ममता के हाथ से निकलती जा रही TMC, विधायकों के बाद अब सांसद भी हुए अलग; क्या अब उनके पास सिर्फ 'भतीजा' बचेगा?

Impact of Split in TMC on Mamata Banerjee: अनिश्चितता का एक नाम बाजार है तो दूसरा नाम राजनीति. बाजार में कब कौन-सा शेयर लुढ़क जाए और राजनीति में कब कौन-सा कुनबा बिखर जाए, यह कोई नहीं जानता. ममता बनर्जी को भी शायद अंदाजा नहीं होगा कि तिनका-तिनका जोड़कर जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, उसी पार्टी के बिखरने की नौबत आ जाएगी. बिखरने की ही नहीं, बल्कि पार्टी के उनके हाथ से निकल जाने की स्थिति पैदा हो जाएगी. पहले तृणमूल कांग्रेस के 80 में से करीब 60 विधायक अलग हो गए और अब 20 से अधिक सांसदों ने भी बगावत कर दी है.
ममता बनर्जी सोमवार को दिल्ली में थीं और उनके बागी सांसद भी दिल्ली में थे. एक तरफ ममता बनर्जी इंडी अलायंस को मजबूत करने के लिए बैठकों में व्यस्त थीं, तो दूसरी तरफ उनके बागी सांसद ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी छीनने की पटकथा लिख रहे थे. इंडी अलायंस की बैठक में ममता बनर्जी SIR और चुनाव आयोग के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति सुझा रही थीं, वहीं उनके बागी सांसद एक केंद्रीय मंत्री के आवास पर संसद में अलग व्यवस्था को लेकर मशविरा कर रहे थे.
ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन में एक से बढ़कर एक मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन उनके सामने आज जो परिस्थितियां खड़ी हुई हैं, उन्हें सबसे चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. सवाल है कि क्या ममता बनर्जी से उनकी पार्टी छिनने पर आज मुहर लग गई?
आचार्य चाणक्य ने कहा है कि 'राजनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है और न ही स्थायी शत्रु होता है यहां केवल समय और स्वार्थ ही स्थायी हैं'. तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों ने इस चाणक्य सूत्र को एक बार फिर चरितार्थ कर दिया है.
टीएमसी सांसदों का एक गुट आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचा. सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में लोकसभा के 20 से अधिक सांसद शामिल थे. बैठक में सुखेंदु शेखर रॉय के अलावा शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, जगदीश बसुनिया, कालीपद सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, असित माल और काकोली घोष दस्तीदार भी मौजूद थे. यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी थी क्योंकि भूपेंद्र यादव पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं.
सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस समय यह मुलाकात हो रही थी, उस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और बीजेपी नेता बिप्लब देव भी वहां मौजूद थे. इस बैठक के बाद टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अलग संसदीय गुट बनाने का प्रस्ताव रखा है.
बताया जा रहा है कि इस गुट का नेतृत्व सांसद काकोली घोष दस्तीदार कर रही हैं. सूत्रों का दावा है कि इस चिट्ठी पर उन सभी नेताओं के हस्ताक्षर हैं, जो भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई बैठक में शामिल थे. काकोली घोष दस्तीदार अपने साथ 20 सांसदों का समर्थन लेकर एनडीए के पक्ष में जाने के लिए तैयार हैं. अब आपको सुनाते हैं कि ममता बनर्जी से दूरी और बीजेपी से नजदीकी को लेकर काकोली घोष ने क्या कहा है.
ममता बनर्जी और काकोली घोष दस्तीदार का रिश्ता करीब 50 साल पुराना है. छात्र राजनीति के दिनों से दोनों साथ रहे हैं. काकोली घोष दस्तीदार चार-चार बार ममता बनर्जी की पार्टी के टिकट पर सांसद चुनी गईं. लेकिन अब उन्हें टीएमसी की राजनीति में अराजकता और अव्यवस्था दिखाई दे रही है. यही राजनीति है. यहां रिश्ते, निष्ठाएं और समीकरण समय के साथ बदलते रहते हैं. कल जो साथ खड़े थे, वे आज आमने-सामने खड़े हैं.
काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में दिल्ली में हुई टीएमसी सांसदों की बैठक में शामिल होने से पहले ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी और राज्यसभा, दोनों से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद उन्होंने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई, जिसमें टीएमसी के 11 सांसद शामिल हुए. इस बैठक के बाद सभी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की.
वहीं, शाम को शताब्दी रॉय के आवास पर भी टीएमसी के बागी नेताओं की एक अहम बैठक हुई. कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाने वाले राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी छोड़ने के बाद जो कहा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की स्थिति आगे कैसी होने वाली है.
ब्रिटिश दार्शनिक एडमंड बर्क का एक प्रसिद्ध विचार है-'राजनीति में वफादारी अक्सर उस व्यक्ति के प्रति नहीं होती जिसने आपको मौका दिया, बल्कि उस शक्ति के प्रति होती है जो भविष्य में आपको फायदा पहुंचा सकती है'.
सोचिए, जो 20 सांसद ममता बनर्जी से अलग होकर एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार हैं. या कहिए कि जो टीएमसी को ममता बनर्जी के हाथों से छीनने की कोशिश की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गए हैं, वे वही नेता हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के नाम पर चुनाव जीता था. आज से महज डेढ़ महीने पहले तक उन्हें ममता बनर्जी की हर नीति और हर रणनीति सही लगती थी. वे ममता बनर्जी के एक इशारे पर किसी भी राजनीतिक लड़ाई में उतरने के लिए तैयार रहते थे. लेकिन अब अचानक उसी ममता बनर्जी और उसी टीएमसी में उन्हें खामियां नजर आने लगी हैं. ये खामियां भी ऐसी बताई जा रही हैं, जो उन्हें पार्टी तोड़ने और नेतृत्व बदलने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हैं.
राजनीति में ऐसे बदलाव अक्सर सिद्धांतों से ज्यादा भविष्य की संभावनाओं से संचालित होते हैं. ये सभी सांसद अपने-अपने राजनीतिक चश्मे से भविष्य के लाभ और नुकसान का आकलन कर रहे हैं. जहां उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य अधिक सुरक्षित और लाभकारी दिखाई दे रहा है, वहीं उनकी निष्ठाएं भी उसी दिशा में झुकती नजर आ रही हैं.
यही राजनीतिक फायदा देखकर टीएमसी के 80 में से 60 विधायक पहले ही ममता बनर्जी से अलग होने का फैसला कर चुके हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष ने ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई वाले गुट को मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता भी दे दी है. पहले विधायकों ने पार्टी पर नियंत्रण करने की जो पटकथा लिखी थी, अब सांसद भी उस पर अपनी मुहर लगाते दिखाई दे रहे हैं. सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? क्या ममता बनर्जी के हाथों से उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न भी निकल सकता है?
इस पूरे घटनाक्रम को कानूनी दृष्टि से समझना होगा. भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार, किसी राजनीतिक दल में विभाजन या किसी अन्य दल में विलय को कानूनी मान्यता मिलने के लिए संबंधित सदन में उस दल के कम से कम दो-तिहाई निर्वाचित सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है.
यदि किसी दल के दो-तिहाई विधायक एक साथ अलग होने का फैसला करते हैं, तो वे दल-बदल कानून के तहत अयोग्यता से बच सकते हैं. लेकिन केवल विधायकों के अलग हो जाने से पार्टी में औपचारिक टूट नहीं मानी जाती.
इसी प्रकार, यदि दो-तिहाई सांसद भी अलग गुट के साथ चले जाते हैं, तो स्थिति और मजबूत हो जाती है. ऐसे विवाद की स्थिति में यह तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है कि पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न किस गुट को मिलेगा.
यानी अगर किसी पार्टी के दो-तिहाई विधायक और सांसद, दोनों ही बागी गुट के साथ खड़े हो जाते हैं, तो पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा करने की लड़ाई चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच सकती है.
टीएमसी के 80 विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. इनमें से 2 विधायकों को पार्टी पहले ही निलंबित कर चुकी है. यानी प्रभावी संख्या 78 विधायकों की रह जाती है. ऐसे में दो-तिहाई का आंकड़ा हासिल करने के लिए बागी गुट को कम से कम 52 विधायकों का समर्थन चाहिए. लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ टीएमसी के 60 विधायक हैं.
अब बात संसद की. लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं. दो-तिहाई का आंकड़ा पार करने के लिए बागी गुट को कम से कम 19 सांसदों का समर्थन जुटाना होगा और 20 सासंदों ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है.
वहीं, राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद थे. आज सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया है. अब ये संख्या घटकर 12 रह गया. ऐसी स्थिति में दो-तिहाई का आंकड़ा हासिल करने के लिए बागी गुट के साथ कम से कम 8 राज्यसभा सांसदों का होना आवश्यक होगा.
विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि 'संकट कभी अकेले यात्रा नहीं करते. वे हमेशा अपने साथ कई अन्य अप्रत्याशित मुसीबतों को लेकर आते हैं'. ममता बनर्जी इस वक्त ऐसे ही अप्रत्याशित मुसीबतों का सामना कर रही हैं.
पहले विधायकों ने किनारा किया. अब सांसद बागी हो गए हैं. सोमवार को दो पार्षदों ने भी पार्टी छोड़ दी और अब तृणमूल कांग्रेस का पार्टी मुख्यालय भी छिनने वाला है. कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के जो मुख्यालय का भवन है, उसके मकान मालिक ने जगह खाली करने के लिए कहा है. बिल्डिंग के मालिक मोंटू साहा का कहना है कि टीएमसी के साथ किराये का एग्रीमेंट 2025 के आखिर में खत्म हो गया था. उन्होंने टीएमसी से दफ्तर खाली करने के लिए कहा भी था, लेकिन टीएमसी नेताओं ने जगह खाली नहीं की. मोंटू साहा ने कोलकाता के प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है.
कोलकाता के कैनाल साउथ रोड पर स्थित इस भवन में 2022 में टीएमसी का दफ्तर शिफ्ट किया गया था. तब से इसे 'तृणमूल भवन' के नाम से जाना जाता है. 2024 के लोकसभा चुनाव और 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की अधिकांश गतिविधियों का संचालन और समन्वय यहीं से किया गया था. पार्टी ने अपना मुख्यालय साहा परिवार की इस संपत्ति में इसलिए शिफ्ट किया था, क्योंकि नेतृत्व असली तृणमूल भवन का नवीनीकरण करवाना चाहता था.
एग्रीमेंट खत्म हो जाने के बाद अब प्रॉपर्टी का मालिक टीएमसी का मुख्यालय खाली कराना चाहता है. आज से महज डेढ़ महीने पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि टीएमसी का मुख्यालय खाली कराने के लिए कोई थाने तक पहुंच जाएगा. टीएमसी के एक सामान्य कार्यकर्ता की हनक से पूरा इलाका प्रभावित हो जाता था. लेकिन आज स्थिति यह है कि पार्टी का मुख्यालय तक उसके हाथों से निकलने की कगार पर पहुंच गया है.
तृणमूल कांग्रेस पर पहले भी दूसरे दलों के पार्टी दफ्तरों पर कब्जा करने के आरोप लग चुके हैं. कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट, समेत लगभग हर दल का आरोप रहा है कि टीएमसी ने उनके कई पार्टी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया था. हमने आपको पहले भी दिखाया था कि जैसे ही टीएमसी सत्ता से बाहर हुई, वैसे ही एक-एक करके विभिन्न दलों ने अपने दफ्तर वापस लेने शुरू कर दिए.
CPIM का दावा है कि उसके करीब डेढ़ सौ दफ्तरों पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया था. वहीं, कांग्रेस का आरोप है कि उसके 20 से अधिक कार्यालयों पर टीएमसी का कब्जा था. आरोप यह भी है कि टीएमसी ने स्वयं कोई दफ्तर खाली नहीं किया. 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद CPIM और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने-अपने दफ्तर वापस लेने लगे.
अब टीएमसी मुख्यालय के प्रॉपर्टी मालिक का भी कहना है कि एग्रीमेंट समाप्त हो जाने के बावजूद पार्टी ने परिसर खाली नहीं किया है. इसलिए उन्होंने संपत्ति खाली कराने की मांग की है.
राजनीति में जब एक दरार आती है, तो कई बार पूरा बांध टूटने लगता है. कुछ ऐसा ही ममता बनर्जी के साथ होता दिखाई दे रहा है. पार्टी दफ्तर, विधायक, सांसद और पार्षद - सब एक-एक करके साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं. जो अब भी साथ हैं, उनके खिलाफ पुरानी फाइलें खुलने लगी हैं. खुद को फाल्टा का "पुष्पा" कहने वाले टीएमसी के बाहुबली नेता जहांगीर खान को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया.
#DNAमित्रों | ममता बनर्जी के पास सिर्फ 'भतीजा' बचेगा? ममता बनर्जी की बैठक Vs बागियों की बैठक#DNA #DNAWithRahulSinha #TMC #WestBengal @rahulsinhatv pic.twitter.com/mrkCQMm19N
— Zee News (@ZeeNews) June 8, 2026
पश्चिम बंगाल एसटीएफ और दार्जिलिंग पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में जहांगीर खान को भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास से गिरफ्तार किया. सूत्रों के मुताबिक, जहांगीर खान कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नेपाल भागने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
जहांगीर खान को टीएमसी सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी तथा दक्षिण 24 परगना क्षेत्र में पार्टी का एक मजबूत स्तंभ माना जाता था. फाल्टा पुलिस स्टेशन में जहांगीर खान के खिलाफ हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, दंगा भड़काने और अवैध उगाही समेत करीब 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं.
कलकत्ता हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने उसकी अंतरिम सुरक्षा को आगे बढ़ाने से स्पष्ट इनकार कर दिया था, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था.
कई दिनों से अंडरग्राउंड चल रहे जहांगीर खान का पता लगाने के लिए एसटीएफ ने तकनीकी निगरानी का सहारा लिया. उसके एक करीबी सहयोगी के फोन को ट्रैक करते हुए पुलिस आखिरकार उसके ठिकाने तक पहुंच गई.
लोगों को जैसे ही जहांगीर खान की गिरफ्तारी की खबर मिली, वैसे ही फाल्टा में गुस्साए लोगों की भीड़ उसके कार्यालय और घर के बाहर पहुंच गई. वहां जमकर तोड़फोड़ की गई और कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया.
आप समझ सकते हैं कि जहांगीर खान के खिलाफ लोगों में कितना आक्रोश है. टीएमसी के सत्ता से बाहर होने के बाद ही जहांगीर खान को हालात का अंदाजा हो गया था. यही वजह थी कि उसने ऐन वक्त पर फाल्टा विधानसभा चुनाव लड़ने से भी किनारा कर लिया था. लेकिन वह कानून के शिकंजे से नहीं बच सका. जैसे ही पुलिस ने उस पर कार्रवाई तेज की, वैसे ही लोगों का गुस्सा भी खुलकर सामने आ गया.
सिर्फ जहांगीर खान ही नहीं, टीएमसी के कई नेता लोगों के आक्रोश का सामना कर रहे हैं. दो दिन पहले टीएमसी विधायक मदन मित्रा पर लोगों ने अंडे फेंके थे. लोगों का गुस्सा देखकर मदन मित्रा वहां से निकल गए थे.
जो मदन मित्रा चुनाव से पहले भगवान राम को मुसलमानों से जोड़ रहे थे, जो दुर्गा पंडाल में खड़े होकर काबा और मदीना पर आधारित गीत गाते थे, वही मदन मित्रा आज लोगों को बता रहे हैं कि वे राम-नाम धारण करने वाले हिंदू हैं. इसे ही हृदय परिवर्तन कहते हैं. मदन मित्रा का धर्म के प्रति हृदय परिवर्तन हुआ है और उनकी पार्टी के सांसदों का पार्टी के प्रति. लेकिन सांसदों का यह मन परिवर्तन ममता बनर्जी की 50 वर्षों की राजनीति पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है.