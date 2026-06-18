ट्रंप ने पहले बिना किसी उकसावे के ईरान पर हमला किया और अब बिना मक़सद हासिल किए समझौता कर लिया. जिस तरह बिना सोचे-समझे ट्रंप ने युद्ध शुरू किया, उसका खामियाज़ा पूरी दुनिया ने भुगता और अब भी भुगत रही है. ट्रंप भले ही युद्ध से पीछा छुड़ा लें लेकिन आर्थिक तबाही दुनिया का पीछा जल्द नहीं छोड़ेगी. अगर आप ये समझ रहे हैं, कि ट्रंप के साइन करने से अब हालात तुरंत बदल जाएंगे..सबकुछ कल से ही सामान्य हो जाएगा..तो ऐसा नहीं है. अमेरिका की वजह से भारत समेत पूरी दुनिया को बड़ा नुकसान हुआ है.