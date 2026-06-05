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DNA: क्या भारत में चलन में आएगा प्लास्टिक का नोट' ? इस चर्चा की वजह क्या है

आने वाले समय में आपका नोट प्लास्टिक का होने वाला है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आधिकारिक तौर पर आज कह दिया कि वो प्लास्टिक के नोट लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 05, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:42 AM IST
DNA: क्या भारत में चलन में आएगा प्लास्टिक का नोट' ? इस चर्चा की वजह क्या है

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abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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