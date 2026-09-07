/क्या फिर नंदीग्राम से ताल ठोकेंगी ममता बनर्जी? 6 सीटों पर उप-चुनाव की तारीखों का ऐलान, इस हॉट सीट पर टिकी निगाहें

चुनाव आयोग ने देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर उप-चुनाव का ऐलान कर दिया है. पश्चिम बंगाल की रेजीनगर-नंदीग्राम, तमिलनाडु की मदुरंतकम-धारापुरम, पुडुचेरी की थट्टानचावडी के अलावा असम की नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे. इन उपचुनावों के परिणाम 3 दिन बाद 9 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे. उपचुनाव होने वाली सभी सीटों में से पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट को सबसे हॉट सीट मानी जा रही है.
इस उपचुनाव में ये भी देखना है कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या इस चुनाव में मैदान में उतरेंगी या फिर वो टीएमसी के किसी और चेहरे को इस चुनाव में अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाएंगी. नंदीग्राम सीट पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का गढ़ रहा है. ये वही सीट जब 2021 के चुनान में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुवेंदु अधिकारी ने शिकस्त दी थी. वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में सुवेंदु 2 सीटों भवानीपुर और नंदीग्राम से लड़े. दोनों ही सीटों पर सुवेंदु को जीत मिली. जिसकी वजह से उन्हें एक सीट भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को हराया. इस चुनाव में ममता की पार्टी टीएमसी को भी करारी हार का सामना करना पड़ा.
पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर नंदीग्राम चर्चा के केंद्र में है. चुनाव आयोग ने सोमवार को राज्य की दो विधानसभा सीटों नंदीग्राम और रेजीनगर के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. दोनों सीटों पर 6 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 9 अक्टूबर को सामने आएंगे. इस ऐलान के साथ ही सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर विधानसभा पहुंचने के लिए नंदीग्राम का रुख करेंगी.
नंदीग्राम सीट बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है. वहीं रेजीनगर विधानसभा सीट हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई. सुवेंदु अधिकारी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर, दोनों सीटों से जीत हासिल की थी. बाद में उन्होंने भवानीपुर सीट अपने पास रखने का फैसला किया और नंदीग्राम से इस्तीफा दे दिया. इसी वजह से अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है. यही वजह है कि नंदीग्राम का मुकाबला सिर्फ एक सामान्य उपचुनाव नहीं माना जा रहा. इसकी सीधी कड़ी ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी की पुरानी राजनीतिक टक्कर से जुड़ी हुई है.
2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी के हाथों 15,105 वोटों से हार गई थीं. इस हार के बाद वह विधानसभा की सदस्य नहीं रहीं. ऐसे में नंदीग्राम से चुनाव लड़ना उनके लिए विधानसभा में वापसी का रास्ता खोल सकता है. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस उन्हें इस सीट से उम्मीदवार बनाएगी या नहीं. लेकिन नंदीग्राम का राजनीतिक महत्व देखते हुए इस संभावना ने पश्चिम बंगाल की सियासत को जरूर गरमा दिया है.
नंदीग्राम ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर का कोई साधारण पड़ाव नहीं है. साल 2007 में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हुए आंदोलन ने उन्हें राज्य की राजनीति में एक मजबूत जननेता के तौर पर स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी. उस समय तत्कालीन लेफ्ट फ्रंट सरकार नंदीग्राम में एक केमिकल हब बनाने के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण करना चाहती थी. इसके विरोध में बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ. 14 मार्च 2007 को पुलिस फायरिंग में 14 ग्रामीणों की मौत हुई थी. आंदोलन के बढ़ते दबाव के बीच सरकार को आखिरकार परियोजना को वापस लेना पड़ा.
नंदीग्राम के साथ सिंगूर में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन ने ममता बनर्जी की राजनीति को नई पहचान दी. वह किसानों और ग्रामीण बंगाल की आवाज के तौर पर उभरने लगीं. इसका फायदा तृणमूल कांग्रेस को भी मिला. 2006 के विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी को नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों से नई राजनीतिक ऊर्जा मिली. इसके चार साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई. 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में पहुंची और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के 34 साल लंबे शासन का अंत हो गया.
यही वजह है कि इस बार नंदीग्राम का उपचुनाव खास होने जा रहा है. एक तरफ यह सीट सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे से खाली हुई है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के विधानसभा में लौटने की संभावित कोशिश ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है. चुनाव आयोग के मुताबिक उपचुनाव की अधिसूचना 9 सितंबर को जारी होगी. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर है. 17 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि उम्मीदवार 19 सितंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे. मतदान 6 अक्टूबर को होगा और 9 अक्टूबर को मतगणना के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी. फिलहाल सबसे ज्यादा नजर इसी बात पर है कि क्या ममता बनर्जी उस नंदीग्राम में फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगी, जिसने कभी उनके राजनीतिक सफर को नई दिशा दी थी.