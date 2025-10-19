जवानों के साथ दिवाली मनाने INS विक्रांत पर जा सकते हैं PM मोदी! जानें इसके पीछे छिपी हुई बड़ी रणनीति

Where will PM Modi Celebrate Diwali 2025: पीएम मोदी अपनी दिवाली हर साल देश के जवानों के साथ मनाते रहे हैं. इस बार वे दिवाली नौसेना के जवानों के साथ मना सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी सोमवार को गोवा जा सकते हैं, जहां पर वे INS विक्रांत पर तैनात नेवी के जवानों के साथ देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्योहार मना सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो उनकी यह यात्रा पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश हो सकती है कि अब भी मौका है, वह सुधर जाए वरना उसका भूगोल बिगाड़ने का काम अगली बार नौसेना करेगी.

