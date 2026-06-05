DNA: क्या भारत में चलन में आएगा प्लास्टिक का नोट' ? इस चर्चा की वजह क्या है

DNA Hindi: अब हम आज की उस बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे जो देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ी है। ये आपके नोट की खबर है। जल्द ही आपका नोट बदलने वाला है। आपका नोट अब प्लास्टिक का होने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आधिकारिक तौर पर आज कह दिया कि वो प्लास्टिक के नोट लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. RBI प्लास्टिक के नोट क्यों ला रहा है. प्लास्टिक के नोट लाने से क्या फायदे होंगे. दुनिया में किन-किन देशों में प्लास्टिक नोट पहले से चलन में हैं और दस..बीस..पचास..सौ..दो सौ..पांच सौ..क्या ये सारे नोट बदल जाएंगे? इन सभी सवालों को डिकोड करने से पहले आपको जानना चाहिए कि प्लास्टिक के नोट पर RBI ने क्या कहा।
वैसे प्लास्टिक नोट का सही तकनीकी नाम पॉलिमर बैंक नोट है. ये प्लास्टिक कार्ड जैसा नहीं होता बल्कि पॉलिमर सब्सट्रेट से बना नोट होता है जिसे मोड़ा जा सकता है. प्लास्टिक होने के बावजूद ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की तरह सख्त नहीं होते हैं. ये हल्के होते हैं और इनका इस्तेमाल मौजूदा नोट की तरह ही किया जा सकता है.
यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि मौजूदा समय में जो नोट हम इस्तेमाल करते हैं, वो कागज नहीं बल्कि कॉटन और लिनेन के रेशों से बने होते हैं. ये सामान्य कागज से कहीं मज़बूत और टिकाऊ होता है. लेकिन सवाल है कि जो नोट इतने लंबे समय से चल रहे हैं, उन्हें हटाकर RBI प्लास्टिक के नोट क्यों लाना चाहता है.
इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्लास्टिक के नोट लंबे समय तक चलते हैं. इन पर गंदगी और नमी का असर कम होता है. ये आसानी से फटते नहीं हैं. पॉलीमर नोट ढाई से 4 गुना ज्यादा टिकते हैं, इसलिए लंबे समय में नये नोट छापने की ज़रूरत कम पड़ेगी.
RBI के मुताबिक़ मौजूदा नोट छापने पर 2023-24 में 5,101 करोड़ रुपये खर्च हुए थे जबकि 2024-25 में ये खर्च बढ़कर 6,373 करोड़ रुपये हो गया. यानी एक साल में खर्च क़रीब 25% बढ़ गया. वहीं प्लास्टिक करेंसी की उम्र लंबी होने की वजह से बार-बार नोट छापने की ज़रूरत कम हो जाती है.
दूसरी तरफ ख़राब होने की वजह से मौजूदा नोट को चलन से बाहर करने में भी बढ़ोतरी हुई है. वित्त वर्ष 2023-24 में 21 अरब 24 करोड़ गंदे नोटों को सर्कुलेशन से हटाया गया. लेकिन 2024-25 में ये आंकड़ा बढ़कर 23 अरब 80 करोड़ हो गया. यानी एक साल में गंदे नोटों की संख्या में 12 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई. सुरक्षा के हिसाब से भी इनमें कई खूबियां होती हैं जैसे माइक्रो-ऑप्टिक होलोग्राम और विशेष प्रकार की स्याही. इससे इनकी नकल करना काफी मुश्किल हो जाता है.
#DNAमित्रों | आपका 'नोट' बदलने वाला है..लेकिन क्यों?..देश में अब 'प्लास्टिक का नोट' लॉन्च होगा!
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— Zee News (@ZeeNews) June 5, 2026
कुल मिलाकर, RBI का मकसद लागत कम करना और बेहतर क्वालिटी के नोट देना है, ताकि बार-बार नोट छापने और नष्ट करने का खर्च घटे. यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत में प्लास्टिक के नोट लाने की कोशिश 14 साल पहले भी की गई थी. 2012 में 5 शहरों में ट्रायल के लिए 10 रुपये के 1 अरब प्लास्टिक नोट जारी करने का फैसला लिया गया था. लेकिन तकनीकी दिक़्क़तों की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया.
उस समय भारत के ATM प्लास्टिक नोटों के हिसाब से नहीं थे. यानी ATM से प्लास्टिक के नोट नहीं निकल सकते थे. लेकिन अब ATM की दिक़्क़त दूर हो गई है.
हालंकि दुनिया के जिन देशों में प्लास्टिक नोट चलन में हैं, वहां कई दिक़्क़तें भी सामने आई हैं. जैसे- वो आपस में चिपक जाते हैं. नए होने पर ये मौजूदा नोट की तरह आसानी से नहीं मुड़ते. लेकिन इन समस्याओं के मुक़ाबले इनके फायदे ज़्यादा होने की वजह से प्लास्टिक नोट का चलन बढ़ता ही जा रहा है.
यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि दुनिया के लगभग 60 देशों में फिलहाल प्लास्टिक के बैंक नोट चलन में हैं.
ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 1988 में 10 डॉलर का प्लास्टिक नोट जारी किया था.
ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक के मुताबिक प्लास्टिक के नोट छापने पर उसे 25 वर्षों में 1 अरब डॉलर की बचत हुई.
इसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में भी प्लास्टिक नोट चलन में आया
रोमानिया यूरोप का पहला देश है जिसने 1999 में प्लास्टिक नोट जारी किया था
कनाडा ने 2011 में प्लास्टिक नोट जारी किया
वहीं ब्रिटेन ने 2016 में प्लास्टिक नोट जारी करने की शुरुआत की.
हालांकि अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी प्रमुख करेंसी अभी भी प्लास्टिक में नहीं है.
एक तरफ़ RBI ने प्लास्टिक के नोट लॉन्च करने की बात कही है, दूसरी तरफ़ आपकी EMI, महंगाई और GDP को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। RBI ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक बैठक यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की दूसरी बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया. इसे सवा 5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है. ब्याज दरों में बदलाव नहीं होने से आपने जो कर्ज़ लिया है, उसकी किस्त में भी बदलाव नहीं होगा. यानी EMI पहले की तरह रहेगी.
2025 में इसे साढ़े 6 प्रतिशत से घटाकर सवा 5 प्रतिशत पर लाया गया था. लेकिन 2026 में अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. RBI ने कर्ज़ पर ब्याज भले ही नहीं बदला लेकिन इसके बावजूद महंगाई को लेकर आशंका जताई गई है. RBI ने कहा है कि इस साल खुदरा महंगाई दर 5.1% रहने का अनुमान है. ये पहले के अनुमान से लगभग आधा प्रतिशत ज़्यादा है.
RBI के मुताबिक तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच महंगाई सबसे ज़्यादा रहेगी. वहीं चौथी तिमारी यानी 2027 के शुरुआती तीन महीनों में महंगाई दर में थोड़ी कमी आएगी. RBI ने जहां महंगाई बढ़ने की आशंका जताई है, वहीं विकास दर में कमी आने की बात भी कही है. RBI के अनुमानों के मुताबिक़ मौजूदा वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ 6.6% रहेगा. पहले 6.9% का आकलन किया गया था.
पिछले वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक विकास के आंकड़े आज ही आए हैं. इसमें भारत ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया. 2025-26 में भारत का ग्रोथ 7.7% दर्ज किया गया जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में ये 6.6% रहने का अनुमान है. महंगाई और विकास के मामले में इस झटके के पीछे कई फैक्टर ज़िम्मेदार हैं.
RBI के मुताबिक कमज़ोर मॉनसून का असर विकास पर दिखेगा. इससे फसलों की पैदावार और गांवों में मांग में कमी आने की आशंका है. साथ ही कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से भी ग्रोथ में कमी आएगी. अप्रैल और मई के महीनों में भारत के द्वारा ख़रीदे गए तेल का औसत लगभग 110 डॉलर प्रति बैरल रहा है. जो कि युद्ध से पहले की तुलना में लगभग 60% ज़्यादा है.
मिडिल ईस्ट में युद्ध की शुरुआत से ही हम कह रहे हैं कि ये युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। और अब जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं, वो यही साबित करते हैं। युद्ध के असर के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा रहने का अनुमान है. यही वजह है कि दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में निवेश के लिए आगे आ रही हैं. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न के बाद अब एक और कंपनी ने भारत के डेटा सेंटर मार्केट में बड़े निवेश का एलान किया है.
ऑस्ट्रेलिया की कंपनी एयर ट्रंक ने भारत में 30 अरब डॉलर यानी लगभग 3 लाख करोड़ रुपये लगाने का एलान किया है.
ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के इकोसिस्टम में सबसे बड़ा विदेशी निवेश बताया जा रहा है.
एयर ट्रंक इतने पैसे से 5 गीगावॉट क्षमता का डेटा सेंटर तैयार करेगी.
ये निवेश अगले 4 वर्षों यानी 2030 तक भारत में आएगा.
कंपनी का ये निवेश भारत को डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में वैश्विक केंद्र बनाने में मददगार होगा. एयर ट्रंक ने इसी साल अप्रैल में भारतीय बाज़ार में कदम रखा था और अब उसने इतने बड़े निवेश का एलान किया है. दुनिया की दिग्गज कंपनियों को भारत की इकोनॉमी पर यकीन है. इसलिए वो यहां अपना पैसा लगा रही हैं. लेकिन उन्हीं देशों की मीडिया भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अफ़वाह फैलाने की ताक में लगी रहती है.