Will Petrol and Diesel Prices in India Decrease After Iran Deal? आज आपको उस वर्साय पैलेस के बारे में भी जानना चाहिए, जहां ट्रंप ने MoU पर हस्ताक्षर किए. 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद यहीं वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे. इस संधि ने युद्ध को औपचारिक रूप से तो ख़त्म किया. लेकिन इसकी कठोर शर्तें बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक मानी गईं. यानी एक युद्ध ख़त्म हुआ और उससे भी बड़े युद्ध की नींव रखी गई.
ट्रंप ने पहले बिना किसी उकसावे के ईरान पर हमला किया और अब बिना मक़सद हासिल किए समझौता कर लिया. जिस तरह बिना सोचे-समझे ट्रंप ने युद्ध शुरू किया, उसका खामियाज़ा पूरी दुनिया ने भुगता और अब भी भुगत रही है. ट्रंप भले ही युद्ध से पीछा छुड़ा लें लेकिन आर्थिक तबाही दुनिया का पीछा जल्द नहीं छोड़ेगी. अगर आप ये समझ रहे हैं, कि ट्रंप के साइन करने से अब हालात तुरंत बदल जाएंगे..सबकुछ कल से ही सामान्य हो जाएगा..तो ऐसा नहीं है. अमेरिका की वजह से भारत समेत पूरी दुनिया को बड़ा नुकसान हुआ है.
ट्रंप जब तक MoU पर हस्ताक्षर करते, तब तक दुनिया को लाखों करोड़ रुपये का नुक़सान हो गया. साथ ही 7,000 से ज़्यादा लोगों की जान भी गई. आज आपको जानना चाहिए कि युद्ध से दुनिया को कितना नुक़सान हुआ. युद्ध के पहले 6 दिनों में ही अमेरिका ने 11 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च किए थे. उसके बाद हर दिन 1 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान लगाया गया है.
इस तरह युद्ध और युद्धविराम के 108 दिनों के दौरान अमेरिकी के द्वारा क़रीब 113 अरब डॉलर खर्च किए जाने का अनुमान है. यानी 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा. इसके अलावा अमेरिकी परिवारों पर 100 अरब डॉलर से अधिक का आर्थिक बोझ पड़ा है. औसत अमेरिकी परिवार पर हर महीने करीब 410 डॉलर का अतिरिक्त बोझ बढ़ा.
दूसरी तरफ ईरान को 270 अरब डॉलर से लेकर 300 अरब डॉलर के बीच का सीधा आर्थिक और बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ. भारतीय रुपये में ये 25 लाख करोड़ से 28 लाख करोड़ के बीच है. हालांकि MoU के बाद ईरान को 300 अरब डॉलर भी मिलने वाले हैं. यानी उसके आर्थिक नुकसान की भरपाई हो जाएगी. लेकिन बुनियादी ढांचे को ठीक करने में लंबा समय लगेगा.
इज़रायल की बात करें तो उसे 12 से 20 अरब डॉलर के बीच नुकसान का अनुमान है. हालांकि इज़रायल अभी भी लेबनान में युद्ध लड़ रहा है, इसलिए ये खर्च और बढ़ने की संभावना है.
वहीं खाड़ी देशों को भी ईरान के पलटवार की वजह से भारी नुक़सान उठाना पड़ा है. खाड़ी के 6 देशों को मिलाकर क़रीब 200 अरब डॉलर का असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. यानी अमेरिका से भी ज़्यादा खाड़ी देशों को नुक़सान झेलना पड़ रहा है. इन देशों का संकट दोहरा है. इन्हें ईरान की मार भी खानी पड़ी और अब समझौता होने पर इन्हें ईरान के नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी
युद्ध का आर्थिक असर दुनिया के बाक़ी देशों ने भी उठाया है. होर्मुज की नाकेबंदी के कारण कच्चे तेल और गैस की सप्लाई से लेकर फर्टिलाइजर तक के व्यापार पर असर पड़ा है. इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP के मुताबिक अमेरिका-ईरान जंग से दुनिया की GDP को 1.3 ट्रिलियन डॉलर का नुक़सान होने का अनुमान है. यानी करीब 122 लाख करोड़ रुपए. ये ग्लोबल GDP का 0.6% है.
IEP ने ये भी कहा है कि अगर जंग दोबारा भड़की तो यह आंकड़ा 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकता है. अंतरिम समझौते के एलान के बाद भारत के शेयर बाज़ार में तेज़ी आ रही है. लेकिन ये अभी भी युद्ध से पहले के स्तर तक नहीं पहुंचा है. युद्ध शुरू होने से पहले सेंसेक्स 81,287 पर था. आज समझौते के एलान के बाद ये 77,410 पर है. यानी अभी भी सेंसेक्स को युद्ध से पहले की स्थिति में पहुंचने के लिए क़रीब 4,000 प्वाइंट का सफर तय करना है.
समझौते की उम्मीद में पिछले कई दिनों से अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत में गिरावट आ रही है. गुरुवार को इसमें लगभग 3% की गिरावट आई है और कच्चा तेल 77 डॉलर प्रति बैरल के आसपास चला गया है. यानी युद्ध से पहले 70 डॉलर की क़ीमत के मुक़ाबले क़रीब 10% ज़्यादा.
हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में कच्चे तेल का भाव गिरकर 70 डॉलर के नीचे भी चला जाए. लेकिन युद्ध के दौरान भारत की तेल कंपनियों को जो घाटा हुआ है, उसकी भरपाई जल्द नहीं होने वाली है. युद्ध जब सबसे ज़्यादा तेज़ था, उस समय तेल कंपनियों को रोज़ाना 1,000 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा था. ज़ाहिर है इससे उबरने में तेल कंपनियों को समय लगेगा. तब तक लोगों को इसी तरह महंगाई का सामना करना होगा.
ज़ाहिर है, अमेरिका और ईरान ने भले ही अंतरिम समझौता कर लिया हो लेकिन युद्ध के आर्थिक झटकों से लोग जल्दी उबर नहीं पाएंगे. साथ ही 60 दिनों के बाद होर्मुज से गुज़रने वाले जहाजों पर टोल लगने की भी आशंका है. इससे न सिर्फ़ कच्चे तेल बल्कि उस रास्ते से होकर गुज़रने वाले हर सामान की लागत बढ़ेगी.
अब से कुछ ही मिनटों पहले, डील को लेकर अमेरिका के उप राष्ट्रपति जे डी वेंस का बयान आया है .उन्होंने कहा है, ईरान को किसी भी आर्थिक लाभ या संसाधनों तक पहुंच तभी मिलेगी, जब वह समझौते की सभी शर्तों का पूरी तरह पालन करेगा और अपना व्यवहार बदलेगा. अमेरिका सीधे ईरान को कोई पैसा नहीं देगा और समझौते से मिलने वाले लाभ भी शर्तों के पालन पर निर्भर होंगे.
वेंस के मुताबिक ईरान के भीतर विचारों का संघर्ष चल रहा है और फिलहाल व्यावहारिक और समझौते के समर्थक लोग मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं. इसलिए समझौते को मौका देना चाहिए. मतलब साफ है वेंस भी जानते हैं . ईरान में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो समझौते के खिलाफ हैं. इसीलिए उनके मन में संशय है. ईरान MOU की शर्तों का पालन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. इसीलिए वो दुनिया को बता रहे हैं. बिना शर्त पूरी किए ईरान को लाभ नहीं मिलने वाला.