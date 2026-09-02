DNA: ....तो क्या कोलकाता और मुंबई जैसे महानगर भी समंदर में समा जाएंगे?

टोल पर हो रहे फर्जीवाड़े के बाद अब हम आपको एक ऐसे खतरे से सावधान करने जा रहे हैं. जो आंखों के सामने दिख तो रहा है लेकिन उसपर कोई गौर नहीं कर रहा है . इस खतरे को समझने के लिए आपको संयुक्त राष्ट्र से आया एक अलर्ट ध्यान से देखना और समझना चाहिए. ये रिपोर्ट खुद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की तरफ से पेश की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्र के बढ़ते जलस्तर की वजह से दक्षिण एशिया के बड़े शहरों पर खतरा मंडरा रहा है.
इस रिपोर्ट में भारत के मुंबई और कोलकाता का जिक्र किया गया है . संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन में सामने आया है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने से पानी इन शहरों की जमीन पर पहुंच रहा है. यानी समंदर..मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों के जमीनी इलाकों में फैल रहा है. जिसकी वजह से ना सिर्फ रहने की जगह कम हो रही है...बल्कि पानी भरने वाले इलाकों में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंच रहा है. रिपोर्ट के अनुसार अगर समुद्रों का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा तो इन शहरों में रहने वाले डेढ़ करोड़ लोग प्रभावित होंगे.
इस रिपोर्ट में एक और चेताने करने वाला तथ्य बताया गया है . वर्ष 2014 से 2024 के बीच . यानी 10 सालों के अंदर समुद्रों का जलस्तर तकरीबन 5 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है . अब ये अतिरिक्त पानी समुद्र किनारे स्थित जमीनी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है . इन क्षेत्रों की जमीनों को अपने अंदर समाहित कर रहा है. इसे आप कुछ यूं समझिए कि मेज़ पर एक गिलास रखा है . आप उस गिलास में पानी डालते जाइए . जब गिलास की क्षमता खत्म हो जाएगी तो पानी गिलास से बाहर निकलकर मेज़ पर फैलने लगेगा . यही समुद्र किनारे बसे शहरों के साथ भी हो रहा है . मित्रो DNA की शोधशाला पर जब हमने इस मुद्दे पर रिसर्च की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई .
वर्ष 2006 से 2016 के बीच पूरे देश में तटीय कटाव यानी तटों पर पानी आ जाने की वजह से भारत ने कुल 3680 हेक्टेयर भूमि खोई है . यानी इतनी जमीन अब पानी में समा चुकी है . इन 10 वर्षों में समुद्र किनारे बसे गोवा की 15.2 हेक्टेयर भूमि समुद्र में विलीन हो चुकी है . पश्चिम बंगाल के घोड़ामारा द्वीप को इस संकट का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है . वर्ष 1975 में इस द्वीप का क्षेत्रफल 8.51 वर्ग किलोमीटर और आबादी तकरीबन 40 हजार थी . जबकि 2011-12 में इस द्वीप का क्षेत्रफल घटकर 4.43 वर्ग किलोमीटर रह गया और आबादी तकरीबन 5 हजार पर सिमट गई . यानी पानी में जमीन जाने की वजह से लोगों को द्वीप छोड़कर जाना पड़ा .
कुदरत के जिस संकट को घोड़ामारा द्वीप सह चुका है . उसी संकट का अनुमान मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से भी जोड़ा जा रहा है . एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 6 बड़े शहरों पर समुद्र के पानी से जुड़े विस्तार का खतरा मंडरा रहा है . इस लिस्ट में मुंबई का नाम सबसे ऊपर है. आकलन कहता है कि वर्ष 2050 तक मुंबई में समुद्र का पानी आने की वजह से तकरीबन 1 हजार इमारतें डूब जाएंगी . या फिर क्षतिग्रस्त हो जाएंगी . अगर सड़कों की बात करें तो अगले 24 साल में मुंबई की करीब 24 किलोमीटर सड़क समुद्र के पानी में समा जाएगी . इसका मतलब है कि जहां आज सड़क है . अगले 24 सालों में वहां समुद्र का पानी होगा . सबसे ज्यादा खतरा हाजी अली, वेस्टर्न एक्सप्रेस वे और बांद्रा-वर्ली सी लिंक के नजदीक बनी इमारतों पर मंडरा रहा है .
जो आकलन हमने आपको दिखाया है . ये पहले भी एक बार किया जा चुका है . समय के साथ आकलन में पानी आने का दायरा बढ़ गया है . इसी वजह से विशेषज्ञ मुंबई में समुद्र किनारे बसी हुई आबादी को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं. मुंबई जैसा ही खतरा कोलकाता के नजदीक डायमंड हार्बर जैसे इलाकों के लिए भी जताया गया है . जिस रिपोर्ट में मुंबई का जिक्र है उसमें ये भी कहा गया है . वर्ष 2050 तक कोलकाता के नजदीक डायमंड हार्बर समेत पश्चिम बंगाल के दूसरे समुद्र किनारे बसे इलाकों में, पानी का दायरा बढ़ेगा. महर्षि व्यास ने अपनी रचनाओं में यज्ञ चक्र संतुलन का वर्णन किया है . यज्ञ चक्र के अनुसार मनुष्य को प्रकृति जीवन देती है. बदले में मनुष्य को भी प्रकृति का पोषण करना चाहिए .यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता है। प्रक़ृति का अत्याधिक दोहन करता है. प्रदूषण फैलाता है तो अकाल और प्रलय निश्चित है.
शहरी इलाकों में समुद्र के पानी से जुड़े इस संकट की वजह भी इंसान खुद ही है . इंसानी गतिविधियों की वजह से ही समुद्र का जलस्तर बढ़ा है, और अब समुद्र इंसानी बस्तियों तक अपना विस्तार कर रहा है . अब हम आपको समुद्र के विस्तार का विज्ञान आसान शब्दों में बताने जा रहे हैं. गाड़ियों और कारखानों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन से ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं . ये गैस धरती के वातावरण की ऊपरी सतह में एक चादर की तरह फैल जाती हैं . जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली गर्मी दोबारा अंतरिक्ष की तरफ नहीं लौट पाती . यानी सूर्य की किरणों से जो गर्मी पैदा हुई .वो धरती के वातावरण में ही रह जाती है . इस अतिरिक्त गर्मी का तकरीबन 90 प्रतिशत हिस्सा समुद्र का पानी ही सोखता है .
जिस तरह बर्तन में उबलता हुआ पानी चारों तरफ फैलता है . ठीक उसी तरह गर्म होने की वजह से समुद्र का पानी भी दायरा बढ़ाने लगता है . विज्ञान में इस प्रक्रिया को थर्मल एक्सपैंशन कहा जाता है. इस एक्सपैंशन की वजह से भी समुद्र का पानी शहरों की तरफ बढ़ रहा है. ऐसी ही चुनौतियों को लेकरबार-बार चेताया जाता है, कि इंसान को ईंधन के इस्तेमाल और प्रदूषण की सीमा तय करनी होगी . यदि आज हम इन खतरों को लेकर सचेत नहीं हुए . तो हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारी करनी की कीमत चुकाएंगी . हो सकता है हम ऐसा वक्त भी देखें, जब बड़े-बड़े महानगर, समुद्र में समा जाएं .