसार
पूर्वी भारत में 22 सितंबर को कोलकाता और ओडिशा में मध्यम से भारी स्तर की बारिश हो सकती है. सोमवार को दिन में तापमान 30-33 डिग्री और रात में 25-27 डिग्री रहेगा. उत्तर-पूर्व में असम और मेघालय में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा है. शिलांग में 22 डिग्री रहेगा. बाढ़ वाले इलाकों में सतर्क रहें और मौसम अपडेट देखते रहें.
दिल्ली एनसीआर में 22 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 22 सितंबर को मौसम ज्यादातर साफ और धूप वाला रहेगा. हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बेहद कम (10-20%) है. इस दौरान दिन में तेज गर्मी लोगों के पसीने निकालेगी और तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा. जबकि रात में पारा 24-26 डिग्री रहेगा, जिससे लोगों को हल्की ठंडक महसूस होगी. मौसम गर्म और नम रहेगा, इसलिए हल्के कपड़े और पानी साथ रखें.
