ममता के हाथ से निकलती जा रही TMC, विधायकों के बाद अब सांसद भी हुए अलग; क्या अब उनके पास सिर्फ 'भतीजा' बचेगा?

सोचिए, जो 20 सांसद ममता बनर्जी से अलग होकर एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार हैं. या कहिए कि जो टीएमसी को ममता बनर्जी के हाथों से छीनने की कोशिश की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गए हैं, वे वही नेता हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के नाम पर चुनाव जीता था. आज से महज डेढ़ महीने पहले तक उन्हें ममता बनर्जी की हर नीति और हर रणनीति सही लगती थी. वे ममता बनर्जी के एक इशारे पर किसी भी राजनीतिक लड़ाई में उतरने के लिए तैयार रहते थे. लेकिन अब अचानक उसी ममता बनर्जी और उसी टीएमसी में उन्हें खामियां नजर आने लगी हैं. ये खामियां भी ऐसी बताई जा रही हैं, जो उन्हें पार्टी तोड़ने और नेतृत्व बदलने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हैं.