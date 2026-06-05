DNA: क्या भारत में चलन में आएगा प्लास्टिक का नोट' ? इस चर्चा की वजह क्या है

DNA Hindi: अब हम आज की उस बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे जो देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ी है। ये आपके नोट की खबर है। जल्द ही आपका नोट बदलने वाला है। आपका नोट अब प्लास्टिक का होने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आधिकारिक तौर पर आज कह दिया कि वो प्लास्टिक के नोट लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. RBI प्लास्टिक के नोट क्यों ला रहा है. प्लास्टिक के नोट लाने से क्या फायदे होंगे. दुनिया में किन-किन देशों में प्लास्टिक नोट पहले से चलन में हैं और दस..बीस..पचास..सौ..दो सौ..पांच सौ..क्या ये सारे नोट बदल जाएंगे? इन सभी सवालों को डिकोड करने से पहले आपको जानना चाहिए कि प्लास्टिक के नोट पर RBI ने क्या कहा।