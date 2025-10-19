Advertisement
जवानों के साथ दिवाली मनाने INS विक्रांत पर जा सकते हैं PM मोदी! जानें इसके पीछे छिपी हुई बड़ी रणनीति

PM Modi Diwali 2025: सोमवार को जब पूरा देश रोशनी और उमंगों के पर्व दिवाली को मनाने में जुटा होगा, तब पीएम मोदी एक बार फिर देश के जवानों के साथ नजर आ सकते हैं. इस बार उनके INS विक्रांत पर तैनात जवानों के साथ त्योहार मनाने की चर्चा है.

 

Oct 19, 2025, 06:29 PM IST
जवानों के साथ दिवाली मनाने INS विक्रांत पर जा सकते हैं PM मोदी! जानें इसके पीछे छिपी हुई बड़ी रणनीति

Where will PM Modi Celebrate Diwali 2025: पीएम मोदी अपनी दिवाली हर साल देश के जवानों के साथ मनाते रहे हैं. इस बार वे दिवाली नौसेना के जवानों के साथ मना सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी सोमवार को गोवा जा सकते हैं, जहां पर वे INS विक्रांत पर तैनात नेवी के जवानों के साथ देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्योहार मना सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो उनकी यह यात्रा पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश हो सकती है कि अब भी मौका है, वह सुधर जाए वरना उसका भूगोल बिगाड़ने का काम अगली बार नौसेना करेगी. 

 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

diwali 2025PM Modi Diwali 2025

