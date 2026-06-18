Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /ईरान डील के बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में पेट्रोल सस्ता होगा? तेल की कीमतें गिर रहीं तो आम आदमी को कब मिलेगी राहत

'ईरान डील' के बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में पेट्रोल सस्ता होगा? तेल की कीमतें गिर रहीं तो आम आदमी को कब मिलेगी राहत

Impact of Iran Deal on Inflation in India: 'ईरान डील' के बाद देश में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब भारत में भी पेट्रोल-डीजल सस्ता होगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि तेल की कीमतें गिर रहीं तो फिर आम आदमी को राहत कब मिलेगी?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 18, 2026, 11:48 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:50 PM IST
'ईरान डील' के बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में पेट्रोल सस्ता होगा? तेल की कीमतें गिर रहीं तो आम आदमी को कब मिलेगी राहत

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तेहरान को अरबों डॉलर की राहत, बदले में अमेरिका को क्या मिला? डील पर क्यों उठे सवाल
DNA1 min ago
2
DNA15 min ago
3
FIFA World Cup 202621 min ago
4
Delhi news23 min ago
5
DNA26 min ago