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ममता के हाथ से निकलती जा रही TMC, विधायकों के बाद अब सांसद भी हुए अलग; क्या अब उनके पास सिर्फ 'भतीजा' बचेगा?

Reasons for Split in TMC: पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम रहीं ममता बनर्जी के हाथ से धीरे-धीरे TMC निकलती जा रही है. विधायकों के बाद अब पार्टी के सांसदों ने भी उनसे अलग होने का फैसला कर लिया. सवाल ये है कि आने वाले वक्त में क्या उनके पास सिर्फ 'भतीजा' बचेगा?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 09, 2026, 12:06 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:10 AM IST
ममता के हाथ से निकलती जा रही TMC, विधायकों के बाद अब सांसद भी हुए अलग; क्या अब उनके पास सिर्फ 'भतीजा' बचेगा?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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