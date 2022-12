लव जिहाद पर गरजे शिवराज, कहा- छल से कोई हमारी बेटियों से शादी करे और 35 टुकड़े कर दे तो हम...

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद पर कहा कि दूसरे धर्म वाले कई छलिया बैठे हैं जो आदिवासियों की जमीन नहीं खरीद पाते तो उनकी बेटी से शादी कर जमीन ले लेते हैं. उन्होंने कहा कि वो मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होने देंगे. मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के इंदौर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'जमीन अगर सुरक्षित रखनी है तो जमीन का नक्शा हर साल हमारे पास आना चाहिए. कई छलिया बैठे हैं जो जमीन की गड़बड़ी कर रहे हैं. कई दूसरे धर्म वाले, अगर आदिवासी की जमीन वैसे नहीं खरीद सकते तो आदिवासी की बेटी से शादी करके उसके नाम पर जमीन खरीद लेते हैं. ये पाप है. ये लव नहीं है ये लव के नाम पर जिहाद है. मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा. इसके लिए आपका साथ चाहिए.'

शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की बात भी कही. उन्होंने कहा, 'सभी लोग मिलकर एक हो जाएं. हमारे बच्चों को कोई भी छलने की कोशिश करे, या छल से बल से शादी करके उसके 35 टुकड़े कर दे, ये हम सहन नहीं करेंगे.'

शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना

उन्होंने पेसा एक्ट का भी जिक्र किया और आदिवासी समाज की जागरुकता की बात की. पेसा एक्ट में जनजातीय समुदाय की परम्पराओं और उनके रिवाजों की सिक्योरिटी का प्रावधान है. उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पेसा एक्ट आदिवासी समाज की सुरक्षा के लिए है, लेकिन कुछ लोग दूसरे समाज के लोगों को भड़काने में लगे हैं.

उन्होंने कहा कि इस एक्ट से दूसरे किसी भी समाज के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी. यह पूर्ण रूप से आदिवासी समाज के लोगों और उनके हितों की सुरक्षा के लिए समर्पित है. उन्होंने कहा कि यह एक्ट बताता है कि गांव के आसपास के खदाने और अन्य प्राकृतिक संपत्तियों पर वहां के निवासियों का अधिकार है.

